Horóscopo para este sábado 14 de febrero de 2026

Hoy, 14 de febrero de 2026, el Día de San Valentín se presenta con vientos cósmicos propicios para el amor.

Las influencias de Júpiter y Venus auguran días plenos en pareja o nuevas conquistas.

Recordatorios históricos como el nacimiento de Najwa Nimri en 1972 o la fatua de Jomeini en 1989 evocan pasiones intensas, mientras las predicciones del día combinan amor, familia y decisiones importantes, todo ello sazonado con un toque de humor estelar.

Este sábado también coincide con el Día Europeo de la Salud Sexual y el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, lo que invita a encontrar un equilibrio entre la energía emocional y la física.

Las estrellas sugieren sorpresas viajeras, oportunidades económicas inesperadas y desafíos que se transforman en regalos. Todo esto ocurre en un ambiente romántico que incluso hace que los más serios como Tauro se permitan disfrutar de placeres nocturnos.

♈ Aries

Hoy recibirás solicitudes de ayuda por parte de varias personas, lo que te hará gastar energía pero también te recompensará con sorpresas emocionales que te motivarán. Con Júpiter a tu favor, este Día de los Enamorados será feliz, tal vez incluso con noticias de un amor del pasado que busca regresar o compensarte. En el ámbito amoroso, tendrás una vitalidad desbordante para conquistar; cuida tu salud ante posibles momentos de fatiga; en economía, los obsequios abrirán nuevas puertas; tu familia espera un gesto especial. Tómate tu tiempo para decidir, tu luz atraerá admiración.

♉ Tauro

Es hora de tomar decisiones serias, aunque los nervios puedan jugarte una mala pasada: mantén los pies en la tierra y evita dejarte llevar por las emociones. La noche promete ser romántica y llena de placeres intensos. Aunque el día esté cargado por compromisos familiares, disfrutarás al lado de tu pareja, incluso si celebráis más tarde. Los cambios familiares te llevarán a reflexionar sobre cuestiones profundas relacionadas con la vida y la muerte, especialmente con parientes contactándote. Amor: 5/5; salud: 3/5, cuida tu sensibilidad; economía: 4/5; hay oportunidades en casa. Humor: no asustes a nadie con tus ímpetus, comparte tus emociones.

♊ Géminis

Los planes bien elaborados pueden tardar un poco más en concretarse, pero no te preocupes: el día largo terminará con una sorpresa emocional muy cercana. Para lograr un San Valentín ideal, considera hacer un viaje o sorprender a tu pareja con algo creativo e ilusionante. Será un buen día para desplazamientos, ampliar tus horizontes mentales y visualizar el futuro; atraerás pasión sin duda. Amor: 4/5; salud: 4/5; dinero: 4/5; trabajo: 4/5. Familia y amigos cercanos potenciarán esa energía positiva que necesitas. Tómate tu tiempo para decidir sobre viajes espontáneos, no corras.

♋ Cáncer

Hoy necesitarás reservar fuerzas para actividades que pueden ser agotadoras: todo saldrá bien si evitas olvidos y mantienes presente el afecto esperado. Este San Valentín puede ser más feliz que otros años gracias a momentos íntimos a pesar de cierta melancolía. Habrá oportunidades en el ámbito sentimental, así que pon manos a la obra. Salud: vigila tus reservas; amor: esos momentos íntimos elevarán tu ánimo; economía: sorpresas hogareñas están al caer; familia influye en tus decisiones. Desafío: gestionar la fatiga; oportunidad: una fe creciente. No dudes en reírte ante pequeños despistes y abraza lo emocional.

♌ Leo

Las oportunidades sentimentales brillan hoy como nunca antes, además contarás con la vitalidad necesaria para conquistar corazones: un regalo puede ser la llave maestra para abrir muchas puertas. Este San Valentín será favorable e inolvidable si decides celebrarlo por todo lo alto. Será un día excelente para hacer ejercicio, moverte y desplazarte; levantarás bandera blanca junto a tu pareja sin discusiones innecesarias. Amor: 5/5; salud: 4/5; cuidado con el consumo excesivo al divertirte. Economía: los regalos calarán hondo en quienes amas; comparte esa vitalidad con tu familia. Atrévete a decidirte por aventuras inesperadas hoy.

♍ Virgo

Hoy es momento perfecto para regalar ternura y recibir gratificaciones conmovedoras tanto en el amor como en la amistad. La combinación entre Virgo y felicidad resulta ideal para iniciar o consolidar relaciones importantes. Con una energía alta y buen humor colaborativo, muchos amigos buscarán tu ayuda mientras forman conexiones especiales contigo. Amor: 5/5; salud: 4/5; dinero/trabajo: 4/5. Las oportunidades económicas llegarán gracias a tu dedicación hoy; además se favorece la salud sexual en este día especial. Desafíos incluyen no encerrarte en miserias personales; momentos intensos esperan junto a tu familia. Sonríe porque tu generosidad conquista corazones.

♎ Libra

Tu brillo social tanto público como privado despertará admiración y pasión a raudales: es hora de dedicar tiempo al romance porque el amor llama a tu puerta hoy más que nunca. El encuentro del Sol y Júpiter asegura un San Valentín placentero aunque haya comenzado algo adverso que pronto cambiará hacia lo positivo. Tu imagen apasionará a quienes te rodean mientras surgen oportunidades en las relaciones interpersonales clave hoy mismo. Amor alto; cuida tus nervios para mantener buena salud; economía ofrece sorpresas favorables hoy mismo; viajes tendrán buena proyección también. Recuerda comunicar tus necesidades familiares claramente durante este tiempo tan emotivo.

♏ Escorpio

Una ansiedad matutina podría invadirte hoy: deja volar tu imaginación sin límites ni ataduras y vive plenamente mostrándote apasionado/a como siempre has querido serlo. Los astros están favorables tanto para asuntos del corazón como familiares e íntimos haciendo de este un alegre San Valentín. Aunque algunos temas llamen más atención hoy, recuerda que el amor triunfará siempre al final del camino.Tu salud requiere control sobre ese ímpetu desbordante habitual mientras compartes emociones valiosas económicamente hablando también! Desafíos incluyen conflictos internos pero las resoluciones hogareñas estarán al alcance si lo deseas bien claro! Este día está destinado al romance puro libre de dramas.

♐ Sagitario

Los cambios emocionales impactarán profundamente dentro del hogar familiar haciendo necesario prestar atención especial hacia esas resoluciones importantes donde podrían surgir despistes derivados por ambición desmedida! Evita discusiones provocadas por temperamento fuerte ya que los astros aseguran que todo irá bien si mantienes calma firme pero decidida! Hoy tendrás una inspiración fantástica junto con comunicación cercana donde espacios abiertos relajarán tensiones acumuladas! Amor: 5/5; salud también destaca alcanzando hasta un impresionante nivel máximo (5/5); dinero registra menos puntos (3/5) así como trabajo (3/5). Nuevos viajes o experiencias serán muy favorables así que tómate tiempo extra para decidir conscientemente pues es evidente que tú pasión abre puertas sin dudarlo!

♑ Capricornio

Es esencial controlar ese ímpetu vital si quieres evitar asustar a quienes te rodean porque compartir emociones puede hacerte sentir menos solo/a! Este día sobresale especialmente cuando se trata del amor ya sea conquistando pasiones ocultas o expresando sentimientos genuinos hacia alguien especial! Una sorpresa favorable aguardará durante este mágico “San Valentín” perfecto además será ideal aprovechar cualquier oportunidad disponible para viajar junto/a a esa persona querida! Tu carácter abierto abrirá corazones cerrados anteriormente así que adelante sin miedo! Amor/salud/dinero/trabajo todos marcan excelentes puntuaciones (5/5). Momentos emocionales junto a familiares estarán presentes así como una salud sexual establecida casi perfecta! Desafíos incluyen manejar correctamente esa vitalidad excesiva mientras las oportunidades surgen por doquier!

♒ Acuario

Asegúrate especificar claramente tus necesidades comunicándote abiertamente con aquellos afines ya que esta noche promete ser agitada emocionalmente hablando! El paso del “Sol” dentro tu signo trae suerte renovada hacia ilusiones deseadas así como transforma este “San Valentín” ventajoso aunque empiece algo flojo ante posibles imprevistos iniciales!. Rodeado/a siempre por amigos/familia sentirás cómo despejas cualquier nube mental presente volviendo así hacia ti mismo/a disfrutando cada instante vivido!. Amor resalta positivamente (4/5); salud/dinero/trabajo igualmente marcan buenas puntuaciones (4/5). Oportunidades económicas directas aguardan así como viajes prometedores!! No olvides decidir sobre asuntos relevantes tranquilamente desde ahora pues encontrarás energía alta disponible!

♓ Piscis

Hoy verás cómo crece esa fe inmensa dentro ti junto al amor rompiendo previsiones anteriores donde esas emociones regresan multiplicadas gracias al paso “Venus” dentro “Piscis” iluminando aún más ese “San Valentín” especial tanto hacia pareja como amistad cercana!. Sentirás cómo todo mundo se torna más feliz internamente gracias nuevos vínculos formados!. Amor alcanzará altos niveles positivos esta jornada además salud requerirá mantener fe intacta ante eventualidades familiares donde afecto especial estará presente!. Economía mostrará sorpresas agradables durante jornada transcurrida!!. Desafíos pueden incluir cierta melancolía inicial previa pero habrá oportunidades significativas esperando surgir dentro intimidad compartida finalmente cerrando dicha jornada cósmica llena alegría!.

Efemérides destacadas del 14 de febrero:

Celebramos el Día de San Valentín , además del Día Europeo de la Salud Sexual .

, además del . Nace Najwa Nimri (1972), reconocida actriz y cantante.

Muere Francisco Tomás y Valiente (1996), asesinado por ETA.

James Cook es asesinado en Hawái (1779).

Estreno teatral La importancia de llamarse Ernesto por Oscar Wilde (1895).

¡Que las estrellas guíen tu pasión hoy!