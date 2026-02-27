España ha desbancado a Francia y se sitúa a la cabeza del continente en cuanto a detenciones relacionadas con el yihadismo.

En 2023 y 2024, el país acumuló 156 arrestos, superando los 120 llevados a cabo en Francia, a pesar de contar con una menor población musulmana.

En lo que va de 2025, ya se han producido 100 detenciones, una cifra que supera incluso los 131 arrestos del año de los atentados del 11-M.

Las Fuerzas de Seguridad han llevado a cabo un total de 64 operaciones hasta ahora en 2025.

Cataluña destaca con 33 detenidos (10 en Barcelona), seguida de cerca por Madrid, que suma 13. Desde 2015, España mantiene un nivel 4 de alerta antiterrorista, incrementando las medidas durante la Navidad o en eventos masivos.

Perfiles preocupantes: cada vez más jóvenes y nacionalizados

Los perfiles de los detenidos están cambiando. De las 100 personas arrestadas en 2025, 14 son menores, fácilmente influenciables por redes sociales y videojuegos. Europol ha señalado que un tercio de los sospechosos en la UE durante 2024 tenía entre 12 y 20 años, siendo muchos de ellos yihadistas autorradicalizados.

Jóvenes : Los foros de videojuegos se han convertido en herramientas de propaganda. El CITCO eliminó más de 5.400 enlaces yihadistas en solo un mes.

: Los foros de videojuegos se han convertido en herramientas de propaganda. El CITCO eliminó más de 5.400 enlaces yihadistas en solo un mes. Nacionalizados : «Los terroristas del futuro ya están entre nosotros», advierten los expertos. No llegan por mar; residen aquí como aquellos implicados en el 11-M o Cambrils.

: «Los terroristas del futuro ya están entre nosotros», advierten los expertos. No llegan por mar; residen aquí como aquellos implicados en el 11-M o Cambrils. Mujeres: Aunque todavía son una minoría (43 de los 449 detenidos en la UE durante 2024), su presencia está aumentando dentro de estas filas.

Un caso reciente ilustra esta tendencia. En octubre de 2025, la Policía detuvo en Huesca a Omar, un español de 24 años que había abrazado el islam. Trabajaba como vigilante de seguridad y realizaba ejercicios militares con réplicas de armas; además, buscaba armamento real y apoyaba al Estado Islámico a través de Telegram. Manifestaba su deseo de convertirse en «mártir» y contactaba con zonas conflictivas. Finalmente, fue encarcelado por autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo.

Comparativa europea: España supera a Francia

Por tercer año consecutivo, España se erige como líder en detenciones relacionadas con el yihadismo. Estos son los datos:

Año España Francia Otros destacados 2023 78 62 Países Bajos: 18 2024 78 58 – 2025 (hasta ahora) 100 (91 según balance oficial) – –

En la Unión Europea se registraron un total de 449 detenciones por terrorismo durante el año pasado, siendo España, Francia, Italia y Alemania los países con mayor número de casos. El fenómeno del yihadismo sigue causando estragos: cinco muertos y dieciocho heridos. Aunque la cifra de atentados ha disminuido (58 en 2024 frente a los 120 ocurridos en el año anterior), la amenaza continúa latente en diversas ciudades.

Anécdotas y curiosidades sobre el yihadismo en España

Menores de edad : Europol ha reportado al detenido más joven por ultraderecha en la UE; sin embargo, es el yihadismo quien capta más jóvenes a través del entorno digital.

: Europol ha reportado al detenido más joven por ultraderecha en la UE; sin embargo, es el yihadismo quien capta más jóvenes a través del entorno digital. Nasheeds pegajosos : Las canciones vinculadas al yihadismo tienen ritmos contagiosos que pueden radicalizar rápidamente, como ocurrió con Omar .

: Las canciones vinculadas al yihadismo tienen ritmos contagiosos que pueden radicalizar rápidamente, como ocurrió con . Récord post-11M : Las cifras para este año superan cualquier registro desde hace casi dos décadas. La guerra en Gaza desde finales de 2023 ha acelerado las investigaciones relacionadas.

: Las cifras para este año superan cualquier registro desde hace casi dos décadas. La guerra en Gaza desde finales de 2023 ha acelerado las investigaciones relacionadas. Expulsiones: La Audiencia Nacional ha dado luz verde para expulsar a ciertos yihadistas encarcelados debido al riesgo que representan para otros reclusos al intentar radicalizarlos.

La Policía está intensificando su vigilancia tanto sobre las redes sociales como sobre centros religiosos. Los expertos recalcan que el trabajo policial está frenando los avances de estos grupos radicales. A pesar del esfuerzo por anticipar posibles actos violentos, la amenaza sigue ocupando un lugar destacado en los titulares.

Estrategia nacional: prevención y coordinación

El Gobierno está reforzando sus plantillas (con más de 160.000 agentes) e incorporando tecnología avanzada como inteligencia artificial, drones e incluso el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) para proteger las fronteras. Asimismo, colabora estrechamente con países como Reino Unido, Francia o EEUU para combatir la radicalización. Europol ha alertado sobre el aumento constante de propaganda digital relacionada con estas ideologías extremistas.

España está transformando el rechazo social hacia estas prácticas extremas en acciones coordinadas efectivas. Aunque las detenciones aumentan, la percepción ciudadana sobre el riesgo es relativamente baja. Sin embargo, las cifras revelan una realidad inquietante: la amenaza del terrorismo islamista está más cerca que nunca.

Cierre con mirada al futuro

La Policía Nacional y la Guardia Civil permanecen alerta ante esta situación cambiante. Con un aumento notable en los perfiles locales radicalizados, cada detención es un paso hacia la prevención del desastre y mantiene a España como pionera frente a esta problemática europea.