¿Tatuajes temporales cuánto duran? ✔

¿Te gustan los tatuajes pero no quieres que sean permanentes? Los tatuajes temporales son una alternativa fácil, barata e indolora para una ocasión especial. Tienes muchos diseños y tamaños.

¿Cuánto duran? En general la mayoría de tatuajes temporales adhesivos duran entre 3-5 días, pero la tendencia son los tatuajes temporales que duran dos semanas.

Tienes dos opciones para que un tatuaje dure dos semanas (aunque esto depende también del tipo de piel).

La henna, y la tinta del árbol genipa o jagua. La tinta penetra en la capa superficial de la piel que se regenera aproximadamente cada 15 días, de ahí su duración.

¿Existen tatuajes temporales que dure seis meses o son un ‘cuento’?

Tatuajes temporales dos semanas: opciones

Tatuajes de henna

Los tatuajes temporales más famosos son los de henna, muy populares en la India y Marruecos. Tienen siglos de antigüedad, ya se usaban en el Antiguo Egipto, (3000 a. C), para ocasiones especiales.

En la actualidad muchas novias en Marruecos y la India se tatúan de henna las manos y los pies como parte del ritual de belleza para su boda.

La henna es una planta que crece en clima tropicales de África, sur de Asia y norte de Australia. Sus hojas tienen un pigmento que se combina con proteínas y es capaz de teñir.

Muchas personas prefieren hacerse un tatuaje de henna a uno convencional, porque el de henna no duele y es temporal, (alrededor de dos semanas). Estos tatuajes los hacen personas expertas usando tintura de henna. Se puede usar en la piel o incluso en el pelo. El color suele ser marrón, rojizo o negro.

Para hacerse un tatuaje de henna, la mejor opción es que un profesional que domina la aplicación del pigmento y te puede aconsejar.

¿Cuánto cuesta un tatuaje de henna?

El precio varía según el diseño, un tatuaje sencillo puede tardar 15 minutos, y cuesta entre 20 y 30 €. En cambio, si tatúan las manos o pies como a las novias el tiempo supera las dos horas y el precio ronda entre 200-250 €.

Hacerse tatuajes de henna en casa se ha puesto de moda, Youtube e Instagram están repletos de tutoriales. Si te decides por esta opción comienza por un tatuaje pequeño y en una zona de la piel poco expuesta (parte interna de un dedo por ejemplo), ten en cuenta que nunca te quedará igual un tatuaje ‘casero’ que el realizado por un profesional.

¿Tatuajes temporales de henna blanca?

Son muy populares para las novias por su aspecto delicado y elegante. Sin embargo no existe henna blanca la henna tiene un color rojizo, o marrón oscuro.

Los tatuajes blancos que imitan a la henna son en realidad una pintura corporal, puede tener una duración de varios días, (pero siempre que no mojes esa zona, se va con agua y jabón).

Tatuajes de jagua

En España es menos conocida pero en América del Sur se usa desde hace siglos, especialmente tribus del Amazonas. Al igual que la henna tiene origen vegetal. La tinta procede del extracto de la fruta del árbol Genipa americana.

¿Cómo se aplica? No se usan agujas, y estos si se pueden aplicar en casa. Se usa un aplicador con el que se dibuja sobre la piel una plantilla.

La tinta penetra en la capa superficial de la piel o epidermis y se fija pasadas unas horas. Como el cuerpo se va desprendiendo de la piel de forma continua, el tatuaje se va atenuando y desaparece en unos 15 días.

Tatuajes temporales 6 meses

Los tatuajes temporales 6 meses son en realidad un reclamo para atraer clientes indecisos, si se hacen con tinta y agujas, no se puede garantizar duren 6 meses.

Existe la demanda y surge la oferta, hay personas que no están seguros en hacerse un tatuajes porque dura para siempre. Sin embargo la opción de un tattoo de duración 15 días tampoco les convence. Da ahí viene la búsqueda de otras opciones como la de tatuajes con duración de 6 meses.

Ha habido intentos, pero por lo visto no han cuajado como negocio. En 2015 surge una startup llamada Ephemeral, que se presentó en un concurso universitario en Nueva York.

Su producto/servicio: un tatuaje temporal con duración de 6 –12 meses, con la particularidad que se podía modificar fácilmente.

Utilizaba una tinta especial que a diferencia de las tradicionales que son moléculas grandes tiene moléculas pequeñas. Con las moléculas grandes el sistema inmunológico no las puede eliminar, mientras que con la tinta Ephemeral al ser más pequeñas las puede eliminar pasado un tiempo, entre 6 meses y un año, de ahí su duración.

La página web de la startup sigue vigente, aunque no presenta mucha información, además todas las noticias sobre esta startup son de hace varios años, y sus últimos tweets son del 2018. Parece que por el momento no han tenido el éxito esperado y si acaso trabajan solo en Nueva York, pero no fuera de los Estados Unidos.

En general, cuando te ofrezcan tatuajes temporales 6 meses, desconfía, por estas razones:

El argumento falla: dice, que se usan agujas pero se inyecta la tinta en capas superiores de la piel, y que estas se van renovando, luego el tattoo irá desvaneciéndose, no es válido.

Cualquier tatuador profesional te dirá que cuando la tinta del tatuaje entra en la dermis, la capa intermedia de la piel, se quedará ahí para siempre. Con el paso del tiempo la tinta puede perder intensidad, pero no se borrará, dado que la capa que se renueva es la epidermis no la dermis.

El argumento de la renovación de la piel, no es válido, lo que se renueva es la epidermis, o capa externa, mientras que la tinta del tatuaje está en la dermis.

Tatuajes temporales adhesivos

Otros tipos de tatuajes temporales son los adhesivos, su duración es menor entre 3 y 5 días, son muy fáciles de aplicar, perfecto para disfraces, fiestas o para ocasiones especiales.

Tatuajes temporales impermeables – 30 hojas

Tienes hasta 300 dibujos distintos, se aplican fácil:

Recorta el diseño y quite la cubierta de papel transparente de la banda temporal del brazo del tatuaje

Coloca el diseño escogido del tatuaje boca abajo sobre la piel

Empapa una esponja con agua y moja la zona, presiona suavemente. Espera unos 30 segundos.

Levanta suavemente una de las esquinas para ver si ya se ha transferido. Si todavía no está sobre la piel, presiona con las manos y vuelve a humedecer con la esponja.

Retira el papel, suavemente, ahora seguro el tatuaje se habrá fijado.

Tatuajes temporales con efecto metálico – 15 hojas

Diseños muy bonitos, en colores y acabados metálicos, pueden durar entre 3-5 días. Para aplicarlos sigue los pasos del apartado anterior.

Tatuajes temporales con purpurina 48 colores y 203 plantillas

El kit incluye 48 colores de purpurina, 203 plantillas de tatuajes temporales, 139 diamantes de imitación, 4 pegamentos corporales y 5 pinceles.

Tienen una duración entre 3 y7 días.

Tatuajes temporales luminosos para niños con dibujos animados 135 piezas

Fáciles de pegar y quitar, duran entre 3 y 5 días. Se elimina frotando con agua, o con aceite corporal.

