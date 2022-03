¿Para qué sirve el resveratrol? 🍇

¿Tiene efectos secundarios el resveratrol?

El resveratrol no parece tener efectos secundarios tóxicos. Se utilizado en una amplia gama de dosis en varios estudios tanto in vivo como in vitro. El resveratrol induce la muerte celular en los tejidos tumorales sin afectar a tejidos adyacentes normales.

Mukherjee et al, han sugerido que las dosis más bajas de resveratrol podrían estar asociadas con beneficios para la salud, mientras que dosis mas altas destruyen las células tumorales a través de efectos proapoptóticos, (sustancia o mecanismo que propicia la apoptosis y estorba la aparición y progresión del cáncer).

El resveratrol no parece tener efectos secundarios en dosis a coarto plazo, de (1,0 g). Sin embargo en dosis de (2.5 g) al día puede producir efectos secundarios como náuseas, vómitos, diarrea o disfunción hepática en pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico. Curiosamente, no se indicaron efectos secundarios importantes en los ensayos clínicos a largo plazo.