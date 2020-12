¿Si tomas colágeno, tu cuerpo deja de producir?❓

¿Tomas suplementos de colágeno y te preocupa que tu cuerpo no produzca lo suficiente? No temas, el colágeno que se ingiere en suplementos es colágeno hidrolizado o péptidos de colágeno, no es exactamente el mismo colágeno que el interno, al tomar suplementos apoyas o completas tus niveles de colágeno, no los sustituyes.

Una dieta variada rica en vitaminas y proteínas puede ayudarte a incrementar tus niveles naturales de colágeno pero con el paso de tiempo el colágeno disminuye…

¿A partir de qué edad desciende la producción de colágeno? Antes de lo que parece, alrededor de los 25 años comienza a reducirse la producción de colágeno muy paulatinamente, no tienes por qué notar nada.

Esa disminución continúa y es a partir de los 45-50 años cuando puedes notar síntomas como flacidez de la piel, pérdida de elasticidad, arrugas, dolores articulares.

Diferencia entre colágeno y colágeno hidrolizado

Es decir entre el colágeno que produce nuestro cuerpo y el que tienen los suplementos nutricionales.

Colágeno

El colágeno biodisponible es una cadena de aminoácidos que forma los huesos y la piel. Este tipo de colágeno no se absorbe de forma directa, el cuerpo lo produce a partir de la alimentación. Está compuesto por tres aminoácidos principales: glicina, hidroxiprolina y prolina. Es la proteína estructural más importante del cuerpo.

El colágeno se forma a partir de cadenas muy largas, de más de 1000 aminoácidos que se combinan en forma de hélice. Esta estructura le da fuerza al colágeno para construir el tejido conectivo, huesos etcétera.

Sin embargo este colágeno es difícil de descomponer (si se tomara en forma de complemento), no lo digerimos bien al ser demasiado grande.

El que producimos ‘no lo digerimos’ al ser interno realiza su función sin tener que pasar por el estómago. Esta es la razón de que los suplementos de colágeno tengan el llamado colágeno hidrolizado.

Colágeno hidrolizado

El colágeno hidrolizado o péptidos de colágeno es una forma especial de colágeno, que en lugar de estar formado por cadenas largas de aminoácidos, lo está por cadenas cortas.

Al hidrolizarse se descompone en partículas más pequeñas y fáciles de procesar. Tiene los mismos aminoácidos que el colágeno interno pero es más fácil de asimilar en el torrente sanguíneo.

El colágeno hidrolizado ha demostrado en múltiples estudios científicos que ayuda a reducir el dolor articular, la pérdida de masa ósea, y el envejecimiento de la piel.

Una curiosidad, la gelatina que usamos a menudo para postres, es otro tipo de colágeno, pero en este caso ha sufrido una hidrólisis parcial, por eso tiene apariencia de gel.

Suplementos de colágeno hidrolizado recomendados en Amazon

Uno de los suplementos de colágeno más famosos en Amazon. Tiene más de 3.500 valoraciones de clientes y obtiene una nota de 4.5 sobre 5. En este suplemento encontramos estos ingredientes.

Este suplemento añade magnesio por una razón. El magnesio contribuye a la síntesis de las proteínas. Al ser el colágeno una proteína la ingesta de colágeno hidrolizado y magnesio estimula la producción natural de colágeno, y apoya al funcionamiento normal de músculos y huesos

El colágeno con magnesio interviene en la regeneración del tejido osteomuscular

interviene en la regeneración del tejido osteomuscular El colágeno con magnesio contribuye a la salud del tejido conectivo como la piel, cabello y uñas.

Ingredientes

Colágeno hidrolizado, carbonato de magnesio, hidróxido de magnesio, antiaglomerantes (talco, sales magnésicas de ácidos grasos).

A base de colágeno hidrolizado de fácil asimilación.

A base de colágeno hidrolizado de fácil asimilación. Sin azúcar

Sin alérgenos

Este producto es colágeno en polvo de fácil dosificación, sin sabor, ni endulzantes ni colorantes. Obtiene más de 2.500 valoraciones en Amazon y una puntuación de 4.5 sobre 5.

Contribuye a la salud de huesos, tendones, la piel y el cabello.

Este suplemento combina varios ingredientes con el colágeno hidrolizado, como vitaminas A, C y D, minerales como el zinc, y coenzima Q10. Al tener vitamina C, el colágeno se absorbe mejor, ya que esta vitamina facilita su absorción.

Entre los ingredientes:

Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina B12, Zinc, Colágeno hidrolizado, Coenzima Q10, Ácido hialurónico.

Una de las dosis más altas de colágeno hidrolizado, combinado con otros nutrientes como las vitaminas y el ácido hialurónico.

Ingredientes

Colágeno marino hidrolizado tipo I (*pescado*), cápsula vegetal (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa), ácido hialurónico, vitamina C (ácido L-ascórbico), vitamina E (succinado ácido de D-alfa-tocoferilo), citrato de zinc, vitamina B2 (riboflavina), gluconato cúprico, yoduro de potasio.

Entre los ingredientes de este suplemento: Péptidos de colágeno de bovinos alimentados con pasto hidrolizado, proteína hidrolizada de caldo de hueso de bovino, péptidos de colágeno de peces silvestres hidrolizados, concentrado de colágeno de caldo de hueso de pollo, colágeno de membrana de cáscara de huevo.

