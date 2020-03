¿Qué cremas funcionan para las manchas de la piel? Eucerín, Bella Aurora o Melatrio tienen, despigmentantes efectivos que lograrán atenuar o desaparecer las manchas en la piel. El uso de estos productos, junto a par de consejos más (muy fáciles) te ayudará a atenuar hiperpigmentación de la piel.

La exposición solar, el uso de anticonceptivos, perfumes o colonias con alcohol sobre la piel puede provocar manchas. ¡Cuanto antes las trates mejor! En Periodista Digital te contamos despigmentantes que funciona, (pero tienes que ser paciente no lo harán de un día para otro).

¿Qué provoca las manchas en la piel?

Las manchas en la piel las causan los pigmentos de melanina que se vuelven muy activos. La luz del sol UV acelera la producción de melanina. Las manchas, pueden aparecer a cualquier edad. Es casi seguro que en algún momento de nuestra vida podemos tener alguna.

En el embarazo suelen salir, debido al aumento hormonal (estrógenos y progesterona) que afectan a la melanina. Lo mismo sucede con los anticonceptivos que también tiene hormonas. Además con la edad suelen aparecer manchas , o por usar perfume o colonia y que luego nos dé el sol.

Con la edad las áreas de la piel que se han dañado con una exposición frecuente al sol es donde puede reagruparse la melanina y aparecer más manchas. En general las manchas en las manos, hombros u otras partes del cuerpo son frecuentes en personas mayores de 55 años.

La mayoría de estas manchas son inofensivas, pero si nos aparece alguna y nos preocupa no está demás consultar al médico. Sobre todo si vemos que cambia de tamaño. Existen factores de riesgo para la aparición de manchas, por ejemplo las personas de piel muy clara tiene más probabilidad de tener manchas que las personas más morenas.

Entre las causas más frecuentes de la aparición de manchas cutáneas:

Exposición solar

El embarazo

Hiperpigmentación postinflamatoria : decoloración de la piel después de una lesión inflamatoria, como el acné

Hemocromatosis (hierro excesivo)

La edad

Anticonceptivos orales (que provocan también cambios hormonales)

Tetraciclinas, antibióticos de amplio espectro

Anticonvulsivos como la fenitoína.

Prevención de manchas (algunos trucos)

Usar todo el año protector solar 50+

En la cara, cuello y manos. No solo tendrás menos manchas, también disminuirá las pequeñas arrugas y la piel estará más elástica y tersa. El sol estropea mucho la piel, todos los dermatólogos lo repiten. Hay que prevenir y usar siempre crema de protección, no solo en verano.

Si además tienes la piel muy blanca aún más. Una crema protección solar 50+ la puedes usar como base de maquillaje y también las tienes coloreadas. Es el mejor truco para prevenir manchas, tenla siempre a mano.

Dos veces por semana aplica zumo de limón

La vitamina C es un potente despigmentante, muchos cosméticos lo llevan en su formulación junto a otros compuestos. Para disminuir manchas usa un producto despigmentante a diario y dos días o tres a la semana.

Te lo aplicas antes de irte a la cama zumo de limón en toda la cara, (no solo en la zona de la mancha). Si eres constante tus manchas se atenuarán bastante. ¡Pero ten en cuenta si no usas protector solar 50+ pueden reaparecer!

El perejil: tu aliado

El perejil tiene casi el triple de vitamina C que los limones (161 mg frente a 55 mg). Además tiene mucha vitamina A 866 ug,que es una vitamina fundamental para la piel.

Puedes tomar batidos de perejil, añadir perejil fresco a tus comidas o incluso machacar hojitas de perejil añadir un poco de agua y aplicarte en la mancha a diario. Seguro que notarás mejoría, (y si además lo combinas con una crema despigmentante aún más).

No te pongas colonia o perfume directamente sobre la piel (salvo que esa zona esté cubierta)

Si aplicas perfume en una zona cubierta de ropa no pasa nada. Si lo haces en el cuello, o el escote y te da el sol, tienes probabilidades de que aparezcan manchas.

Solución para ir a la playa no uses colonia ni perfume sobre la piel. Te puedes poner un poco en el pelo, o en la camiseta pero no sobre la piel. Por la noche puedes ponerte perfume donde quieras, pero por el día ten precaución.

Despigmentantes efectivos

Revistas como Marie Claire.co.uk o The Independent.co.uk recomiendan alguno de estos productos, otros son un clásico en España como Bella Aurora pionera en la cosmética anti manchas. Esta marca se creó en Estados Unidos en la ciudad de Aurora en Illinois en 1890.

Llegó a España gracias al importador catalán Gili. Bella Aurora, no solo tiene cremas despigmentantes, también productos para unificar el tono de pie o prevenir las mancha. Recuerda que es básico usar una crema de protección solar 50 + como parte del tratamiento.

La mayoría de estos productos combinan una o varias de estas sustancias para lograr atenuar las manchas.

Vitamina C

Ácído kójico

Ácído glicólico

Aceti salicílico

Hidroquinona

Fotoprotector facial fluido con triple acción despigmentante que aclara y unifica el tono de la piel. Ayuda a regular la producción de melanina gracias al DP3 Unify Complex.

Unifica el tono gracias a su formulación con color.

Ofrece una protección dos veces superior al mínimo requerido en un protector solar SPF5+.

La famosa firma de dermocosmética Eucerin ha logrado un producto concentrado para luchar contra la hiperpigmentación.

Su composición: Ácido Glicirretínico que protege y repara las células dañadas por la radiación, B-Resorcinol que actúa frenando la producción de melanina. No contiene parabenos.

Sérum corrector con eficacia anti reaparición proporciona una corrección global dejando el tono de la piel más uniforme y un resultado que se mantiene en el tiempo.

Con su potente complejo antimanchas [PhE-Resorcinol + Ginkgo + Ácido Ferúlico], reduce significativamente las manchas y los defectos pigmentarios.

Recomendada por la revista Marie Claire, una poderosa fórmula para combatir las imperfecciones – en ensayos clínicos el 96% de los usuarios vieron una piel más clara en sólo 72 horas. (* Basado en un estudio patrocinado por Murad Los resultados individuales pueden variar)

Ventajas: Ayuda a tratar las causas subyacentes de las manchas para ayudar a prevenir futuros brote s.

Modo de empleo: Masaje uniformemente sobre la cara limpia, el cuello y el pecho.

Previene y reduce todo tipo de manchas e hiperpigmentaciones.

Su fórmula no contiene parabenos y es rica en Niacinamina, Vitamina C y

Vitamina PP o Niacinamina que es despigmentante y antiinflamatoria .

o que es . Vitamina C y E que forman un complejo antioxidante sinérgico que estimula la síntesis de colágeno , aportando una mayor firmeza al rostro.

que forman un complejo antioxidante sinérgico que , aportando una al rostro. Filtro solar UVB para proteger frente a la radiación solar y los daños de los radicales libre

Una crema con varios agentes despigmentantes potentes como la vitamina C y el ácido kójico. Además aporta ácido hialurónico, vitamina E y glutatión.

El ácido kójico tiene propiedades blanqueantes, el resto de ingredientes ayuda a igualar el tono de piel. Ideal para piel con cicatrices, acné, manchas solares. Hidrata la piel y aporta luminosidad.

Tratamiento de cuidado específico para la hiperpigmentación de la piel, producida por el sol, la edad o el embarazo.

Ayuda a difuminar las manchas oscuras existentes mediante una suave exfoliación y limitar la aparición de nuevas manchas.

El 80% de su composición son ingredientes naturales. Su fórmula posee las siguientes propiedades:

Cera de abeja y glicerina para hidratar al instante.

y glicerina para hidratar al instante. Los AHA de liberación prolongada combinados con los AHA permiten una acción exfoliante sobre la piel que atenúa el color de las manchas marrones oscuras.

de liberación prolongada combinados con los AHA permiten una acción exfoliante sobre la piel que atenúa el color de las manchas marrones oscuras. Cyclocéramide, derivados de la vitamina C y péptidos de quínoa que evitan la formación de nuevas manchas paralizando la formación de melanina y su paso a la epidermis.

derivados de la vitamina C y péptidos de quínoa que evitan la formación de nuevas manchas paralizando la formación de melanina y su paso a la epidermis. Péptidos de quínoa que alivian y reparan en profundidad la piel.

Hidrata de forma inmediata y duradera gracias a la glicerina y a la cera de abeja.

Atenúa el color de las manchas marrones oscuras gracias a la acción exfoliante suave de los AHA de liberación prolongada combinados con los AHA.

Previene la aparición de nuevas manchas frenando la formación de melanina y su transferencia a la epidermis, gracias a su activo aclarante patentado ecocertificado, con cyclocéramide, derivados de la vitamina C y péptidos de quínoa .

. Calma y repara la piel gracias a los péptidos de quínoa.

Ideal como complemento de los tratamientos con láser.

Uno de los primeros productos de la empresa que todavía sigue fabricándose. Contiene sal de bismuto y compuestos blanqueantes como extracto de Gayuba y Mitracarpa. Aclara la piel y se puede usar en cualquier tipo de piel.

Su textura densa aporta hidratación, no solo ayuda a atenuar manchas, también mejora la piel seca, previene el envejecimiento prematuro.

Concentrado intensivo anti-manchas de acción local

Especialmente indicado para pequeñas manchas localizadas y delimitadas

Filtros solares SPF15

4 potentes activos despigmentantes

Mañana y noche en la zona localizada con la piel limpia. durante un mínimo de 10 semanas

Estas toallitas retexturizantes faciales con ácido glicólico, aceite esencial de naranja y un aminoácido esencial retexturizan y limpian la piel. Renuevan la superficie de la piel minimizando los poros, y proporcionando un tacto liso y suave.

Ingredientes clave:

El ácido glicólico renueva las capas superiores de la piel revelando una piel más luminosa al tiempo que acelera la renovación celular para una tez más translúcida a lo largo del tiempo

El aceite esencial natural y los aminoácidos ayudan a acondicionar y hidratar la piel.

¡Aprovecha las ofertas flash de Amazon!

Si estás buscando un producto para el pelo que está agotado en tiendas o no lo encuentras por ningún lado, recurre a Amazon. Tienen miles de productos y además si son de otros países muchos tienen gastos gratuitos o bastante bajos, puedes comprar en cualquier país del mundo, si el vendedor tiene envío a España. ¡Así es fácil encontrar cualquier cosa!

Si además de encontrar productos de belleza a buen precio, quieres aprovecharte de las máximas ventajas que ofrece Amazon como las entregas rápidas y gratuitas en millones de productos, acceso prioritario a ofertas flash a Amazon Video y Amazon Photos, puedes hacerlo como cliente Prime.

Esta opción tiene un período de prueba de un mes totalmente gratis. Transcurrido este tiempo se paga al año una sola vez 36 euros. ¡Acertar con los regalos no es una tarea imposible en Amazon!