Ahora resulta que las denuncias falsas sí existen: Fran Muñoz (Más Madrid) dice que es víctima de un montaje

A ver si ahora va a resultar que las denuncias falsas en cuestión de violencia doméstica sí existen.

La izquierda siempre suele negar que esto suceda, ya que entiende que cuando una mujer denuncia, aunque sea sin pruebas, siempre es porque existe una base.

A no ser que le toque precisamente a alguien de esa izquierda, que entonces la cosa cambia.

El portavoz de Más Madrid-Leganemos en Leganés, Fran Muñoz, ha asegurado en un comunicado que la denuncia por violencia doméstica contra él por parte de la otra edil de la formación y su expareja, Eva Martínez, es falsa y sólo busca destruirle «en lo personal y lo político».

En un comunicado remitido esta semana a los medios, el edil niega «rotundamente» las acusaciones. «Son acusaciones falsas que llevan ya semanas difundiéndose de manera inadmisible para forzar mi dimisión y que otras personas puedan conseguir lo que no han podido lograr por la vía de la política».

Las denuncias falsas no existen hasta que me tocan a mí. pic.twitter.com/iujvxuf3zn — Jaime Ballesteros (@JaimeBN1987) June 23, 2021

Fran Muñoz, el colega de Errejón: denunciado por violencia machista, condenado por drogas y ex de Tania Sánchez

El partido de Iñigo Errejón sigue creando personajes.

A la ‘Pistolera’ García, líder de la formación en la Asamblea de Madrid, y al propio jefe de filas, denunciado por patear a una viandante, ahora hay que sumar en esta lista a un tal Fran Muñoz, concejal de ‘Más Madrid’ en Leganés.

Muñoz ha sido denunciado por su ex pareja por presunta violencia machista, lo que significa poner la guinda a un amplio currículum de polémicas.

7 al año y le toca a él. Ya es mala suerte. https://t.co/GMAYDSqWyv — Diego de Schopenhauer (@ddeschouw) June 23, 2021

Su compañera en la formación errejonista, Eva Martínez, ha interpuesto esa denuncia en una comisaría de la Policía Nacional, donde ha solicitado orden de alejamiento por presuntos episodios violentos acontecidos supuestamente en el ámbito privado y profesional. Según cuenta OKDiario, ambos fueron pareja durante cuatro años.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, el partido ha suspendido cautelarmente de militancia a Muñoz. «Hay una denuncia y y ahora se activa el protocolo por violencia de género».

En el pasado, Muñoz fue condenado en firme a dos años de cárcel por traficar con sustancias ilegales tras un delito contra la salud pública.

Fue declarado culpable de un delito contra la salud pública por ‘trapichear’ con droga en las escaleras de la calle Cascorro (Rastro).

Como dato anecdótico, fue pareja en el pasado de Tania Sánchez, la ex de Pablo Iglesias.

Pablo Soto, otro de ‘Más Madrid’ denunciado por acoso sexual

En la izquierda madrileña, tan feminista ella, entienden de estas cosas.

Lo sucedido con Fran Muñoz recuerda irresistiblemente al caso de Pablo Soto.

Soto, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital de España, tuvo que presentar su dimisión por el supuesto acoso sexual a una compañera de trabajo.

Huelga decir que fue uno de los activistas del ‘Yo sí te creo’. Vaya banda.

Soto, que va en silla de ruedas por mor de una enfermedad degenerativa, cuenta que normalmente suele pedir a personas de su confianza que le acompañen al aseo, pero asegura no recordar lo que pudo suceder el día de autos, ya que se encontraba con varias personas tomando unas cervezas:

«Según me contaron, algo le dije a esa persona, no recuerdo el qué, que tenía tono o significado sexual. Yo sé que puedo ser un bocachancla y que a veces he hecho bromas sexuales, pero a mi familia y mis amigos cercanos. Sin embargo, no recuerdo ese episodio.2