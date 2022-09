Mejores inhibidores crecimiento del vello 2022 ✔️

LaCabine con urea y ácido hialurónico Don’T Grow There son dos de los mejores inhibidores del vello 2022, tratamientos que te ayudarán a prolongar los resultados de la depilación.

¿Cómo funcionan los inhibidores del crecimiento del vello?, ¿son eficaces? En Periodista Digital te contamos más detalles.

¿ Qué son los inhibidores del crecimiento del vello y cómo funcionan?

Un inhibidor del crecimiento del vello, consiste en un spray o crema, que aplicado sobre un zona concreta puede reducir o eliminar el crecimiento del vello no deseado. Un producto ideal para aplicar tras la depilación.

¿Funcionan?

Si tienes el vello claro funcionan mejor que si es oscuro, sin embargo aunque algunos pueden retardar el crecimiento del pelo, no detienen su crecimiento por completo.

En su funcionamiento también depende el tipo de vello, si es muy resistente o débil. En el primer caso notarás mucho sus efectos, en caso de vello resistente el resultado se aprecia más tras el uso continuado, no pienses que con una sesión verás grandes resultados.

Para ver resultado es necesario mínimo dos sesiones de depilación, (y posterior aplicación de producto), y en caso de vello más oscuro y resistente tres sesiones de depilación, y posterior aplicación del producto.

¿Son seguros

Sobre este aspecto no existen muchas evidencias, siguiendo las recomendaciones del fabricante, (previa prueba de alergia), su uso es bastante seguro.

La formulación es menos fuerte que la de una crema depilatoria. Teniendo en cuenta que las cremas depilatorias usadas de forma correcta no irritan, una crema inhibidora usada de forma correcta tampoco. De otro modo no estarían a la venta en grandes almacenes y tiendas online

Antes de usarlos haz la prueba de alergia, (como con una crema depilatoria). Aplica una capa pequeña en una zona del cuerpo poco visible como la parte interna del brazo y deja actuar el tiempo recomendado por el fabricante.

Luego retira el producto, si en las horas siguientes tu piel no tiene ninguna reacción anómala, la puedes usar. En cambio si aparece picor, enrojecimiento o algún tipo de síntomas en la zona de aplicación de producto, entonces no lo uses.

¿Qué alternativas existen al uso de inhibidores del vello?

Se ha demostrado que la depilación a la cera retarda el crecimiento del vello. La mejor opción a largo plazo la mejor opción es la depilación láser

Mejores inhibidores del crecimiento del vello

LaCabine Inhibidora Del Vello 2 Ml, con ácido hialurónico, urea y polisacáridos

Ampolla corporal, altamente concentrada ayuda a reducir el vello corporal de una forma indolora, haciendo que el pelo que permanece sea más fino y menos visible y retrasando así su crecimiento.

y retrasando así su crecimiento. Una fórmula única con un Activo debilitador del vello natural, Polisacáridos

Vegetales, Ácido Hialurónico y Urea. Debilitan el vello corporal haciéndolo cada vez más fino y menos visible, reduciendo la frecuencia y el número de depilaciones, además de retrasar su crecimiento. Aptas tras la depilación ya sea con cera o láser.

Don’T Grow There Body Moisturizer & Hair Inhibitor 6.7 oz By Completely Bare by COMPLETELY BARE

Inhibidor hidratante para el cabello! Perfumado con hierba de limón y té verde, no crezca allí contiene CB Tri-Complex con Capislow para ayudar a disminuir la densidad, la longitud y el crecimiento del cabello. Haga más con su humectante corporal y ayude a reducir su necesidad de depilación frecuente.

La manteca de karité hidrata y ayuda a mantener la máxima humedad.

hidrata y ayuda a mantener la máxima humedad. White Willow Bark calma y alivia la piel y ayuda a prevenir los golpes de afeitado.

Los poderosos extractos de plantas ayudan a ralentizar el crecimiento del cabello

Probado por dermatólogos

Certificado PETA libre de crueldad y vegano

Depilación permanente Shanrya, inhibidor del crecimiento del vello, suave, fácil de usar, 10 ml para brazos, piernas, cara hacia atrás

Extracto de planta natural, suave y sin irritación, no daña la piel ni las glándulas sudoríparas.

no daña la piel ni las glándulas sudoríparas. Utilizado principalmente para la depilación permanente, inhibe eficazmente la regeneración del cabello sin dejar manchas negras.

Fácil de usar, primero retire el vello y luego use el sérum, insista en usarlo durante 8 semanas para lograr una depilación permanente .

. Tanto hombres como mujeres pueden usarlo, se puede usar en brazos, piernas, espalda, cara, axilas y otras partes del cuerpo.

Una forma sencilla e indolora de inhibir el crecimiento del cabello, segura y eficaz.

Depiléve Gold Concentrate Serum Inhibidor del Crecimiento del Vello 3 Ampollas de 10 ml – 30 ml

Estas ampollas debilitadoras favorecen el proceso de anti-queratinización, es decir, debilitan el vello, disminuyen su grosor y retrasan su crecimiento gracias a la Papaya y a la Vitamina E presentes en su fórmula.

Además, hidratan la piel.

Gold Concentrate se aplica inmediatamente después de la depilación, cuando el poro está dilatado, con un masaje circular hasta su completa absorción. La versión de tres ampollas es ideal para continuar el tratamiento en casa.

Salerm Cosmetics Inhibidor Folicular – Paquete de 32 x 13 ml – Total: 33.00ml

Retarda el crecimiento del vello. Aporta un tratamiento suavizante e hidratante de la piel después del proceso de depilación, como tratamiento semanal.

