Las propiedades del aceite de jojoba eran conocidas antes del siglo XVIII, los nativos americanos molían los granos de jojoba para obtener este aceite. Se usaba para cuidar la piel y el cabello.

Entre sus propiedades, tiene una composición química similar al sebo de la piel humana, por eso es capaz de hidratar la piel.

En realidad el aceite de jojoba no es «un aceite», sin un éster de cera líquida, por eso resulta más ligero que el aceite de ricino o el de argán.

En Periodista Digital, te contamos más detalles sobre los beneficios del aceite de jojoba y precauciones de uso.

Aceite de jojoba principios activos

La estructura química del aceite de jojoba es diferente a la de otros aceites vegetales como el de argán o el de rosa mosqueta. En lugar de ser un aceite, es más similar a una cera líquida poliinsaturada, parecida a la grasa del cachalote o cera de espermaceti), pero sin olor a pescado, tal como se afirma en el informe de junipserpuplisher.com.

En su composición encontramos d ácidos grasos y ésteres compuesto. Como cera el aceite de jojoba es útil para aplicaciones que requieren control de humedad, protección y cualidades emolientes. El aceite es líquido a temperatura ambiente debido a su contenido insaturado. No se oxida ni se vuelve rancio.

El aceite de jojoba se puede calentar durante 96 horas a 188º C sin mostrar degradación. Esta estabilidad lo hace especialmente útil para la industria cosmética.

Este aceite tiene una vida útil muy larga, hasta cinco años, es muy resistente a las altas temperaturas y se puede almacenar de forma segura a temperatura ambiente.

Precauciones de uso

Este aceite es seguro usado de forma tópica, sin embargo en casos raros puede provocar reacción alérgica. Si al aplicar este aceite aparece sarpullido, picazón o enrojecimiento de la piel, deja de usarlo de forma inmediata.

El aceite orgánico de jojoba puro cuando se ingiere no aporta calorías, el cuerpo no puede digerirlo. Esto puede ser visto como una ventaja, pero es justo lo contrario. Puede provocar una condición llamada esteatorrea o grasa en las deposiciones, además de otras complicaciones: dolor de estómago o diarrea.

Por precaución no ingieras aceite de jojoba ⛔, puede aparecer 100% puro pero solo es apto para uso tópico. En ocasiones algunas marcas añaden otro aceite minera al aceite de jojoba. Esto sobre la piel no presenta especial problema pero no es adecuado para usarlo como alimento.

Propiedades del aceite de jojoba

Derivado de las semillas de la planta Simmondsia chinensisbotánico, el nombre de jojoba, viene de la palabra Hohowi, un nombre dado a estas semillas por los los O’odham, una tribu nativa americana. Al usar estas semillas se dieron cuenta de sus múltiples usos.

Antibacteriano

Los nativos americanos usaban el aceite con fines medicinales, para tratar llagas y quemaduras. Posteriormente se ha demostrado que tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas. Por ejemplo en distintas pruebas de laboratorio se descubrió que puedes matar las bacterias que causan la salmonela y la candidiasis.

El aceite de jojoba ha mostrado ser beneficioso en la curación de heridas, estimula la cicatrización. También ha mostrado propiedades para tratar la piel con acné.

Hidratante

Es un ingrediente humectante por eso se añade a cosméticos. Sella la piel con una barrera protectora para evitar que pierda humedad.

Antioxidante

Los antioxidantes nos aportan beneficios para luchar contra los radicales libres, responsables del envejecimiento acelerado y un mayor riesgo de enfermedades como el cáncer o trastornos coronarios. El aceite de jojoba contiene formas de vitamina E, un eficaz antioxidante.

No comedogénico

No bloquea los poros de la piel, aunque es un ingrediente botánico, su composición es muy similar al sebo que produce el cuerpo humano. Por eso al aplicarlo la piel no nota la diferencia, esto hace que sea menos probable que se acumule sobre la piel y obstruya los poros, (con menos riesgo de tener brotes de acné).

Favorece la síntesis del colágeno

Los antioxidantes que contiene el aceite de jojoba ayudan al cuerpo a producir colágeno. Una proteína que tenemos en las articulaciones y la piel.

Alivio síntomas eczema y psoriasis

El aceite de jojoba tiene propiedades antiinflamatorias, su aplicación tópica ayuda a aliviar la descamación y sequedad de la piel. Las personas que sufren psoriasis o eccemas, pueden encontrar beneficios en el uso de este aceite.

Productos con aceite de jojoba más vendidos en Amazon

Kanzy Aceite de Jojoba Bio, 100% orgánico Puro prensado en frío Vegano 120ml

Este producto obtiene una buena valoración en Amazon, 4.6 sobre 5 y además viene en formato 120 ml.

Es aceite puro de jojoba prensado en frío, se puede usar para añadir a tu crema hidratante o al body milk, También como mascarilla para hidratar el pelo.

L’Oreal Paris Elvive Aceite Extraordinario formulado con aceite de jojoba – 100 ml

Enriquecido con jojoba y 6 aceites de flores, nutre sin apelmazar. Textura no grasa apta para todo tipo de cabello .

. Para añadir tras el champú, también se puede aplicar en las puntas un poco para hidratar, o como mascarilla pre champú.

BIONOBLE ACEITE DE JOJOBA PURO 100% Orgánico y Prensado en Frío | Bomba y Pipeta de Vidrio 50 ml

Con una nota de 4.8 sobre 5, este producto también es ‘Amazon`s Choice’ o la elección de Amazon. Una categoría que solo logran los productos que reúnen unas características especiales.

Buenas opiniones, una relación calidad precio interesante, alta disponibilidad para que te lo puedan enviar rápido y baja tasa de devoluciones.

Aceite de Jojoba ORGÁNICO – Vegano + Prensado en Frío – Rico en Vitamina E – 100 ml

Otro aceite de jojoba que puedes escoger con toda confianza, en Amazon recibe un 4.8 sobre 5. Para la piel, el cabello o para suavizar las manos irritadas.

L’Oréal Paris – Elvive Mascarilla Nutritiva Aceite Extraordinario, con Aceite de Jojoba para Pelo Seco – 300 ml»

Mascarilla para reparar el pelo dañado, con aceite de jojoba, lo hidrata sin apelmazar. Nutre la fibra capilar y aporta brillo y suavidad.

También te puede interesar

¿Te ha sido útil el artículo de las propiedades del aceite de jojoba? En Facebook tienes más temas de belleza y LifeStyle.