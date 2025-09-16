El presidente Tokayev presenta la visión de un Kazajstán digitalmente transformado

El 8 de septiembre de 2025, el presidente Kassym-Jomart Tokayev pronunció su discurso anual sobre el estado de la nación, titulado «Kazajstán en la era de la inteligencia artificial: Tareas clave y soluciones mediante la transformación digital».

En él, delineó un ambicioso programa de reformas centrado en la transformación digital, la modernización de las inversiones, la conectividad global y la renovación institucional.

Liderazgo en la era de la inteligencia artificial

En el núcleo de su discurso, Tokayev destacó la determinación de Kazajstán para liderar en la era de la inteligencia artificial (IA). Anunció la creación del Ministerio de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital, liderado por un especialista con rango de viceprimer ministro.

Este organismo impulsará la transición hacia una «nación completamente digital» en tres años. El presidente instó a la adopción de un Código Digital que aborde la IA, los macrodatos y la economía de plataformas, y ordenó al Gobierno integrar la IA en todos los sectores económicos.

«La inteligencia artificial ya no es un concepto abstracto», afirmó Tokayev. «Está moldeando la cosmovisión y el comportamiento, especialmente de los jóvenes. Kazajstán debe abrazar esta transformación, no hay otra alternativa.» También anunció la creación de un Fondo Estatal de Activos Digitales para desarrollar una reserva estratégica de criptoactivos y la aprobación de una nueva Ley Bancaria antes de fin de año, destinada a fomentar la tecnología financiera y atraer nuevos actores al mercado.

Modernización económica y atracción de inversiones

Tokayev enfatizó la necesidad de reformar el sistema de atracción de inversiones, criticando la burocracia excesiva que ha obstaculizado la eficiencia. «Atraer inversiones es una prioridad que exige nuevos enfoques», señaló, asignando al primer ministro la responsabilidad directa de supervisar este proceso. Propuso un Índice de Atractivo de la Inversión Regional para evaluar el desempeño económico de los gobiernos locales y abogó por un uso estratégico de los recursos del Fondo Nacional en proyectos con alto potencial de mercado.

Conectividad global: Transporte y logística

Kazajstán busca consolidar su rol como puente entre Europa y Asia. Tokayev destacó la próxima finalización del ferrocarril de doble vía Dostyk–Moyinty, clave para el corredor Este-Oeste, y prometió avances en otros proyectos ferroviarios. Además, anunció el lanzamiento en octubre de una plataforma digital unificada de Carga Inteligente para optimizar el acceso automatizado a la infraestructura aduanera y logística. En el ámbito de la aviación, reiteró la ambición de convertir a Kazajstán en un centro logístico euroasiático, con la creación de un transportista de carga nacional y la integración de nuevos aeropuertos en cadenas logísticas globales.

Política exterior multivectorial

El presidente reafirmó el enfoque multivectorial de Kazajstán, destacando asociaciones con China, Turquía, Asia Central, la Unión Europea y Estados Unidos. Celebró los avances en cumbres internacionales, como el diálogo entre Estados Unidos y Rusia en Alaska y los esfuerzos de paz entre Azerbaiyán y Armenia. También abogó por una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que presentará en la próxima sesión de la Asamblea General en Nueva York. «La ONU no tiene alternativa, pero su reforma es urgente», afirmó.

Reforma institucional y diálogo nacional

Tokayev propuso una transición hacia un Parlamento unicameral, a decidirse en un referéndum nacional en 2027. Subrayó la importancia de un proceso transparente y consultivo: «Un diálogo abierto con el pueblo es esencial para avanzar hacia un Kazajstán justo y fuerte.»

Prioridades nacionales: Innovación, sostenibilidad y equidad

El presidente delineó iniciativas clave, como otorgar un estatus especial a la ciudad de Alatau como centro de innovación, adoptar un Código de Construcción antes de fin de año, crear un mapa digital de recursos terrestres y garantizar la seguridad alimentaria y la gestión del agua. Instó a continuar la restauración del Mar de Aral, preservar el Mar Caspio y acelerar el uso de tecnologías de ahorro de agua. En política social, propuso reformar el sistema de beneficios para garantizar sostenibilidad y equidad, fortalecer las pensiones, ampliar la atención médica y mejorar la educación financiera. Además, destacó la integración de la IA en los planes de estudio escolares y la expansión del aprendizaje digital en áreas rurales.

Unidad y estabilidad como pilares

En su cierre, Tokayev enfatizó los principios de ley, orden y patriotismo.

«Si nuestro pueblo está unido y la situación interna es estable, superaremos cualquier desafío», afirmó, proyectando una visión de un Kazajstán líder en la era digital.