5 remedios caseros para las espinillas que funcionan 👈

Vinagre de manzana, miel y canela y el aceite del árbol del té son remedios caseros útiles para las espinillas, (hay otros más que seguro te sorprenderán), y también funcionan.

El acné afecta a más del 85% de la población en algún momento de sus vidas. ¿Cuáles son las causas?

Aparece cuando los poros de la piel se obstruyen con grasa, células muertas y otras partículas acumuladas en la piel. Si cada vez que te sale una espinilla, no puedes resistir quitarla, te contamos algunos trucos caseros útiles.

Diferencias entre espinillas, (comedones),  puntos negros y pústulas

A menudo los confundimos, en lo que todos estamos de acuerdo es que no nos gustan, a menudo tenemos la tentación de quitarlos, aunque los dermatólogos no lo aconsejan, y menos apretando con las manos.

En Amazon existen herramientas para eliminar granitos que arrasan en ventas. Se inspiran en las que usan los dermatólogos, pero obvio no es lo mismo utilizar herramientas siendo médico que sin serlo.

Lo ideal es no abusar de manipular los granitos, espinillas o cualquier otra irritación, pero como millones de personas no pueden resistir tocarse los granos, en caso de hacerlo mejor una herramienta que las manos. Pero repito, lo ideal es no tocarlos para evitar dejar marcas.

Puntos negros

Los poros de la piel tiene glándulas sebáceas, que generan aceite o sebo para lubricar nuestro cabello y la piel. Un punto negro es un folículo piloso donde se acumula sebo y bacterias. Al estar expuesto al aire se oxida y toma un color oscuro.

Una espinilla o comedón

Se trata de son protuberancias rojizas, folículos obstruidos por grasa, pueden tener punta rojiza o acumular pus, mostrando un puntito blanco. A diferencia de los puntos negros, al no estar expuesta la punta al aire sino cubierta por piel, su aspecto es distinto.

Las pústulas

Son granos o forúnculos inflamados pueden tener un tamaño mayor que las espinillas y albergan pus. No es aconsejable reventarlos ya que se puede infectar y dejar marcas. Existen tratamientos que se pueden aplicar sobre los granos para secarlos.

5 remedios caseros para las espinillas