Los francotiradores que acribillaron a policías en Isla Mayor son dos ‘niñatos’ de origen magrebí

La Policía Nacional ha logrado identificar a los dos sospechosos responsables del tiroteo contra los agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), que tuvo lugar en la madrugada del 8 de noviembre en Isla Mayor (Sevilla).

Ambos tienen nacionalidad española pero son de origen magrebí.

Se les ha calificado como «niñatos» debido a su corta edad. Hasta su detención, habían estado en paradero desconocido, siendo finalmente localizados en Mijas y Marbella. Esta operación se ha extendido durante dos meses y medio y ha permitido desarticular una red criminal dedicada al narcotráfico que no dudó en enfrentarse a las fuerzas del orden utilizando armamento militar.

Uno de los detenidos operaba desde un apartamento en Mijas, donde mantenía una «guardería de droga», mientras que el otro estaba en Marbella, buscado por su implicación en dos alijos previos. Ambos formaban parte de una organización más amplia cuyo líder aún no ha sido localizado, lo que indica que la investigación sigue activa para dar con los máximos responsables.

La captura de estos diez individuos supone un importante golpe contra la estructura operativa, aunque la prioridad continúa siendo la detención del cabecilla.

El ataque del 8 de noviembre dejó consecuencias graves: un agente del Greco recibió un disparo en la ingle que afectó a su intestino delgado, lo que le obligó a someterse a varias intervenciones quirúrgicas. Otro agente fue alcanzado por un impacto en el pecho, pero su chaleco antibalas logró detenerlo.

Los narcotraficantes emplearon Kalashnikov y otras armas largas durante el enfrentamiento, obligando a los policías a buscar refugio entre los arrozales bajo la oscuridad nocturna. El hecho de que delincuentes tan jóvenes dispongan de armamento militar y lo utilicen sin dudarlo contra las fuerzas de seguridad pone de manifiesto el alarmante nivel de violencia y profesionalización alcanzado por las bandas narcotraficantes en Andalucía.

La magnitud del operativo fue notable: más de 250 agentes de diversas unidades especializadas participaron en las detenciones y registros llevados a cabo en Sevilla y Málaga. Entre los efectivos movilizados se encontraban miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), así como unidades aéreas, guías caninos y equipos científicos. Los registros resultaron en la incautación de cuatro armas cortas, 70 kilos de cocaína y 15.000 euros en efectivo. Además, poco después del enfrentamiento, los agentes lograron aprehender cerca de cinco mil kilos de hachís, incluido el cargamento que los narcotraficantes intentaban transportar cuando fueron interceptados.

Esta operación, coordinada por la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial, revela cómo las organizaciones criminales han cambiado sus tácticas y su actitud hacia las fuerzas del orden. Hace unos meses, se pudo observar cómo dos hombres custodiaban desembarcos de droga en el Guadalquivir armados con kalashnikovs, lo cual demuestra que el uso de armamento pesado ya es algo habitual entre estas bandas. La juventud de los detenidos contrasta notablemente con la sofisticación manifiesta en sus operaciones y la cantidad de recursos disponibles, sugiriendo que forman parte de estructuras jerárquicas más amplias donde otros individuos, como el líder aún no localizado, mantienen el control real sobre la organización.