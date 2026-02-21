La Guardia Civil abate a tiros a un tipo que mató a su hijo de 10 años e hirió a su mujer

Arona, situada en el sur de Tenerife, se despertó este viernes con el horror de un crimen que ha dejado helada a toda la isla. Pasada la una de la madrugada del 20 de febrero, los vecinos alertaron sobre un altercado en una vivienda de Cabo Blanco. Cuando llegaron la Guardia Civil y la Policía Local, se encontraron con una escena desgarradora: el padre, de unos 35 años y nacionalidad española, había acabado con la vida de su hijo de 10 años asestándole un golpe mortal en la cabeza con un machete de 60 centímetros. La madre, de 26 años, se encontraba gravemente herida tanto en extremidades como en la cabeza.

Los agentes intentaron reducir al hombre, que seguía armado y muy alterado. Este se lanzó hacia ellos e hirió a un guardia civil en el brazo, justo al borde del chaleco antibalas. “No hay riesgo para él”, declaró Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias. Ante esta amenaza inminente, los agentes dispararon en varias ocasiones, logrando abatir al agresor, quien falleció en el acto.

La mujer fue evacuada de urgencia al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, donde entró directamente al quirófano debido a su estado crítico. “Ha vivido momentos terribles; esperamos que logre salir adelante”, lamentó Pestana. El niño presentaba una herida gravísima en la cabeza, confirmada por los servicios de emergencia al acceder al domicilio.

Investigación como violencia de género

La Guardia Civil está tratando el caso como un posible acto de violencia machista, aunque no existían denuncias previas contra el hombre ni estaba la mujer bajo protección VioGén. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado que carecía de antecedentes penales relevantes, únicamente constan “temas menores relacionados con drogas administrativos hace años”.

Las diligencias están siendo gestionadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona, que cederá lo relativo al menor y la mujer al Juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer. Solo asumirá el caso del fallecimiento del varón.

Reacciones institucionales y perfil del agresor

No se han hecho públicos ni el nombre del hombre ni detalles profundos sobre su perfil, ya que las fuentes priorizan mantener la intimidad familiar. Los vecinos describen la zona como tranquila; sin embargo, una escasa cobertura telefónica retrasó aproximadamente 90 minutos la respuesta policial, según algunos testigos. Todos destacan el impacto: muchos oyeron gritos y presenciaron los disparos desde sus hogares.

Las instituciones actuaron rápidamente:

El Ayuntamiento de Arona ha decretado dos días de luto oficial.

ha decretado dos días de luto oficial. El presidente canario, Fernando Clavijo , encabezó un minuto de silencio en la sede del Gobierno mostrando su total repulsa.

, encabezó un minuto de silencio en la sede del Gobierno mostrando su total repulsa. Pestana hizo un llamado a “tejer alianzas contra la violencia”, insistiendo en que “nadie es propiedad de nadie”.

Este trágico evento une el filo del machete con la desesperación que puede envolver a una familia rota, recordándonos que la violencia puede acechar incluso en lo más cotidiano.

Anécdotas y datos del entorno

La barriada de Cabo Blanco ha caído en un profundo silencio. Los vecinos que “vieron todo desde sus balcones” respetan el duelo manteniendo distancia. El agente herido, operado esa misma mañana, regresará pronto a sus funciones. Aunque no hay perfil psicológico público del agresor, Pestana subraya la falta de señales previas que hubieran podido facilitar una intervención preventiva.

Recursos clave para víctimas:

Teléfono 016 (24h, disponible en 53 idiomas y no genera cargo). WhatsApp 600 000 016. Emergencias: 112, 091 o 062; app ALERTCOPS.

Este drama familiar ocurrido en Tenerife subraya la necesidad urgente de mayor vigilancia sobre aquellos hogares invisibles donde puede ocultarse el horror.