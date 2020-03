Muere de hambre un niño de 6 años, al que sus padres y abuela tuvieron un mes encerrado en un armario

Miserables, crueles, perversos y merecedores del peor de los castigos. No les caerá la pena de muerte, pero ese padre despiadado, esa madre sin corazón y esa abuela alucinada, la merecen.

Un niño de seis años ha sido hallado muerto este martes con signos de desnutrición tras llevar un mes encerrado en un armario del apartamento en el que vivía junto a sus hermanos, sus padres y su abuela en Arizona (EE UU).

Sus progenitores, Anthony Jose Archibeque-Martinez, de 23 años, y Elizabeth Archibeque-Martinez, de 26, y su abuela, Ann Marie Martinez, de 50, han sido acusados de homicidio en primer grado y dos delitos de maltrato infantil tras admitir que encerraron al pequeño y a su hermano mayor, de siete años, como castigo por «robar comida».

Los padres han admitido «que los dos niños fueron mantenidos dentro en el armario porque estaban robando comida escabulléndose por la noche» mientras estos dormían, según el comunicado emitido por las autoridades.

La Policía de Flagstaff se personó en el domicilio después de recibir un aviso de que el niño no respondía.

Según han reportado, el menor no presentaba ningún trauma, pero «parecía estar desnutrido» y su apariencia física «no cuadraba con la de su edad».

A pesar de los intentos de los sanitarios por reanimarle, finalmente fue declarado muerto.

Tanto los padres como la abuela, reconocieron que durante el último mes «a veces» se les había negado comida y que no tenían permitido salir de la casa.

«Durante el interrogatorio, la abuela admitió que estaba al tanto de esta condición en la que los niños fueron retenidos y admitieron haberlos disciplinado cuando robaban comida», han explicado también en el mismo comunicado

CHILD KEPT IN A CLOSET: The Flagstaff community is mourning the loss of a 6-year-old boy who was found unresponsive & malnourished. Police say his parents & grandma admitted to keeping him in a small closet for at least a month. His three siblings are now in DCS care. #12News pic.twitter.com/RIEmt2btKE

— Bianca Buono (@BiancaBuono) March 4, 2020