Kazajistán impulsa su revolución digital: inteligencia artificial y acuerdos con la Comunidad de Madrid

Kazajistán ha acelerado su avance en el ámbito digital, fijando su mirada más allá de sus propias fronteras.

El reciente pacto sellado entre la Comunidad de Madrid y la empresa pública kazaja NITEC (National Information Technologies) durante el foro Digital Bridge 2025 en Astaná es mucho más que un simple gesto diplomático; es una jugada estratégica.

El propósito es evidente: colaborar en digitalización, inteligencia artificial y capacitación tanto de funcionarios públicos como de ciudadanos, con el fin de abrazar la transformación digital tanto en la administración como en el sector privado.

El consejero madrileño de Digitalización, Miguel López-Valverde, lo expresó con claridad: “El objetivo es que las empresas y la industria adopten la tecnología para aumentar su productividad”.

Por su parte, Daulet Bekmanov, presidente de NITEC, subrayó que esta colaboración abre nuevas oportunidades para innovar conjuntamente, sobre todo con Madrid, donde ya se han automatizado más de 1450 trámites administrativos.

Ambas partes han decidido centrarse en investigaciones conjuntas relacionadas con inteligencia artificial, big data e intercambio de experiencias para potenciar el capital humano en el sector tecnológico. El plan es ambicioso: Kazajistán se ha propuesto digitalizar al 100% su administración en tres años, siguiendo el ejemplo de Madrid, que ya está cerca del 80% en sus procesos públicos.

Telegram desembarca con inteligencia artificial

A su vez, el país ha dado un golpe sobre la mesa en el ámbito tecnológico con la inauguración del laboratorio Alem AI, respaldado por Pável Dúrov, creador de Telegram. Este laboratorio, que ha abierto sus puertas en Astaná, se enfoca en inteligencia artificial y blockchain. El primer proyecto conjunto entre Telegram y el clúster supercomputacional kazajo promete fusionar la IA con las garantías de seguridad y trazabilidad que brinda la tecnología blockchain, abriendo oportunidades a nuevas aplicaciones y servicios digitales.

El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, alabó esta iniciativa de Telegram y destacó la relevancia de convertir al país en un centro digital regional. Esta colaboración refuerza la imagen de Kazajistán como un socio preferente para grandes empresas tecnológicas internacionales que buscan un entorno propicio para innovar y desarrollar talento digital en Asia Central.

Agricultura inteligente y fintech: la digitalización llega al campo y las finanzas

La revolución digital kazaja no se limita a las urbes ni a las oficinas gubernamentales. El sector agrícola también se está sumando a esta transformación tecnológica con gran entusiasmo. Ya son más de 200 granjas las que operan bajo modelos digitales, utilizando desde drones para el pastoreo hasta tractores autónomos y sensores avanzados para agricultura precisa.

El Ministerio de Agricultura ha confirmado que se están extendiendo tecnologías que permiten ahorrar agua y riego automatizado a cientos de miles de hectáreas. Las inversiones superan los 1.100 millones de dólares solo en el último año. La meta es clara: mejorar los rendimientos agrícolas, reducir costos y asegurar la sostenibilidad en un sector crucial para la economía nacional.

En el ámbito financiero, Kaspi.kz ha revolucionado el panorama fintech local. Actualmente, el 89% de los pagos realizados en Kazajistán son digitales, frente a solo un 7% en 2014. Su superapp cuenta con 10 millones de usuarios mensuales y su participación en banca digital alcanza un notable 45%. Estas cifras no solo indican un cambio significativo en los hábitos de consumo; reflejan una transformación estructural que promueve la inclusión financiera y estimula el crecimiento económico. En 2023, esta compañía destinó 100 millones de dólares a investigación y desarrollo, consolidando así su liderazgo regional.

Ciberseguridad y el reto de la conectividad

Sin embargo, este avance digital también acarrea nuevos desafíos relacionados con la ciberseguridad. Los acuerdos internacionales firmados, como el concretado con Madrid, incluyen compartir buenas prácticas y tecnologías destinadas a proteger infraestructuras críticas y datos sensibles. La cooperación en inteligencia artificial también tiene como objetivo reforzar los sistemas defensivos ante ciberataques cada vez más sofisticados y globales.

Por otro lado, mejorar el acceso a Internet se presenta como otro pilar fundamental dentro de la estrategia digital kazaja. El país ha incrementado significativamente la conectividad en áreas rurales, disminuyendo así la brecha digital y facilitando el acceso a servicios electrónicos, educación online y comercio digital. La inversión en infraestructuras junto con la llegada de empresas internacionales refuerzan esta tendencia.

Un hub digital en Eurasia

Kazajistán se posiciona como un nodo digital esencial dentro de Eurasia. La combinación del talento joven disponible, las colaboraciones internacionales establecidas e inversiones robustas en tecnología e infraestructuras modernas le permite atraer tanto empresas tecnológicas como proyectos innovadores. El laboratorio creado por Telegram es solo una muestra del vasto potencial detrás de una estrategia destinada a situar al país como referente regional en inteligencia artificial, fintech y transformación digital.

En un momento donde geopolítica y economía digital convergen constantemente, Kazajistán demuestra que ser pionero no es exclusivo ni del Silicon Valley ni de Shenzhen. En pleno corazón de Asia Central, se está escribiendo una nueva narrativa digital cargada de acuerdos estratégicos, talento humano y una buena dosis de ambición.