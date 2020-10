La vitamina E es un tesoro para la dermatología y la cosmética por sus propiedades antioxidantes. Se descubrió en 1922 por Evans y Bishop, es liposoluble, por eso se puede almacenar en el tejido graso tanto en humanos como en animales.

Entre sus propiedades: es un fotoprotector, protege la piel de la cara y cuerpo de los efectos de la radiación solar, mejora los síntomas de la dermatitis atópica y contribuye a cicatrizar las heridas.

¿Qué es la vitamina E?

Al nombrar la vitamina E en singular, en realidad parece un solo compuesto, pero son varios. Existen ocho formas naturales de vitamina E:

Alfa tocoferol

Alfa tocotrienol

Beta tocoferol

Beta tocotrienol

Gamma tocoferol

Gamma tocotrienol

Delta tocoferol

Delta tocotrienol

Las formas principales son los tocoferoles alfa y gamma. Las fuentes dietéticas más ricas en esta vitamina son los aceites vegetales comestibles, como el de girasol, maíz o palma.

Los tocoferoles son tan importantes que están presentes en los glóbulos rojos, otros compuestos como el alfa tocoferol se acumula en los tejidos donde la acumulación de radicales libres es mayor como en la mitocondrias.

Una dieta rica en vitamina E no tiene efectos positivos a no ser que se combine con alimentos que aporten otros nutrientes como la vitamina C.

¿Para qué sirve la vitamina E en la cara?

Antioxidante: mejora la piel dañada por el sol

La acción del sol sobre la piel provoca manchas, sequedad y arrugas, es el llamado fotoenvejecimiento, que no depende solo de la edad, sino del tipo de piel y un exceso de exposición solar sin protección.

La vitamina E, es un potente antioxidante, los antioxidantes ayudan al sistema inmunológico a luchar contra los radicales libres.

Moléculas que a diario se forman en nuestro cuerpo, se trata de moléculas inestables que buscan robar un electrón a otras células generando a su vez otra molécula inestable. Si tienes la piel con manchas, arrugas o líneas de expresión, usar a diario productos ricos en vitamina E te beneficia.

Prueba a desmaquillarte con tu agua micelar o jabón y luego pasar un algodón humedecido en aceite de girasol. Pasados unos minutos aplica tu crema de noche habitual. Repite esta rutina al menos una semana, y verás cómo tu piel gana en luminosidad.

Dermatitis atópica

Varios estudios científicos han mostrado que la vitamina E, ayuda a mejorar los síntomas de la dermatitis atópica. Este efecto podría deberse a la acción de este compuesto sobre los niveles séricos de IgE.

Cicatrización de heridas

La vitamina E, junto con la vitamina C y el zinc, están incluidas en las terapias orales para las quemaduras y las úlceras de presión. Se ha observado que la suplementación con antioxidantes mejora la protección contra el estrés oxidativo y permite que mejore la cicatrización de las heridas.

Mejora los síntomas del acné

La vitamina E, también tiene efectos beneficiosos sobre la piel con acné provocando un efecto antiinflamatorios sobre los folículos y las glándulas sebáceas.

Cosméticos con vitamina E recomendados en Amazon

Esta vitamina E se deriva de materia prima vegetal naturalmente rica en d-alpha-Tocopherol.

Propiedades

El tocoferol es un antioxidante que ayuda a combatir el daño causado por los radicales libres en la piel. Puede usarse en la piel para mejorar su apariencia y mantenerla nutrida e hidratada o añadirla a productos de belleza para enriquecerlos.

¿Cómo usarlo?

Cuidado de la piel: Puede usarse en la piel para mejorar su apariencia y mantenerla nutrida e hidratada. Además de como base para masaje o mezclarse con otros aceites. Muchos productos para la piel madura contienen tocoferol para ayudar a prevenir los signos de la edad. Sus propiedades emolientes y nutrientes pueden ayudar a rejuvenecer e hidratar la piel seca.

Cuidado del cabello: El cabello también puede beneficiarse usando la vitamina E , puede ayudar a recuperar el brillo y la hidratación, así como a desenredarlo y controlar la humedad. Añade unas cuantas gotas al champú para ayudar a fortalecer el cabello y recuperar su brillo.

Cuidado de las uñas: Masajea un poco sobre las manos, las uñas y las cutículas para hidratarlas y fortalecerlas. Una alternativa natural para las cremas de manos habituales.

Crema diaria para la piel rica en botánica proporciona de forma natural una hidratación profunda y duradera y ayuda a minimizar de forma eficaz los signos visibles del envejecimiento de la piel.

La vitamina E rejuvenecedora repone la humedad perdida . El aceite de aguacate natural, rico en ácidos grasos esenciales, ayuda a restaurar la elasticidad y la resistencia.

rico en ácidos grasos esenciales, ayuda a restaurar la elasticidad y la resistencia. Ayuda eficazmente a minimizar los signos visibles del envejecimiento cutáneo.

La vitamina E rejuvenecedora repone la humedad perdida. El aceite de aguacate, rico en ácidos grasos esenciales, ayuda a restaurar la elasticidad y la resistencia para una piel más suave, vibrante y de aspecto más joven.

Crema hidratante ligera proporciona un confort calmante rápido para secar la piel. Las propiedades antioxidantes e hidratantes de la vitamina E combinadas con las cualidades calmantes y relajantes del árbol del té y la manzanilla ayudan a aliviar la piel.

Enriquecido con:

Árbol del té: Ayuda a calmar y confortar la piel

Manzanilla: Ayuda a aliviar y calmar la piel irritada.

Vitamina E: es un antioxidante que ayuda a mejorar la humedad y la textura de la piel.

Apta para todo tipo de pieles, (cicatrices, piel seca, hidratante). La vitamina E se absorbe fácilmente y ayuda a mantener la piel sana e hidratada.

La caléndula es apreciada por sus cualidades calmantes y antisépticas. Libre de parabenos.

Crema intensiva de profunda hidratación, que repara y cuida la piel, con vitamina E, que es conocida como la vitamina de la juventud gracias a su enérgico efecto contra los radicales libres, que son los que causan el proceso de envejecimiento de las células de la piel.

Aplicarla sobre la cara y cuerpo realizando un suave masaje, hasta su absorción.

