Eleanor Williams, la joven que se golpeó con un martillo para acusar falsamente a tres hombres de violación

Eleanor Williams conmocionó a Inglaterra por fingir ‘a martillazos’ una agresión sexual.

La acusó a tres hombres de violación y ellos han vivido tres años de pesadilla porque eran inocentes. La presunta mujer violada se lo inventó todo y se autolesionó para que la historia resultara creíble. Los tres hombres han pasado los peores años de su vida y con algún intento de suicidio. Uno de ellos hasta pasó diez semanas en la cárcel.

Eleanor Williams lo contó en sus redes sociales. En mayo de 2020 publicó en su perfil de Facebook fotos de las lesiones que le habían causado. Según ella, eran producto de la paliza que le habían propinado varios hombres.

La terrible historia de esta joven de 19 años se hizo rápidamente viral (su publicación se compartió más de 100.000 veces). Tal fue el efecto de las fotos que mostró que hasta hubo protestas en Barrow, su ciudad natal. Como cuenta la BBC, la presión popular alcanzó a la policía, a los periodistas locales -que fueron insultados- y hasta movilizó a la extrema derecha.

Pero como Eleanor había contado parte de su historia en redes, la presión de la calle se hizo notar en los despachos de los mandos policiales. De modo que algunos de los hombres a los que la joven había acusado fueron detenidos: Jordan Trengove, Mohammed Ramzan y Oliver Gardner.

Trengove llegó a pasar 73 días en prisión, compartiendo celda con un delincuente sexual convicto. Los tres han dicho que sus vidas se vieron arruinadas por las infundadas acusaciones de la joven. Es más, dijeron haber sufrido «un infierno en la tierra» a lo largo de estos tres años y alguno hasta intentó quitarse la vida.

El asunto lo ha dilucidado ahora un tribunal de justicia. Casi tres años después de las denuncias de Eleanor Williams, un jurado ha decidido que todo era mentira y que los tres hombres son inocentes.

Para el tribunal, que ha reconsiderado sus primeras decisiones, ha quedado demostrado que aunque los moratones y las heridas que cientos de miles de personas vieron en sus fotos de Facebook eran reales, se los había causado ella misma con un martillo. «Sus heridas fueron autoinfligidas», aseguró la Policía de Cumbria.

Es verdad que una noche de marzo de 2019 Williams estuvo de fiesta con los tres jóvenes, informa el Daily Mirror. Al parecer, ella no se encontraba bien y la llevaron a su casa. Ella dijo después que Jordan Trengove la había violado esa noche y que también la había atacado y amenazado con un cuchillo.

En enero el tribunal declaró culpable a Williams -que hoy tiene de 22 años- de ocho cargos por pervertir el curso de la justicia. Ahora en marzo, el Tribunal de la Corona de Preston la ha condenado a ocho años y medio de cárcel. «Eleanor ha hecho todo lo posible para crear acusaciones falsas, incluida la de causarse lesiones importantes […] pero no acepta ser culpable», ha explicado el juez Robert Altham.

La joven ha escrito una carta al magistrado, que reproduce The Guardian. «Entiendo que es su trabajo creer en el veredicto del jurado y eso está bien. Sé que he cometido algunos errores, lo siento. Sé que no es excusa, pero era joven y estaba confundida», dice Williams.

Eleanor ha apelado la sentencia.