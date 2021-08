Propiedades del aceite de semillas de uvas🍇

Efectos antiinflamatorios, aporte de antioxidantes y ácidos poliinsaturados Omega 6 y 9 son algunas de las propiedades del aceite de semillas de uva.

Estas semillas son un subproducto de la vinificación, el aceite se extrae por prensado en frío u otras técnicas mecánicas.

Rico en compuestos fenólicos y vitaminas, se utiliza en la industria farmacéutica, cosmética y en la alimentaria.

¿Qué contiene el aceite de semillas de uva?

Es rico en ácidos grasos poliinsaturados:

Ácido linoleico Omega-6 en un porcentaje del 69.9%

Ácido oleico – Omega- 9 en un 15,8%

Compuesto que presentan la acción de la vitamina E

Tocoferoles – varían entre 1-53 g por 100 g

Vitamina E

Entre 1-53 g por ración de 100 g, según tipo de uva

Fitoesteroles con acción antioxidante más abundantes son:

β-sitosterol –66 mg

10.2–10.8- 10 mg

Polifenoles (antioxidantes)

Trans-resveratrol – 0.3 mg Kg

Procianidina B1

Catequina –1.3 mg /kg

Epicatequiuna 1.3 mg /kg

Propiedades del aceite de semillas de uva

Antiinflamatorio

Gracias a los antioxidantes y el alto porcentaje en ácidos poliinsaturados, el aceite de semillas de uva tiene propiedades antiinflamatorias. Las enfermedades crónicas generalmente van acompañadas de la inflamación.

Este efecto secundario es difícil de controlar por eso el consumo de nutrientes con capacidad inflamatoria es beneficioso en el tratamiento de estas enfermedades. (por ejemplo las cardiovasculares o las reumáticas).

Antimicrobiano

Los estudios afirman que este aceite tiene actividad contra algunos patógenos, por ejemplo inhibe el crecimiento de Staphylococcus aureus y Escherichia coli.

La actividad antimicrobiana de compuestos como el resveratrol es bien conocida en la literatura médica. Actúa contra la E. Coli, sin afectar a las células huésped. Estos hallazgos sugieren que su uso en terapias cuando los antibióticos no son eficaces.

Acción antioxidante

Este aceite reúne distintos componentes con acción antioxidante, como los tocoferoles y la vitamina E. Los tocoferoles son unos de los antioxidantes más potentes.

Los antioxidantes tienen propiedades protectoras del sistema inmunológico y antitumorales. Ayudan a mitigar el daño provocado por los radicales libres a las células.

Los radicales libres favorecen la oxidación celular que está relacionado con un mayor riesgo de cáncer, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares, degenerativas y cardiovasculares.

Beneficiosos para la piel y el cabello

La acción antioxidante del aceite de semillas de uva, se refleja también en sus beneficios para la piel y el cabello. Contribuye a reducir y mitigar la aparición de arrugas y de manchas. Hidrata la fibra capilar y potencia el brillo del cabello.

El contenido en ácidos grasos Omega-3 y 6 según el Instituto Linus Pauling, es fundamental para la función y apariencia de la piel. Por ejemplo los ácidos grasos Omega 6 tienen un papel importante en la barrera cutánea.

¿Tiene algún riesgo o contraindicaciones el aceite de semilla de uvas?

En general este aceite es seguro, no obstante ten en cuenta estas recomendaciones:

Uso cosmético y uso alimentario

El aceite de semilla de uva para uso alimentario también lo puedes usa sobre la piel y el cabello. Pero no al contrario. Un aceite de pepita de uva cosmético no se puede ingerir. Si no especifica es para uso alimentario es que es solo para uso tópico), no se debe ingerir, puede causar problemas digestivos. Ante la duda no ingieras el aceite.

Alergia

En general este aceite es seguro, pero personas que tengan alergias a las uvas no deben utilizarlo ni siquiera de forma tópica.

Interacciones con otros medicamentos

Como cualquier otro compuesto que se ingiere, el aceite de semilla de uvas puede interactuar con ciertos medicamentos:

Anticoagulantes

Analgésicos

Medicación para la cardiopatía

Si tomas este tipo de fármacos, consulta con el médico antes de ingerir aceite de semilla de uva.

