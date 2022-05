Ácido ferúlico para la cara, beneficios ✔

¿Qué es el ácido ferúlico y qué beneficios tiene para la piel? Este ingrediente está presente en muchos cosméticos para el tratamiento de la piel madura, se ha puesto de moda debido a sus efectos antioxidantes.

Los antioxidantes son sustancias que ayudan a proteger nuestras células de los llamados radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que han perdido un electrón y buscan sustituirlo robándolo a otras células.

Estamos expuestos a diario a los radicales libres, si consumimos en exceso alimentos procesados, por el humo del tabaco o la contaminación atmosférica.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos del talco mineral y sus usos, hoy del ácido ferúlico.

¿Qué es el ácido ferúlico?

También conocido como ácido hidroxicinámico, es un antioxidante de origen vegetal, neutraliza el daño que ocasionan los radicales libres, debido a la contaminación o la radiación ultravioleta.

Se utiliza principalmente para el cuidado de la piel contra el envejecimiento. Lo encontramos en distintos alimentos como: la avena, el salvado, el perejil, el ruibarbo, las berenjenas o las semillas de manzana.

Se puede presentar diluido en sérums y tratamientos cosméticos, y también como suplemento. Esta sustancia también se usa en la conservación de alimentos y en la industria farmacéutica.

Principales beneficios

Ayuda a mantener la piel más joven

El ácido ferúlico suele usarse combinado con otros antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E y el resveratrol. Ayuda a estabilizar la vitamina C, que no es muy estable y se degrada con rapidez.

Está indicado para prevenir y atenuar las manchas de la piel, debido a su efecto fotoprotector. También ayuda a disminuir la aparición de arrugas y líneas de expresión.>

El ácido ferúlico se utiliza en la producción de mascarillas faciales, así como en cremas/lociones antioxidantes, protectoras e hidratantes. La concentración de ácido recomendada en productos cosméticos de este tipo es del 0,5 al 1%.

Reafirma la piel

El envejecimiento también actúa favoreciendo la flacidez de la piel del rostro. Los radicales libres pueden causar pérdida de firmeza, el ácido ferúlico actúa como una especie de escudo para proteger la piel.