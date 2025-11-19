El Mar Caspio se encoge: la gran crisis azul que sacude Kazajistán y pone en alerta al mundo

El panorama costero de Kazajistán ha cambiado drásticamente.

Allí donde antes había agua, ahora emergen bancos de arena y barcos encallados, restos de un tiempo más próspero.

El mar Caspio, el mayor lago salado del mundo, ha experimentado una reducción alarmante de su superficie.

En apenas 18 años, ha perdido alrededor de 36.000 kilómetros cuadrados, un área comparable a la de países como Bélgica. Las imágenes obtenidas por satélite y los relatos de pescadores locales son contundentes: la línea de costa se ha retirado hasta 35 kilómetros en algunas regiones del noreste, con repercusiones que trascienden la mera geografía.

El impacto económico: cuando el agua es riqueza

Las ciudades portuarias kazajas, que dependen del mar para su supervivencia, observan cómo sus infraestructuras se alejan del agua y sus economías se hunden junto con la pesca.

Los bancos de esturiones –fuente del codiciado caviar– y otras especies comerciales han sufrido un descenso drástico, mientras que los peces migratorios se ven forzados a cambiar sus trayectorias, poniendo en jaque el sustento de miles de familias.

Por si fuera poco, la navegación comercial se complica: los cargueros requieren dragados constantes para llegar a puertos cada vez más distantes del mar abierto. El renombrado yacimiento petrolífero de Kashagan ha tenido que ajustar sus operaciones, lo que amenaza aún más a la vida marina local.

Las cifras económicas son tan alarmantes como reveladoras:

El sector petrolero y gasístico inyecta miles de millones a la economía kazaja, pero su actividad también contribuye a la degradación ambiental.

La retracción del mar pone en peligro inversiones multimillonarias en infraestructura y logística, abarcando desde la pesca hasta el transporte de mercancías.

Medio ambiente y salud: un efecto dominó

El descenso del nivel del mar Caspio no es solo una cuestión hídrica.

La retirada del agua expone el lecho marino, convirtiéndose en un desierto salino que genera tormentas de polvo tóxico.

Este polvo, cargado de sales y contaminantes acumulados durante años, es arrastrado por el viento y puede ocasionar graves problemas respiratorios entre la población.

Los especialistas advierten sobre el riesgo de repetir el drama sanitario del mar de Aral, donde las enfermedades respiratorias y cardiovasculares aumentaron tras la desaparición del agua.

La biodiversidad también se encuentra amenazada. El sello del Caspio, única especie de foca dulceacuícola en el mundo, lucha por sobrevivir ante la pérdida de hábitats y la contaminación. En las últimas décadas, las muertes masivas de estos mamíferos han sido noticia constante; los científicos temen que el calentamiento global y las actividades humanas estén empujándolos hacia la extinción.

Además, el retroceso del mar afecta a las zonas donde los peces desovan, al equilibrio de los humedales y al suministro de agua dulce necesario para la agricultura y el consumo humano.

¿Por qué se encoge el mar Caspio?

Las razones son diversas, pero predominan dos: el cambio climático es una causa principal; el aumento en las temperaturas ha incrementado la evaporación mientras que las precipitaciones han disminuido junto con el caudal de los ríos que nutren al Caspio, especialmente el Volga.

A esto se suman factores como el uso excesivo para riego, la regulación artificial de los cauces fluviales y la contaminación por hidrocarburos; todo ello forma un cóctel devastador para este ecosistema.

El mar Caspio es un lago endorreico (sin salida al océano), lo cual significa que no puede recuperar fácilmente el agua perdida. Así que cada gota que desaparece resulta ser irrecuperable a escala humana.

Movilización científica y diplomática: ¿queda esperanza?

Frente a esta crisis sin precedentes, Kazajistán ha establecido el Instituto de Investigación del Mar Caspio en Aktau. Esta entidad está dedicada a estudiar los cambios en los niveles del mar, así como la biodiversidad y las causas detrás de las mortandades masivas de focas. Además, ha surgido el movimiento “Caspian – My Sea!”, cuyo objetivo es involucrar tanto a la sociedad como a los países ribereños (Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Rusia y Turkmenistán) en la conservación deste ecosistema único.

Entre las iniciativas emprendidas destacan:

Un máster universitario en Oceanología e Hidrobiología orientado a formar nuevos expertos.

Propuestas para crear reservas naturales junto con mecanismos internacionales para fomentar cooperación entre países; organismos como la ONU o el Green Climate Fund están involucrados en estas propuestas.

Campañas dirigidas tanto a la población como a industrias –especialmente las petroleras– con miras a reducir su impacto ambiental y promover una gestión sostenible tanto del agua como de los recursos pesqueros.

Curiosidades científicas y anécdotas desde la orilla

El mar Caspio no solo es escenario de tragedias ambientales; también representa un laboratorio viviente para científicos e historiadores:

Su origen remonta milenios atrás: fue parte del antiguo mar Paratetis; su salinidad atestigua eras geológicas pasadas.

La foca del Caspio tiene capacidad para vivir tanto en aguas abiertas como sobre bancos helados invernales; sin embargo, estos últimos escasean cada vez más.

Expediciones científicas recientes –como muestra un nuevo documental kazajo– revelan cómo sorprendentemente se reduce el agua: campamentos situados hoy junto a la orilla pueden quedar mañana a kilómetros del mar.

El polvo tóxico expuesto por el lecho marino puede ser arrastrado por vientos fuertes durante cientos de kilómetros afectando incluso áreas agrícolas en Rusia e Irán.

La comparación con lo sucedido en el desastre del mar Aral resulta inevitable: allí, el retroceso dejó barcos abandonados en medio del desierto y pueblos fantasmas; imágenes que muchos temen ver repetirse en el Caspio.

Mientras tanto, algunos pescadores kazajos comentan con ironía que pronto necesitarán tractores en lugar de barcos para “navegar” hacia lo que queda del mar. Y quién sabe si algún día arqueólogos futuros descubrirán anclas oxidadas preguntándose qué civilización perdió su océano en pleno siglo XXI.