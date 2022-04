¿Aguas florales para qué sirven? 🌹

De manzanilla, lavanda o de rosas, ¿qué son las aguas florales y para qué sirven? Son el resultado del proceso de destilación por vapor de una planta o árbol. Tras este proceso se obtien un hidrolato o agua floral.

Ofrecen beneficios similares a los aceites esenciales pero con una menor concentración.

Pueden sustituir al tónico facial, como fijador del maquillaje o base para crear mascarillas caseras con distintas propiedades.

Usos de las aguas florales o hidrolatos

Los hidrolatos se pueden formar durante el proceso de destilación cuando se producen aceites esenciales.

Los aceites esenciales al no ser solubles en agua, se van a la parte superior y se pueden separar de una forma similar que la nata se separa de la leche.

Ocurre que una pequeña cantidad del aceite esencial ,entre un 0.1 y un 0.1% quedará en esa agua floral que se ha destilado. junto a otros ingredientes solubles en agua.

Los hidrolatos no solo pueden ser de flores, también pueden ser de árboles, como el enebro, el cedro o el naranjo.

No todas las plantas sirven para obtener hidrolatos, (aunque sí una gran mayoría). Por ejemplo el plátano no posee aceites esenciales, por eso no se puede obtener de esta fruta un hidrolato.

Aromaterapia

Los hidrolatos son muy versátiles, son seguros para niños, y se pueden usar en aromaterapia. Por ejemplo el agua floral de lavanda ayuda a relajar, al contener un porcentaje de aceite esencial de lavanda.

Cosmética

A diferencia de los aceites esenciales que no se deben usar puros sobre la piel, sino diluidos, las aguas florales, se pueden utilizar directamente.

Esto permite añadir el agua floral en la rutina de belleza, como tónico o tratamiento para distintas condiciones de la piel. Por ejemplo el agua floral de rosas, ayuda a calmar la piel sensible e irritada. El agua de saúco, tiene propiedades regenerantes y tonificantes.

Las aguas florales se pueden combinar con la el agua micelar,— usar directamente el agua floral como agua desmaquillante—. También las podemos mezclar con la crema hidratante, el sérum o cualquier otro cosmético que uses a menudo.

El agua floral de rosa es ideal como tónico para pieles sensibles, (que se queman fácilmente o les salen rojeces).