Identifican al hombre negro que le dio un puñetazo a un niño blanco de 12 años en EEUU

Un lamentable incidente en Missouri, EEUU, se hizo viral en las redes sociales el pasado fin de semana.

Un hombre aparecía en un vídeo bajándose de su SUV de color oscuro para golpear a un niño de 12 años mientras este bailaba en el centro de Cape Girardeau.

Cuando su víctima estaba de espalda, el hombre se le acercó por detrás y le propinó un contundente puñetazo en la parte posterior de la cabeza, luego regresó a su automóvil y huyó de la escena.

La policía identificó al hombre como Cedric Charles Moore Jr., de 27 años, y todavía está suelto mientras enfrenta cargos por dos cuentas de delitos graves, una por asalto en segundo grado y otra por poner en peligro a niños.

BE ON THE LOOKOUT: Police say 27-year-old Cedric Charles Moore Jr. is the man who punched a 12-year-old boy in the back of the head in Cape Girardeau on Friday, knocking the child to the pavement. The attack was recorded in a Facebook Live video. https://t.co/rRRYwFuUMZ

— WPSD Local 6 (@WPSDLocal6) July 6, 2020