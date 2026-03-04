Tragedia en Santander: 4 estudiantes y un profresor muertos, y otro desaparecido, al colapsar una pasarela junto al mar

La senda costera del litoral que va del faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar.

Un grupo de siete jóvenes disfrutaba de una excursión por la costa norte de Santander cuando, alrededor de las 16:30 horas del martes, la pasarela de madera que estaban cruzando se derrumbó de repente.

Todos cayeron varios metros hasta las rocas y el mar en la playa de El Bocal, un área de acantilados muy frecuentada por senderistas. Este trágico incidente ha dejado cinco muertos: cuatro alumnas del CIFP La Granja de Heras y su monitor. Una estudiante sigue desaparecida, mientras que otra ha sobrevivido, aunque en estado grave debido a la hipotermia, lo que exigió su traslado al Hospital Valdecilla.

Las víctimas, todas mayores de 20 años y algunas oriundas de fuera de Cantabria, decidieron realizar esta ruta por su cuenta, ajenas a las actividades organizadas por su centro educativo. La pasarela conectaba dos acantilados en Punta Cortada, parte del sendero que une el faro de Cabo Mayor con la Virgen del Mar. Debajo discurre un pequeño arroyo que desemboca en el mar, lo que complicó las labores de rescate debido a las olas y la difícil orografía.

Respuesta inmediata de emergencias

El servicio del 112 Cantabria puso en marcha un amplio operativo tan pronto como se recibió el aviso a las 16:45 horas. En él participaron:

Bomberos de Santander .

. Salvamento Marítimo , con las embarcaciones Salvamar Deneb , SAR Gavia y el helicóptero Helimer 206 .

, con las embarcaciones , y el helicóptero . Agentes de la Guardia Civil , así como Policía Local y Nacional.

, así como Policía Local y Nacional. Helicópteros y drones del Gobierno de Cantabria.

Cruz Roja, proporcionando una embarcación y apoyo psicosocial.

Equipos sanitarios del 061 y del SUAP El Sardinero.

Esa tarde se recuperaron cuatro cuerpos del agua y rocas; el quinto fue hallado ya entrada la noche. La superviviente avisó sobre el grupo compuesto por siete personas y fue trasladada al hospital para recibir atención médica. El Ayuntamiento de Santander habilitó el Centro Cívico Fernando Ateca para atender a los familiares afectados y estableció un número telefónico para información: 942 20 30 69.

La búsqueda de la persona desaparecida continúa activa por tierra, mar y aire, a pesar de las adversas condiciones marítimas y la falta de visibilidad. “El dispositivo seguirá hasta que sea necesario”, declaró la alcaldesa Gema Igual desde el Puesto de Mando Avanzado.

Al lugar se desplazaron autoridades relevantes. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, expresó su “consternación” y garantizó todos los recursos necesarios: “Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias”. La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, junto al concejal Eduardo Castillo, coordinaron los esfuerzos in situ.

Por su parte, Gema Igual describió el incidente como una “gran desgracia”: unos jóvenes que “venían a disfrutar de la naturaleza y se han visto involucrados en este accidente”. Solicitó respeto hacia los datos sensibles relacionados con las víctimas e hizo hincapié en no revelar detalles sobre sus identidades. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se trasladará a Santander para ofrecer declaraciones a los medios este miércoles a las 10:00 horas en la Delegación del Gobierno.

La Casa Real también hizo llegar su pésame: “Nuestro más sentido pésame a las familias afectadas por esta tragedia y nuestro reconocimiento a los equipos que han trabajado en emergencias”.

Investigación en marcha

La Guardia Civil ha iniciado diligencias para esclarecer las causas del colapso. Por su parte, el Ayuntamiento está revisando el historial del mantenimiento realizado sobre la pasarela, hecha de madera y expuesta al salitre. “Ya no hay luz en la zona”, reconoció Igual, pero los equipos continúan trabajando sin descanso. Las primeras inspecciones están enfocadas en detectar deficiencias estructurales o factores no previstos.

El CIFP La Granja, ubicado en Medio Cudeyo, acoge estudiantes procedentes de diversas partes de España. Aunque no se ofrecerán detalles personales sobre las víctimas por respeto hacia sus familias, sí se sabe que eran alumnas con edades comprendidas entre los 20 y 25 años que realizaban una ruta hacia el Instituto Español de Oceanografía.

El Bocal es un lugar atractivo para miles de paseantes gracias a sus pozas naturales y vistas panorámicas; sin embargo, pasarelas como esta facilitan el acceso pero son vulnerables al oleaje que erosiona sus estructuras. La senda costera abarca kilómetros con estructuras similares; revisiones periódicas son esenciales aunque aún se desconocen las causas exactas del fallo.

Los equipos siguen trabajando incansablemente en esta costa traicionera con la esperanza pronta de cerrar este doloroso capítulo.