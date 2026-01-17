Asesinan al los 43 años al futbolista Zivko Bakic, en un bosque cercano a Belgradom tras sacarlo de su casa donde estaba en arresto domiciliario

Cosido a balazos.

Zivko Bakic, exfutbolista serbio de 43 años, fue descubierto sin vida en un bosque próximo a su hogar en las afueras de Belgrado el pasado viernes.

Su cadáver presentaba tres disparos, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades locales y ha causado conmoción tanto en el ámbito deportivo como en el judicial del país balcánico.

El asesinato se produjo mientras Bakic cumplía una condena por narcotráfico, confinado en arresto domiciliario desde 2023 y bajo vigilancia electrónica.

En sus inicios, Bakic fue visto como una promesa del fútbol serbio.

Formó parte de equipos destacados como el Crvena Zvezda (Estrella Roja de Belgrado) y el Zemun, donde jugaba como lateral derecho. Sin embargo, su carrera futbolística fue efímera y optó por dejar el deporte profesional para dedicarse a otros negocios. Esta decisión lo condujo a convertirse en una de las figuras más buscadas del crimen organizado en Europa.

Del alquiler de inmuebles al narcotráfico internacional

Después de abandonar el fútbol, Bakic se trasladó a Ibiza, España, donde comenzó su andadura en el alquiler de inmuebles. Sin embargo, las indagaciones posteriores revelaron que esta actividad era solo una fachada para operaciones ilícitas relacionadas con el tráfico internacional de drogas. En 2023, la Justicia serbia lo condenó por contrabando de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, delito que lo mantenía bajo arresto domiciliario al momento de su muerte.

A pesar de las restricciones impuestas, Bakic tenía permiso para realizar actividad física bajo vigilancia electrónica. Fue precisamente durante uno de estos momentos autorizados cuando encontró la muerte. Las autoridades serbias creen que los autores del crimen tenían conocimiento exacto de los movimientos de la víctima, lo que refuerza la teoría de un ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado.

Jefe del «cartel balcánico» y red criminal internacional

Las investigaciones policiales han identificado a Bakic como líder de una organización criminal conocida como el «cartel balcánico», una red delictiva con ramificaciones en toda Europa. Su posición dentro del entramado criminal lo convertía en una figura clave en el tráfico internacional de estupefacientes, lo cual explica la brutalidad con la que se cometió su asesinato.

El entorno criminal que rodeaba a Bakic ya había sido golpeado con anterioridad. En agosto de 2024, uno de sus colaboradores más cercanos, Sasa Momcilovic, también fue asesinado a tiros cerca de Marbella, un caso que aún no ha sido esclarecido por completo. Este antecedente refuerza la línea investigativa relacionada con el crimen organizado y sugiere posibles represalias internas o conflictos entre bandas rivales.

Investigación en marcha y repercusiones

La Policía serbia ha iniciado una investigación exhaustiva y ha desplegado un operativo especial para dar caza a los responsables del asesinato. Las primeras teorías apuntan a que este crimen podría estar relacionado con conflictos internos dentro de la organización criminal o represalias provenientes de grupos rivales que operan en la región.

El caso de Zivko Bakic marca un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en Europa y reitera la peligrosa conexión entre el deporte, el dinero y el narcotráfico internacional. Su historia es un claro contraste entre una juventud llena de promesas futbolísticas y un desenlace trágico resultado de decisiones que lo llevaron a sumergirse en actividades delictivas globales. El asesinato ha causado un fuerte revuelo en Serbia, no solo por la violencia del acto, sino porque se trata de un exfutbolista conocido cuya trayectoria terminó abruptamente por sus implicaciones ilegales.