Repelente de mosquitos casero: 3 recetas 👈

驴Temes la llegada del calor por los insectos? Nuestras tres recetas de repelentes de mosquitos caseras, son un recurso f谩cil y barato a los repelentes comerciales.

Cuando un mosquito hembra tiene hambre, los humanos y otros mam铆feros, somos uno de sus recursos favoritos para alimentarse.

Muchos insectos son atra铆dos por el olor a di贸xido de carbono o (CO2) que exhalamos al respirar los humanos y otros animales.

El calor favorece la proliferaci贸n de insectos, desde el mosquito com煤n al temido 鈥榯igre鈥. En Periodista Digital te contamos m谩s detalles sobre estas recetas de repelentes para evitar molestas picaduras de mosquitos.

驴Por qu茅 los mosquitos pican m谩s a unas personas que a otras?

Hay personas que parecen casi inmunes a las聽 picaduras de mosquitos, y en cambio otras sufren cada verano 鈥榮us ataques鈥, 驴por qu茅 los mosquitos pican m谩s a algunas personas?

Di贸xido de carbono

Hay personas que exhalan m谩s cantidad de di贸xido de carbono que otras, los mosquitos prefieren a las que emiten m谩s di贸xido de carbono.

Olor corporal

El olor corporal est谩 determinado por la gen茅tica, se forma por el sudor y compuestos presentes en nuestra piel. El sudor tiene un porcentaje alto de 谩cido l谩ctico y esta es una de las sustancias que atrae a los mosquitos.

No se sabe todav铆a porqu茅 el sudor de unas personas atrae m谩s que el de otras, las causas pueden ser las diferencias en el porcentaje de 谩cido l谩ctico, las bacterias que tenemos en la piel o una combinaci贸n de ambos factores.

Vestir colores oscuros

驴Te gusta ir de negro tambi茅n en verano? Pues tienes 鈥榯odas las papeletas鈥 para que te piquen m谩s los mosquitos.

La investigaci贸n ha demostrado que los mosquitos se sienten atra铆dos por el color negro, y colores oscuros pero se sabe poco todav铆a del porqu茅.

Sangre tipo 0

Estos peque帽os 鈥榲ampiros鈥 prefieren la sangre tipo 0, seg煤n una investigaci贸n realizada en Jap贸n, estos insectos ten铆an, el doble de preferencia en picar a personas con sangre tipo 0 (tanto positivo como negativo), que a las del grupo A.

El segundo tipo de sangre preferido para ellos es el B.

Estar embarazada

Algunos estudios han constatado que los mosquitos parecen sentirse m谩s atra铆dos por las mujeres embarazadas. Esto podr铆a deberse a otra de las razones comentadas en esta lista: el di贸xido de carbono.

Las mujeres embarazadas tienen una temperatura corporal m谩s alta y exhalan m谩s di贸xido de carbono que las que no est谩n embarazadas.

Recetas caseras de repelentes de mosquitos

Repelente con citronela

La citronela compuestos como el citronelal, geraniol, citronelol, citral y limoneno , que tiene propiedades repelentes naturales para los insecto.

Seguramente por eso los repelentes convencionales, o las famosas 鈥榩ulseras anti mosquitos鈥櫬 llevan citronela en su composici贸n.

Ingredientes

Vodka 鈥60 ml

Aceite de semilla de uva (o aceite de jojoba)-20 ml

Aceite esencial citronela 鈥10 ml

Utensilios

Spray difusor de 100 ml

Instrucciones

A帽adir los tres ingredientes de la receta en el spray difusor. Cerrar y agitar

Precauciones

No uses repelente casero, si vas a la playa, ya que al tener alcohol pueden generar manchas, (la聽 misma recomendaci贸n de no usar perfume si te expones al sol).

Repelente con aceite de eucalipto

El aceite de eucalipto tiene compuestos como la citronelal y p-metano 3,8-diol, que resultan desagradables para los mosquitos.

Ingredientes

Aceite de eucalipto 鈥10 ml

Aceite de girasol 鈥 85 ml

Utensilios

Spray difusor de 100 ml

Instrucciones

Mezclar en el recipiente ambos ingredientes y agitar.

Repelente con canela

La canela tiene un olor penetrante, contiene ingredientes como el cinamaldeh铆do o el eugenol, que tiene propiedades interesantes para repeler a los mosquitos.

Ingredientes

Aceite de girasol 鈥 40 ml

Alcohol 鈥 40 ml

Canela en rama 鈥 2 ramitas

Utensilios

Spray difusor de 100 ml

Preparaci贸n

Mezclar los ingredientes en un recipiente y agitar.

No uses este repelente si vas a tomar el sol, (puedes aplicarlo si est谩s a la sombra o si llevas ropa, al contener alcohol es mejor no exponer la piel al sol para prevenir las manchas).

