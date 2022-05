Repelente de mosquitos casero: 5 recetas 👈

¿Temes la llegada del calor por los insectos? Nuestras recetas de repelentes de mosquitos caseras, son un recurso fácil y barato a los repelentes comerciales.

Cuando un mosquito hembra tiene hambre, los humanos y otros mamíferos, somos uno de sus recursos favoritos para alimentarse.

Muchos insectos son atraídos por el olor a dióxido de carbono o (CO2) que exhalamos al respirar los humanos y otros animales.

El calor favorece la proliferación de insectos, desde el mosquito común al temido ‘tigre’. Esta especie de insecto vuela más bajo que el mosquito común, por eso generalmente sus picaduras se concentran en las extremidades inferiores, en los pies y las piernas, pero a los niños también suelen picarles por todo el cuerpo.

Con ingredientes como el vinagre de manzana y aceites esenciales (como el de lavanda), puedes crear repelentes caseros para evitar las molestas picaduras de los mosquitos. En Periodista Digital te contamos el paso a paso de cinco repelentes caseros.

¿Por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras?

Hay personas que parecen casi inmunes a las picaduras de mosquitos, y en cambio otras sufren cada verano ‘sus ataques’, ¿por qué los mosquitos pican más a algunas personas?

Dióxido de carbono

Hay personas que exhalan más cantidad de dióxido de carbono que otras, los mosquitos prefieren a las que emiten más dióxido de carbono.

Olor corporal

El olor corporal está determinado por la genética, se forma por el sudor y compuestos presentes en nuestra piel. El sudor tiene un porcentaje alto de ácido láctico y esta es una de las sustancias que atrae a los mosquitos.

No se sabe todavía por qué el sudor de unas personas atrae más que el de otras, las causas pueden ser las diferencias en el porcentaje de ácido láctico, las bacterias que tenemos en la piel o una combinación de ambos factores.

Vestir colores oscuros

¿Te gusta ir de negro también en verano? Pues tienes ‘todas las papeletas’ para que te piquen más los mosquitos.

La investigación ha demostrado que los mosquitos se sienten atraídos por el color negro, y colores oscuros pero se sabe poco todavía del porqué.

Sangre tipo 0

Estos pequeños ‘vampiros’ prefieren la sangre tipo 0, según una investigación realizada en Japón, estos insectos tenían el doble de preferencia en picar a personas con sangre tipo 0 (tanto positivo como negativo), que a las del grupo A.

El segundo tipo de sangre preferido para ellos es el B.

Estar embarazada

Algunos estudios han constatado que los mosquitos parecen sentirse más atraídos por las mujeres embarazadas. Esto podría deberse a otra de las razones comentadas en esta lista: el dióxido de carbono.

Las mujeres embarazadas tienen una temperatura corporal más alta y exhalan más dióxido de carbono que las que no están embarazadas.

Recetas caseras de repelentes de mosquitos

Repelente con citronela

La citronela compuestos como el citronelal, geraniol, citronelol, citral y limoneno que tiene propiedades repelentes naturales para los insectos.

Seguramente por eso los repelentes convencionales, o las famosas ‘pulseras anti mosquitos’ llevan citronela en su composición.

Ingredientes

Vodka –60 ml

Aceite de semilla de uva (o aceite de jojoba)-20 ml

Aceite esencial citronela –10 ml

Utensilios

Spray difusor de 100 ml

Instrucciones

Añadir los tres ingredientes de la receta en el spray difusor. Cerrar y agitar

Precauciones

No uses repelente casero, si vas a la playa, ya que al tener alcohol pueden generar manchas, (la misma recomendación de no usar perfume si te expones al sol).



El aceite de árbol del té es un eficaz repelente, (se usa incluso como remedios contra los piojos), además tiene propiedades bactericidas. El vinagre de manzana también tiene propiedades bactericidas, su olor actúa como repelente para insectos.

Ingredientes

Vinagre de manzana – 150 ml

Aceite de árbol de té – 40 gotas

Utensilios

Envase pulverizador de 150 ml

Preparación

Combina en el envase los ingredientes y agita antes de usar.

Repelente con aceite de eucalipto

El aceite de eucalipto tiene compuestos como la citronelal y p-metano 3,8-diol, que resultan desagradables para los mosquitos.

Ingredientes

Aceite de eucalipto –10 ml

Aceite de girasol – 85 ml

Utensilios

Spray difusor de 100 ml

Instrucciones

Mezclar en el recipiente ambos ingredientes y agitar.

Repelente con canela

La canela tiene un olor penetrante, contiene ingredientes como el cinamaldehído o el eugenol, que tiene propiedades interesantes para repeler a los mosquitos.

Ingredientes

Aceite de girasol – 40 ml

Alcohol – 40 ml

Canela en rama – 2 ramitas

Utensilios

Spray difusor de 100 ml

Preparación

Mezclar los ingredientes en un recipiente y agitar.

No uses este repelente si vas a tomar el sol, (puedes aplicarlo si estás a la sombra o si llevas ropa, al contener alcohol es mejor no exponer la piel al sol para prevenir las manchas).

