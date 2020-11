Serúms antioxidantes, ¿para qué sirven?

Los sérums antioxidantes son los cosméticos de moda: alisan las arrugas, disminuyen zonas inflamadas como bolsas y ojeras, y además alisa la piel.

Los antioxidantes son compuestos que están presentes en frutas, verduras y otros alimentos, ayudan al sistema inmunológico a luchar contra los radicales libres y disminuyen los signos del envejecimiento.

Vitamina C, resveratrol, o vitamina E son algunos de los antioxidantes más conocidos , en Periodista Digital te contamos más sobre los sérums antioxidantes.

El envejecimiento cutáneo y los antioxidantes

El cuerpo humano se oxida a diario a través de la respiración, por eso a diario se producen radicales libres.

Los radicales son moléculas a las que les falta un electrón, son inestables y buscan siempre robar electrones a otras moléculas que les rodean.

Si lo logran crean otro radical libre al dejar sin electrón a otra molécula y se genera un efecto en cadena.

Esta cadena acelera el envejecimiento y aumenta el riesgo de enfermedades degenerativas.

Aquí llegan, los antioxidantes, que son moléculas que pueden donar un electrón al radicales libre, sin volverse inestables. Logran que el radical libre se estabilice y por tanto sea menos reactivo.

Existe un envejecimiento natural, provocado por el paso del tiempo, y otro a corto y medio plazo, causado por la incidencia de factores como la exposición solar, este puede dañar la piel a cualquier edad, causando manchas o arrugas.

Serúms antioxidantes que triunfan en Amazon

C E Ferulic es un sérum de vitamina C patentado que contiene un 15% de Vitamina C pura, que brinda protección ambiental avanzada y mejora la apariencia de las líneas de expresión, las arrugas y la pérdida de firmeza, al tiempo que ilumina la piel.

Este sérum ayuda a neutralizar los radicales libres inducidos por los rayos UVA/UVB, la radiación infrarroja (IRA) y la contaminación por ozono (O3), que pueden provocar signos visibles del envejecimiento prematuro de la piel.

Un suero hidratante enriquecido con antioxidantes que restaura la luminosidad visible de la piel seca y apagada mientras lucha contra el ataque ambiental.

Esencial para mejorar los signos visibles del envejecimiento

Mejora la apariencia del tono de piel opaco e irregular.

Restaura la hidratación de la piel seca y dañada por el sol.

Úselo dos veces al día después de limpiar, tonificar y exfolia

Lista de ingredientes del serum

Su posición en la lista indica una mayor proporción, los primeros en la lista son los más abundantes.

Agua, fosfato de ascorbilo de sodio, jugo de hoja de aloe barbadensis, glicerina, ácido ferúlico

Ácido, ácido hialurónico hidrolizado, hialuronato de sodio, arginina.

Ácido, ácido Extracto de Taraxacum of fi cinale, extracto de Centella Asiática, Equisetum Arvense

Extracto, agua de flor de cítricos Aurantium Amara,.

Extracto, agua de flor de cítricos Aurantium Amara,. Extracto de hoja de Hamamelis Virginiana,Simmondsia Chinensis Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, ácido fítico,

Alcohol bencílico, acetato de tocoferilo, caprato de poligliceril-4, limoneno,

Etilhexilglicerina, Linalool, Sorbato de potasio, Benzoato de sodio.

Sérum destinado a combatir la piel sin brillo, con tono desigual manchas y líneas de expresión.

Entre los ingredientes:

Forma de vitamina C extremadamente estable y soluble en aceite: se enfoca en los signos visibles del envejecimiento, incluyendo opacidad, pérdida de firmeza, líneas finas y arrugas, manchas oscuras y enrojecimiento.

extremadamente estable y soluble en aceite: se enfoca en los signos visibles del envejecimiento, incluyendo opacidad, pérdida de firmeza, líneas finas y arrugas, manchas oscuras y enrojecimiento. Complejo de Fitoesteroles : Reduce la apariencia de enrojecimiento debido a la sensibilidad cutánea.

: Reduce la apariencia de enrojecimiento debido a la sensibilidad cutánea. Extracto de isomerato de sacárido: minimiza la apariencia de los poros mientras apoya la barrera de humedad de la piel para un brillo suave y de apariencia juvenil.

Un potente suero antienvejecimiento formulado con vitamina C y colágeno para iluminar e hidratar durante todo el día.

– Sequedad

– Matidez y textura irregular

– Pérdida de firmeza y elasticidad

