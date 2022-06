Una mujer mata a su hija de cuatro años y alega que “no recuerdo qué paso”

Una mujer admitió haber matado a su hija de cuatro años, después de haber afirmado inicialmente que secuestradores encapuchados se llevaron a la niña a cambio de un rescate en Sicilia (Italia).

El cuerpo de Elena del Pozzo fue encontrado en un campo cercano a su casa de Mascalucía, un pueblo en la provincia de Catania. Martina Patti, su madre, había dicho a la Policía un día antes que tres hombres encapuchados, uno de ellos armado con una pistola, abrieron la puerta y se llevaron a la niña después de que ella la recogiera de la guardería.

Pero las autoridades, que explicaron a los medios que la menor fue asesinada con un cuchillo de cocina (el cual todavía no se ha encontrado) descartaron rápidamente el crimen organizado y no creían que la niña hubiera sido secuestrada a cambio de un rescate, ya que no consideraban que la familia fuera lo suficientemente rica como para ser objeto de extorsión.

Así, Patti confesó el crimen tras admitir el asesinato y llevó a la Policía el cuerpo, que había estado escondido bajo tierra y las cenizas volcánicas del Monte Etna. “No recuerdo lo que pasó por mi mente cuando apuñalé a mi hija”, explicó a su abogada.Según los informes, ella había estado separada del padre de Elena durante algún tiempo. Rai News informó que Patti pudo haber sido impulsada por los celos hacia la novia actual de su expareja, a quien no podía tolerar que “demuestre afecto hacia su hija”.

La mujer fue arrestada bajo sospecha de asesinato y ocultación de un cadáver.