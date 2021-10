Así era el ‘hotel de la muerte’: 100 habitaciones convertidas en un laberinto para torturar y asesinar

El ‘hotel de la muerte’ era una elaborada estructura de 100 habitaciones convertidas en un laberinto para torturar y asesinar.

El World’s Fair Hotel revolucionó el Chicago de finales del siglo XIX. Tenía aspecto de fortaleza medieval y estaba concebido para alojar a los visitantes de la feria Mundial de Chicago de 1893 que conmemoraba el 400 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América.

Pero lo que parecía un lugar emblemático y que llegó a ser uno de los símbolos de la ciudad, era en realidad un lugar de sufrimiento y muerte.

HH Holmes, con el dinero de una serie de estafas, levantó el edificio con un centenar de habitaciones llenas de trampas, salas de tortura, pasillos laberínticos y paredes falsas. Allí cometió más de 200 crímenes atroces, sobre todo de mujeres y sólo fue descubierto por un error típico de las personas que se consideran invencibles.

HH Holmes se llamaba en realidad Herman Webster Mudgett y nació en New Hampshire en 1861. Su infancia no fue fácil. Su padre era alcohólico y no le prestaba demasiada atención. Es más, cuando lo hacía era para maltratarlo. Su día a día no era mejor fuera de casa porque el colegio era una tortura. Allí los matones le acosaban sin descanso. Uno de los peores días fue cuando le encerraron en un armario junto a un esqueleto y le pusieron las manos en la cara.

Ese episodio pudo suponer el punto de inflexión que lo convertiría en un asesino frío, despiadado, psicópata, sin escrúpulos. Comenzó a mostrar una fascinación obsesiva por la disección y la biología. A los 18 años se casó por primera vez para conseguir que la familia de su mujer le pagara los estudios en la Universidad de Michigan, donde se licenció en 1884.

Su facilidad de palabra y su porte de caballero los aprovechó para estafar a diestro y siniestro. Se fue a vivir con una viuda adinerada y ejerció como médico durante un año en Nueva York antes de tener que mudarse a Chicago para huir de sus acreedores. Ahí cambió de nombre por el de Henry Howard Holmes -en honor al Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle- y comenzó a tramar lo que sería para él su “obra maestra”. Sus aventuras con las mujeres eran constantes, todas ellas adineradas o de familias de la alta sociedad. En poco tiempo lograba despojarlas de todos sus bienes gracias a su habilidad con la ingeniería contable y la falsificación de documentos.

En 1889, con 27 años, construyó el imponente World’s Fair Hotel para acoger los huéspedes que acudirían a la feria Mundial de Chicago en 1893. Era la excusa perfecta. Llegarían a la ciudad millones de personas de otros estados y países, que nadie echaría en falta. Su plan era dar rienda suelta a sus instintos asesinos y desarrollar sus enfermiza obsesión por la disección de los cuerpos, a los que llamaba “material”. y el World’s Fair Hotel estaba diseñado para eso.

El edificio era un enorme laberinto de 100 habitaciones, con salas de tortura, escaleras ciegas, trampillas secretas y tabiques ocultos. Podía observar a los clientes sin que se dieran cuenta. Instaló bajo el suelo una red eléctrica que le permitía controlar sus movimientos. Además, colocó un sistema de canalización de gas, que podía activar de forma remota en cualquier instancia y acabar con sus vidas de forma rápida.

Así, asesinó a golpes, gaseó, torturó y descuartizó los cadáveres de mujeres, niños, clientes del hotel e incluso de sus propios trabajadores. De los 200 asesinatos, sólo se pudieron documentar 27.