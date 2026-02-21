Marco Rubio exige a Delcy Rodríguez la cabeza del hijo de Maduro y ocho jerarcas chavistas

Estados Unidos intensifica su presión sobre Venezuela. La administración de Donald Trump demanda al régimen que ahora dirige Delcy Rodríguez una colaboración total en investigaciones judiciales contra nueve figuras prominentes del chavismo.

Marco Rubio, secretario de Estado, no se muerde la lengua: requieren información, documentos y hasta la entrega de sospechosos involucrados en corrupción y narcotráfico.

Entre los mencionados —según revela el periodista David Alandete– se encuentra Nicolás Maduro Guerra, hijo del exlíder detenido; también figuran Alex Saab, Raúl Gorrín, Samark López Bello, Tareck El Aissami, Walter Jacob Gavídia Flores (hijastro de Maduro) y Pedro Luis Martín-Olivares.

Desde Washington piden acceso a entrevistas, registros financieros y una verificación conjunta, evitando mencionar la palabra extradición, un término prohibido por la Constitución venezolana.

Antecedentes de la presión

Todo comenzó con la operación militar del 3 de enero. Fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Ambos enfrentan serias acusaciones de narcoterrorismo, así como importación de cocaína y armas en Nueva York. Su audiencia ha sido reprogramada para el 26 de marzo con el fin de reunir más pruebas.

Con Delcy Rodríguez actuando como presidenta interina, Rubio se pronuncia a su favor en el Senado: “Ella no ha sido encausada como Maduro”. Explica que el régimen se sostenía gracias a la corrupción en el sector petrolero. Actualmente, EE.UU. comercializa ese crudo al precio del mercado y bloquea fondos para impedir que lleguen a manos de cárteles.

Control petrolero : Los ingresos van a cuentas del Tesoro estadounidense. China realiza compras, pero paga sin problemas.

: Los ingresos van a cuentas del Tesoro estadounidense. China realiza compras, pero paga sin problemas. Estabilización : Es necesario colaborar con quien controla el gobierno actual.

: Es necesario colaborar con quien controla el gobierno actual. Oposición: Es imprescindible que María Corina Machado participe en este proceso de transición.

Rubio advierte: si no hay cooperación, EE.UU. podría considerar una nueva intervención. Cita como ejemplo la transición española, que pasó de ser una autocracia a una democracia con elecciones libres, aunque no fue un camino corto.

Encuentros clave y alternativas

El general Francis L. Donovan, al mando del Comando Sur, se reunió con Rodríguez, así como con Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Durante sus encuentros acordaron trabajar juntos en temas como narcotráfico, terrorismo y migración. Para los chavistas, esto representa un camino diplomático.

Aunque ni Cabello ni Padrino están incluidos en la lista de los nueve señalados, Rubio les recuerda que si no cumplen con las exigencias quedarán fuera del proceso de transición.

Desde Washington se están buscando soluciones ingeniosas:

Procesos judiciales locales por delitos cometidos en el extranjero. Entregas sin necesidad de extradición formal. Supervisión discreta sobre las investigaciones.

Posible evolución

La presión se intensifica. En su comparecencia ante el Senado, Rubio afirmó que Venezuela está en una fase de estabilización. Exige acciones concretas más allá de palabras: “Tendríamos un mejor aliado en una Venezuela democrática”.

Si Rodríguez cede ante estas exigencias, podría allanar el camino hacia elecciones libres. De lo contrario, las amenazas de nuevas sanciones o incluso acciones militares podrían hacerse realidad, tal como sucedió en Caracas. El petróleo es un elemento clave: los fondos bloqueados deberían beneficiar al pueblo y no a los corruptos.

Los paralelismos con Cuba son evidentes; Rubio está negociando en secreto con el nieto de Raúl Castro, buscando una figura local similar a Delcy para facilitar una transición acordada. En Venezuela, el mensaje es claro: cooperen o enfrenten serias consecuencias.

La administración de Trump evalúa todo según hechos concretos. Recientemente, la legislatura venezolana aprobó una amnistía limitada que ha recibido críticas por cuestiones relacionadas con derechos humanos[Reuters]. Esto añade complejidad al panorama pero no frena las demandas por justicia.

La transición se encuentra al borde del abismo. Aunque Delcy maneja las operaciones diarias, es claro que es Rubio quien marca el compás. ¿Cederá ante las exigencias o resistirá? El Caribe tiene los ojos puestos en esta situación.