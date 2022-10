Beneficios vitamina C para la piel

La vitamina C promueve la síntesis del colágeno, por eso ayuda a disminuir las arrugas. Su acción antioxidante también protege la piel tras la exposición solar.

Contrarresta los efectos del llamado ‘fotoenvejecimiento’, manchas, pecas, piel seca y arrugas.

La vitamina C está presente en gran cantidad en verduras de hoja verde como el perejil, o las espinacas, también en frutas como cítricos y kiwis.

En Periodista Digital te contamos los principales beneficios de la vitamina C para la piel y productos con vitamina C bien valorados en Amazon.

¿Qué beneficios tiene la vitamina C para la piel?

El ácido ascórbico o vitamina C, es una sustancia soluble en agua. Con propiedades antioxidantes para luchar contra infecciones bacterianas, en reacciones desintoxicantes y en la formación del colágeno en piel, dientes, huesos y tejido conectivo.

La vitamina C se encuentra presente en muchas verduras y frutas, como el perejil, brócoli y las frutas cítricas.

Físicamente el ácido L-ascórbico es un polvo cristalino blanco o amarillo claro con aroma a limón.

Su acción antioxidante protege la piel castigada por la exposición solar

La vitamina C, limita el daño inducido por la exposición a la luz ultravioleta. UV. No se usa como protector solar, sino tras la exposición solar.

La actividad antioxidante de la vitamina C, protege contra el daño inducido por los rayos UV, causados por los radicales libres.

Las proteínas de transporte de la vitamina C, aumentan en los queratinocitos en respuesta a la luz UV. Estas radiaciones disminuyen el contenido de vitamina C de la piel. Lo que sugiere una mayor necesidad de absorción de vitamina C para una protección adecuada.

Los estudios han evidenciado que la aplicación tópica de cremas con vitamina C sola o en combinación con otros compuestos como la vitamina E. Pueden dar lugar a una mayor fotoprotección que si se toman vitamina C vía oral, según publica Oregon State University.

Promueve la síntesis del colágeno – piel más tersa y disminución de arrugas

Debido a la acumulación de daño oxidativo, la piel sufre y aparece el ‘fotoenvejecimiento’, manchas piel seca y arrugas.

La vitamina C, al regular la síntesis del colágeno, una proteína estructural para el buen estado de la piel, ayuda a mantener una epidermis más tersa y elástica. La piel se ve más «llena», y las arrugas se reducen.

Varios estudios citados en la web de Oregon State University avalan que el uso de vitamina C (3-10%), en aplicaciones tópicas al menos 12 semanas disminuye las arrugas.

Cicatrización de la herida

El escorbuto fue una enfermedad mortal para pescadores y marinos durante siglos.

En el siglo XVIII, el médico James Lind encontró el remedio gracias al zumo de limón. Una de las características de esta enfermedad, es la mala cicatrización de las heridas, como consecuencia de la deficiencia de ácido ascórbico.

La actividad antioxidante de esta vitamina, puede limitar el daño de los radicales libres en la piel lesionada.

Estudios realizados han mostrado que la suplementación con vitamina C al aumentar los niveles de colágeno ayuda a una mejor cicatrización de las heridas.