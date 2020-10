¿Se pueden quitar las arrugas del escote?❓

A partir de los 40 muchas mujeres se preocupan sobre cómo quitar las arrugas del escote, la pérdida de peso a cierta edad, favorece la flacidez de la piel y también la aparición de arrugas.

Se pueden atenuar las arrugas del escote, si son superficiales, famosas como Cindy Crawford tienen un secreto para conseguirlo. Sin embargo, si las arrugas son profundas existen técnicas efectivas sin cirugía como el lipofilling.

Se trata de un procedimiento que extrae grasa de unas zonas de la piel para transferirla a zonas con arrugas logrando un rejuvenecimiento de la piel.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las arrugas de la frente, hoy sobre las arrugas del escote, claves para lograr reducirlas.

Causas de las arrugas en el escote

El sol

La exposición solar es una de las principales causas del llamado fotoenvejecimiento. que puede crear manchas y arrugas en la piel, incluso antes de los 30 años. Tomar el sol en exceso, sin usar protección solar o ropa que proteja la piel, favorece la aparición de arrugas y manchas, en la cara, cuello y también en el escote.

Los efectos son además ‘acumulativos’, es decir que si abusamos del sol, los efectos negativos pueden venir después. Solución, si vas a exponer la piel desnuda al sol, siempre usa protección solar alta, y procura evitar estar mucho rato a pleno sol. La protección solar es eficaz pero no hace milagros.

Adelgazamiento

Adelgazar a los 20 es distinto que a los 40, la piel con el paso del tiempo pierde colágeno y elastina, por eso le cuesta más regenerarse. Los brazos, el cuello, o el escote son zonas donde la piel puede quedar flácida tras una pérdida de peso.

Cuando la piel está flácida es más fácil que se formen arrugas. Solución, si estás perdiendo peso procura sea progresivo, por tu salud, no es aconsejable perder peso de forma rápida, (efecto rebote).

No olvides usar cremas reafirmantes, y darte masajes a diario. Realiza al menos tres veces por semana ejercicio físico para tonificar la musculatura, a menudo cuando se pierde peso también se pierde músculo y esto contribuye a la flaccidez y el descolgamiento de la piel.

La genética

Tiene sus cosas buenas y malas, te puede tocar un color de ojos tan bonito como el de Pilar Rubio, o una piel seca que se arruga fácilmente. Si tu madre o tu abuela tenían una piel seca con tendencia a las arrugas, es posible que a ti también te suceda.

La alternativa es tratar de prevenir cuidando la piel para ralentizar la aparición de arrugas.

El uso cotidiano de sujetadores push-up

Estos sujetadores son un recurso para levantar y juntar el pecho. Precisamente tener el pecho durante horas, en esta posición, puede contribuir a la formación de arrugas. Solución alterna los sujetadores push-up con sujetadores convencionales, y no te olvides de hidratar el escote a diario.

Dormir boca abajo o de lado

La postura a la hora de dormir puede favorecer la aparición de arrugas en el escote, cuando la piel es joven se recupera fácilmente pero con el paso del tiempo cuesta más. Usar una almohada especial (como las del embarazo) puede ayudar a minimizar el impacto del peso del cuerpo sobre el escote.

¿Se pueden quitar las arrugas del escote?

Se pueden atenuar y prevenir si sigues unas pautas, se necesita constancia para que los resultados se mantengan.

Protección solar.

Por sí sola no te quita las arrugas, pero si no la usas tendrás más. La protección solar es un básico en el cuidado y la salud de la piel. Afortunadamente el escote en invierno no suele estar expuesto al sol, la ropa ya nos protege. Pero si vas a exponer el escote al sol y la ropa no te protege no olvides usar protección solar.

Almohadillas de silicona

La supermodelo de los años 90 Cindy Crawford, sigue espléndida a los 54 años, la genética en su caso ha sido generosa, pero también su rutina de cuidados contribuye.

En una entrevista realizada en la revista Vogue en 2016, Cindy contó que protege su escote del sol a diario. Además duerme con almohadillas de silicona entre los senos, siempre que tiene una cena, gala o evento para prevenir la aparición de arrugas.

Los parches de silicona Sio Skin Pad son unos de los más conocidos entre las celebrities. Se aplican fácil durante la noche, son un tratamiento no invasivo, ayudan a suavizar y alisar la piel.

Hidratación a diario

La piel es el órgano más grande del cuerpo, su salud depende de una alimentación equilibrada, un buen aporte de agua a diario y la hidratación tópica en forma de cremas o lociones que le aportan elasticidad. Si hidratas tu piel a diario desde muy joven tu piel soportará mejor el paso del tiempo.

