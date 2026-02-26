Los delitos graves se disparan con la camarilla del DAO y Marlaska: violaciones +286% y asesinatos +22%

España se enfrenta a un preocupante aumento de la criminalidad sexual e impunidad bajo el mandato de Pedro Sánchez. Las violaciones han aumentado un 286%, mientras que los asesinatos han crecido un 22%, y las denuncias contra la «camarilla» del ex DAO José Ángel González se han multiplicado.

El ministro Fernando Grande-Marlaska afirma no estar al tanto de la situación, pero los sindicatos piden su dimisión.

Los informes del Ministerio del Interior ofrecen una visión clara: desde 2017, el último año completo bajo el PP, hasta 2025, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han crecido un 22,5%, las tentativas un 76,8%, y las lesiones graves un 74,1%. Los delitos contra la libertad sexual se incrementan en un 85,2%, con agresiones con penetración que se disparan en un 286,7% (de 1.382 a 5.363 casos).

El tráfico de drogas también ha subido un 75,4%, al igual que los secuestros, que aumentan un 65,2%. Todos los delitos graves siguen en ascenso, mientras Grande-Marlaska sostiene que la delincuencia está en descenso.

La crisis en la jefatura policial se agrava con el escándalo actual. Se han presentado cuatro denuncias contra mandos identificados, dos de ellas por agresiones sexuales directas al ex DAO González y su círculo más cercano. El abogado Jorge Piedrafita describe una estructura de poder marcada por la impunidad: comisarios que abusan de su autoridad para fines personales. Un caso resalta en una finca perteneciente a «los poderosos», donde una mujer vecina fue sometida a vigilancia e intimidación utilizando recursos públicos para forzar su salida.

Todo esto lo expone magistralmente Carlos Cuesta en su artículo de hoy, en el que lanza una advertencia: más casos acechan a la cúpula policial, mientras que tanto Sánchez como sus ministros guardan silencio ante este desastre. Sindicatos como Jupol critican la escasez de recursos, plantillas sobrecargadas y la ocultación de datos como las cifras de esclarecimientos o la implicación de extranjeros (que representan el 40% de las violaciones). Han convocado protestas para el 23 de febrero demandando dimisiones tanto de Marlaska como de Francisco Pardo Piqueras.

Narcolanchas: impunidad en el Guadalquivir

En este contexto, las narcolanchas operan sin restricciones por el Guadalquivir. La Guardia Civil logró interceptar una cuatrimotora en Isla Mayor, en la provincia de Sevilla, deteniendo a dos hombres de 35 y 25 años con antecedentes penales tras una persecución aérea y marítima. Sin embargo, otra embarcación consiguió escapar hacia mar abierto.

Operativo llevado a cabo el 2 de febrero: las narcolanchas buscan refugio del temporal en el río.

Medios desplegados: unidades terrestres y marítimas desde Cádiz , así como aéreas desde Sevilla .

, así como aéreas desde . Traslado al puerto de Bonanza, ubicado en Sanlúcar de Barrameda.

Un nuevo incidente dejó tres guardias heridos leves tras recibir disparos desde una narcolancha en Aznalcázar, resultando en cuatro detenciones y dos embarcaciones incautadas. Alcaldes como el de Pulpí claman contra la impunidad reinante en Andalucía. Aunque estas embarcaciones fueron prohibidas en 2018, su número ha crecido considerablemente más desde entonces.

Perfil de Marlaska y la camarilla

Desde su llegada al cargo en 2018, Fernando Grande-Marlaska, ha sido objeto de críticas por su falta de acción. Jueces y policías lo perciben desconectado: parece no enterarse de lo que sucede dentro del DAO. Por su parte, el ex DAO José Ángel González, enfrenta denuncias por violación y acoso. La llamada «camarilla» formada por comisarios actúa con desidia.

Algunas anécdotas relevantes:

Se registran dos denuncias directas contra González por agresión sexual; además enfrenta querellas por abuso de autoridad.

por agresión sexual; además enfrenta querellas por abuso de autoridad. En cuanto a Marlaska, los sindicatos exigen su dimisión por encubrimiento; el PP ha anunciado una auditoría en el Senado debido a estos hechos..

Cuesta recuerda los silencios cómplices de Sánchez , quien permanece callado ante los escándalos que sacuden a la policía.

, quien permanece callado ante los escándalos que sacuden a la policía. Las narcolanchas aprovechan las inclemencias del tiempo para refugiarse en ríos, evadiendo así los controles establecidos.

El partido popular (PP) liderado por Alberto Núñez Feijóo, acusa al Gobierno actual de haber convertido al país en un paraíso para delincuentes: prácticamente un 300% más violaciones, lo que equivale a unas *14 diarias. Desde Jupol se hace hincapié en la falta de prevención y el debilitamiento institucional.

Datos entre 2017-2025 (Ministerio del Interior):

Delito Aumento Violaciones +286,7% Asesinatos consumados +22,5% Tentativas homicidio +76,8% Lesiones graves +74,1% Tráfico drogas +75,4% Secuestros +65,2%

La criminalidad total ha registrado un aumento del 0,8% en 2025, pese a una disminución notable en los hurtos. El Ministerio del Interior atribuye estas subidas a un mayor número de denuncias gracias a una mayor concienciación social; sin embargo, los sindicatos advierten sobre un deterioro real del sistema.

La sociedad española exige respuestas urgentes: ¿hasta cuándo continuará esta tendencia?.