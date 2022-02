¿Por qué aparecen las bolsas en los ojos? Hay varias causas, la más común es el envejecimiento, los ligamentos que retienen el tejido graso se debilitan y pueden formar estas bolsas en la zona inferior de los ojos.

Existen distintos tratamientos  como el ácido hialurónico, la carboxiterapia, o el bleferoláser,y también la cirugía o bleferoplastia.

¿Se puede prevenir o retrasar su aparición? En otro artículo de Periodista Digital hablamos del maquillaje de la piel con rosácea, hoy de las causas de las bolsas en los ojos.

Causas de las bolsas en los ojos

Factores hereditarios

Para lo bueno y lo malo la genética nos condiciona, la herencia nos predispone con más facilidad a desarrollar bolsas en los ojos, incluso siendo muy joven.

Falta de sueño

Es otro de los factores más típicos con la falta de sueño, es fácil que estas bolsas pueden aparecer antes o después.

El cuerpo humano usa el sueño para la reparación de tejidos, todos los órganos trabajan más despacio, con un período de sueño de 8 horas el cuerpo puede descansar y cada órgano cumple su función regeneradora.

Con menos tiempo sueño no. En una persona que no duerme lo suficiente el sistema circulatorio encargado de eliminar el exceso de líquido que puede no ser capaz de eliminar totalmente este exceso, por eso aparecen las bolsas. Si a menudo tienes estas bolsas y se puede descartar el factor hereditario, tu cuerpo te está diciendo que necesitas dormir más.

El envejecimiento

Tal como avanzaba en la introducción, el paso del tiempo también afecta a los ligamentos y músculos de la cara. Esos ligamentos que tenemos debajo de los ojos retienen tejido graso y cuando se debilitan, ‘caen’ de ahí que aparezcan las bolsas. Además también se puede acumular líquido bajo los lo que aumenta la hinchazón.

Factores que predisponen a su aparición

Retención de líquidos

Si tienes tendencia a retener líquidos y además descansas poco es más probable que aparezcan las bolsas bajo los ojos al despertar. Se suele retener líquido porque no se bebe lo suficiente o se lleva una dieta inadecuada, rica en sal.

Fumar

No es que fumar provoque directamente bolsas en los ojos, pero si se sabe que los fumadores duermen peor. Por eso una persona que fuma tiene más predisposición a padecerlas.

Alergia

En ocasiones tomar algún medicamento para la alergia es el detonante para la aparición de bolsas bajo los ojos, generalmente si se une a la falta de descanso.

¿Se pueden prevenir las bolsas bajo los ojos?

Si, en general la formación de bolsas bajo los ojos no se considera un problema médico, con el uso de cremas y otros cosméticos y un estilo de vida saludable el problema mejora.

Sin embargo cuando aparecen bolsas bajo los ojos por factores genéticos , podemos hacer menos para retrasar su aparición. En estas situaciones, la cirugía puede ser una alternativa para mejorar el problema, se trata de una bleferoplastia.

El tiempo que dura este procedimiento depende del tipo de bleferoplastia, puede durar entre 1 y 4 horas. A veces es tratamiento ambulatorio y otras con ingreso hospitalario, todo esto depende del criterio médico.

Productos que pueden ayudar a prevenir o reducir las bolsas en los ojos

Si a menudo te salen bolsas bajo los ojos, además de tratar de dormir más, (al menos 7-8 horas), existen productos que pueden ayudarte:

ISDIN Isdinceutics K-Ox Eyes, Crema Contorno de Ojos para Bolsas y Ojeras, con Vitamina K-Óxido y Ácido hialurónico, 15 g

K-Ox Eyes es una crema para el contorno de los ojos que reduce la apariencia de las bolsas, aclara el color morado o pigmentado de las ojeras y restaura la elasticidad de la piel.

K-Ox Eyes es un contorno de ojos con vitamina K óxido que ayuda a combatir las bolsas y las ojeras, restaurando la firmeza y elasticidad de la piel.

Su nuevo aplicador cerámico aporta un efecto frío y permite realizar un masaje para mejorar la microcirculación, descongestionando y refrescando la mirada. Resultados visibles en sólo 28 días.

Remescar – Remescar Bolsas y ojeras – Crema para las bolsas de los ojos – Corrector de ojera

Su tecnología EYE-RASE actúa sobre las bolsas y ojeras al instante gracias a su eficaz combinación de arcillas minerales, péptidos y un complejo de cafeína y microalgas. Estos activos generan un efecto tensor en la piel, disminuyen la acumulación de líquido bajo los ojos y corrigen el efecto visual de las ojeras.

 Estas tres acciones ayudan a reducir la hinchazón y la apariencia del color oscuro debajo de los ojos.

Bolsas y Ojeras de Remescar no es una crema de contorno de ojos al uso, por lo que hay que seguir bien las instrucciones.

Se recomienda, en primer lugar, hidratar la zona alrededor de los ojos con una crema hidratante de contorno de ojos. A continuación, puedes ponerte Bolsas y Ojeras de Remescar para reducir las bolsas y ojeras de inmediato.

El resultado permanece visible hasta 10 horas. Esta crema para bolsas y ojeras se puede combinar sin problema con el maquillaje.

Radiance DNA Essence Sérum 30m

Contorno de ojos con un triple efecto antiarrugas, antiojeras y antibolsas., disminuyendo visiblemente las arrugas profundas.

Específicamente diseñado para la reparación total del contorno de los ojos, consiguiendo un triple efecto antiarrugas, antiojeras y antibolsas. radiance DNA eye contour revitaliza, drena y activa la microcirculación. Proporciona un efecto lifting y tensor de larga duración, disminuyendo visiblemente las arrugas profundas. La zona periocular se alisa, unifica y aclara. Las bolsas y las ojeras desaparecen visiblemente.

Complejo antiedad que combina ingredientes activos con propiedades antioxidantes, protectoras y reparadoras del ADN celular.

Extracto de castaño de Indias , ingrediente vegetal con propiedades vasoconstrictoras, antiedematosas y descongestionantes.

, ingrediente vegetal con propiedades vasoconstrictoras, antiedematosas y descongestionantes. Acetil tetrapéptido-5.Tretapéptido con acción descongestionante, reduce las bolsas y aumenta la elasticidad del contorno ocular rejuveneciendo la mirada.

Serum Facial de ácido Hialurónico Puro ORGÁNICO TRES VECES MAYOR 100ml – Altamente Dosificado y Vegano con Aloe Vera

Eficacia científicamente probada de efecto  antienvejecimiento cuádruple

Estimula la producción natural de ácido hialurónico del cuerpo

Ácido hialurónico multimolecular altamente concentrado

altamente concentrado Refinado con aloe vera orgánico , agua de rosas orgánicas y extractos botánicos

, agua de rosas orgánicas y extractos botánicos Cosméticos naturales veganos y orgánicos y hecho en Alemania

No contiene químicos dañinos, parabenos, microplásticos ni hormonas

60 piezas parches para ojos con colágeno – disminuye ojeras, bolsas y pequeñas arrugas

Mascarilla- parches para colocar sobre el contorno de los ojos. Dejar actuar unos 20 minutos, reduce las arrugas y bolsas.

Elaborado con ingredientes naturales: colágeno, vitamina C, ácido hialurónico, vitamina E, extracto de semilla de uva, extracto de rosa,.

Activa la circulación, proporciona hidratación instantánea en la zona del contorno de ojos.

