¿El ácido glicólico para qué sirve?❓

¿Cómo se usa el ácido glicólico?

El ácido glicólico (GA) es una molécula pequeña de AHA, incolora e inodora. Es capaz de penetrar en la piel por eso es muy útil en el ámbito farmacéutico y cosmético.

Los ácidos AHA y los BHA (beta hidroxiácidos), tienen una amplia variedad de concentraciones, cuanto más alta más fuerte será el producto.

Por precaución, lo mejor es empezar por concentraciones bajas y subir de forma progresiva si la concentración más baja no ayuda a exfoliar la piel. Si usas una concentración demasiado alta para tu piel, esta puede reaccionar con irritación o inflamación.

Las pieles grasas pueden tolerar una concentración mayor de ácido glicólico, que las secas y sensibles. El ácido glicólico es más irritante para este tipo de pieles, que otros ácidos AHA como el láctico o el mandélico. Si tu piel es seca o sensible comienza siempre con concentraciones bajas de ácido glicólico.

Este compuesto siempre se debe usar por la noche, ya que hace que la piel sea más sensible al sol. Usarlo por la noche da tiempo para que haga su trabajo. Por el día siempre debes utilizar protección solar.

La forma de uso

La concentración de ácido glicólico determina su uso:

Concentraciones hasta el 4% ayudan a exfoliar la epidermis de forma suave y se pueden usar a diario. Son adecuadas para pieles secas al tener un efecto atenuado.

Concentraciones entre 7-10% han demostrado ser las más eficaces, pero no son apropiadas si tienes la piel muy sensible. Se pueden usar a diario si tu piel es normal o grasa.

Concentraciones entre 10-15% producen una exfoliación moderadamente acusada, se pueden usar dos veces en semana.

Concentraciones por encima del 20%, se consideran fuertes para la piel, es recomendable que este tipo de concentraciones sean prescritas por un médico. Si compras un producto con una concentración alta por tu cuenta, no lo uses de forma directa, diluye un gota de producto por dos de agua destilada, de esta forma atenuaras la concentración.

A veces hay productos que indican una concentración muy alta de ácido glicólico, pero luego resulta la concentración no es tal y solo es un reclamo. No te la juegues, no se deben usar concentraciones muy altas salvo que el dermatólogo te lo indique, ya que podrías dañar la piel.

Antes de escoger un producto ten en cuenta sea de una marca reconocida o tenga buenas opiniones sobre su efectividad. Por ejemplo en Amazon puedes averiguar si un producto gusta y lo recomiendan los clientes o si por el contrario no les convence.