Maquinillas para piel sensible

Bic 1 Sensitive o Wilkinson Sword – Xtreme 3 Sensitive son dos de las mejores maquinillas de afeitar para pieles sensibles 2021.

Si tu piel se irrita con facilidad, tienes pelos encarnados o acné, el uso de estas maquillas puede ser beneficioso. ¿Qué opciones existen? Las maquinillas de seguridad metálicas con doble filo, que se usan ajustando una cuchilla clásica, logran un afeitado preciso similar al de las navajas de barbero.

Las recargables que cada cierto tiempo tienes que cambiar el cabezal, y las desechables, que son baratas, fáciles de utilizar y las encuentras en cualquier sitio, pero ten en cuenta, no todas funcionan para las pieles sensibles

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de productos para el cuidado de la barba, pero si tu problema es encontrar una maquinilla de afeitar que se adapte a tu tipo de piel sensible, te contamos varias recomendadas.

¿En qué fijarse si vas a comprar una maquinilla de afeitar para pieles sensibles?

Tenemos varios tipos de maquinillas:

Las desechables, las maquinillas de seguridad son metálicas

Las metálicas clásicas que se usaban antes de las desechables, a las que se les insertan cuchillas sueltas.

usaban antes de las desechables, Maquinillas de afeitar recargables, puedes personalizar el afeitado. Tienen un mango metálico donde se inserta el cabezal.

Maquinillas desechables

Las desechables son unas de las más populares, a simple vista las maquinillas desechables son muy similares, pero sobre la piel no todas se comportan igual. Por ejemplo la inclinación de la cuchilla, la cantidad o la calidad del acero utilizado y lo afilado que esté el filo son diferencias.

Hay maquinillas, que vienen con distintas cuchillas, y hay que tener en cuenta cuantas más cuchillas tiene una maquinilla más apura pero también, mayor probabilidad de irritación.

La oferta en desechables es muy amplia, casi todas las marcas tienen alguna maquinilla especialmente pensada para la piel sensible, —que suele venir denominada como sensitive—.

Entre sus ventajas, además del precio: al ser desechables las cuchillas no sufrirán mellas y son bastante fáciles de usar, sin embargo la mayoría de ellas tienen varias cuchillas y esto incrementa el riesgo de irritación. Cuesta encontrar desechables con pocas cuchillas, (las mejores para no irritar).

Las maquinillas de seguridad

Las maquinillas de seguridad son metálicas, — las clásicas que se usaban antes de las desechables, y que todavía existen—. Se inserta una cuchilla, así que tenemos una sola hoja pero doble filo, al poderse usar por ambos lados.

Las clásicas metálicas donde se inserta la cuchilla’, tienen sus ventajas e inconvenientes. Duran más que las desechables, (el uso de cada cuchilla al tener doble filo). Además los recambios de cuchillas clásicas son económicos, puedes encontrar por 10 euros hasta 100 cuchillas. En las maquinillas de seguridad metálicas, el afeitado es más limpio y se tienen que hacer menos pases para eliminar el pelo.

Por otro lado las maquinillas de seguridad al ser metálicas pueden ser más caras que las desechables, aunque puedes encontrar modelos desde 9 euros bien valorados. Comprar una maquinilla metálica es una inversión ya que luego te durará años y como el gasto en cuchillas de afeitar es menor ahorrarás en el afeitado.

No todo son ventajas, las maquinillas metálicas requieren cierta práctica para afeitarse correctamente, (además de saber fijar la cuchilla), inconvenientes que no tienen las desechables que son más sencillas de usar.

Maquinillas recargables

Las recargables son las que están más de moda, porque ofrecen la posibilidad de personalizar el afeitado y son fáciles de usar. A la maquinilla se le inserta un cabezal o cartucho, que puede ser ajustable, con bandas de gel, múltiples cuchillas etcétera.

En las clásicas lo que se va sustituyendo es la cuchilla, en las recargables el cabezal, pero hay que tener en cuenta que los recambios de cabezales son más caros que las cuchillas.

Por otro lado, todos los cabezales tienen múltiples cuchillas, lo que aumenta la posibilidad de cortes, (cuantos más filos se deslizan por la piel, más probabilidad de irritaciones).

Antes de decidirte por una maquinilla ten en cuenta

El precio

Un factor importante a la hora de escoger, y no es fácil, ya que las maquinillas desechables son baratas (por ejemplo 20 maquinillas por 13 €) y aunque duran poco si se escoge el modelo adecuado pueden proporcionar un buen afeitado.

Por otro lado las maquinillas recargables son algo más caras pero también logran un afeitado mejor, tienen bandas de gel y el cabezal ajustable. Para los que no quieren tener que estar comprando maquinillas o cabezales, están las maquinillas metálicas donde se inserta una cuchilla.

Estas duran bastante y los precios han bajado, pudiendo encontrar maquinillas metálicas por menos de 15 euros. La elección, depende entonces de las preferencias de cada cual, aunque a la larga las maquinillas metálicas son la opción más barata comparada con las recargables y desechables.

Número de hojas o cuchillas

A mayor número de hojas o cuchillas el afeitado mejora, y se logra un buen apurado. Sin embargo si tu piel es sensible lo ideal es menos cuchillas, una o como mucho dos, (pero si es una mejor). En la imagen la primera maquinilla es de una hoja, la siguiente de dos y la última de tres hojas. Las más habituales son de 3,4 y 5 hojas.

Algunas maquinillas incorporan bandas de gel para minimizar la irritación. Si tienes habilidad para manejar las maquinillas de una hoja puedes probar alguna de dos o tres, con banda de gel.

El mango ergonómico

El mango suele ser algo que se pasa por alto, pensando que tiene poca relación con un buen afeitado. Sin embargo un buen agarre de cualquier herramienta repercute en un uso más preciso. Busca maquinillas con un agarre cómodo y seguro que se adapten bien a las características de tu mano.

Cabezal ajustable

Si escoges una maquinilla que usa este tipo de cabezales.

No es imprescindible, pero si piensas en adquirir una maquinilla de afeitar recargable, puedes encontrar modelos con cabezal que es capaz de ajustarse a los contornos de la cara. Esto proporciona un afeitado más cómodo y suave, ideal si tienes la piel sensible.

Por otro lado ten en cuenta cuantas más hojas tiene una maquinilla, afeitará mejor, el apurado será más limpio, pero también aumenta la posibilidad de irritaciones, (no es lo mismo una hoja sobre la piel que 4 o 5 como tienen muchos de estos cabezales).

Si tu piel es normal, son fantásticas si es sensible y no tienes práctica a la hora de usarlas, quizás sea mejor considerar otras opciones.

4 claves para mejorar el afeitado de la piel sensible

Aceite afeitado

Cuando te afeites hazlo con suavidad, utilizando siempre un gel de afeitado para pieles sensibles o mejor un aceite de afeitado. Minimiza las irritaciones y ayuda a un mejor deslizamiento de las cuchillas.

Desde hace siglos los barberos han utilizado aceite para preparar la piel para el aceitado. Mr Burton’s recupera esta antigua tradición y renuncia a cualquier tipo de aditivos artificiales y utiliza ingredientes activos de la naturaleza.

Los aceites actúan como una película protectora para la piel. Previenen lesiones, picor y enrojecimiento.

Lleva aceites como el de argán o jojoba.

Este gel es muy bien valorado en Amazon, obtiene una nota de 4.5 sobre 5 . Entre sus características es totalmente transparente lo que facilita el afeitado con precisión. Elaborado con aceites naturales, que hidratan la piel y mejoran el deslizamiento de la maquinilla.

. Entre sus características es totalmente transparente lo que facilita el afeitado con precisión. Elaborado con aceites naturales, que hidratan la piel y mejoran el deslizamiento de la maquinilla. Hipoalergénico previene la irritación causada por el afeitado.

Suavidad

En los movimientos es la clave, para evitar irritaciones. Aplica una ligera presión a la maquinilla. Afeita solo con el vello que siguen la línea natural del crecimiento.

Si encuentras pelos rebeldes, no presiones la maquinilla, solo te harás una herida. Para lograr afeitar pelos rebeldes sin dañar la piel, haz lo siguiente: Calienta un poco de agua, empapa un pañuelo de papel y aplica sobre la zona. Deja actuar unos minutos. Seca la piel, aplica espuma o crema para pieles sensibles y repite el afeitado en esa zona.

Afeitarse con menos frecuencias

Si tienes la piel sensible es recomendable que no te afeites a diario. Lo ideal es que sea cada 2 o 3 días. Tu cara mostrará barba incipiente pero eso es mejor que tener la cara con heridas, o zonas enrojecidas. El afeitado no deja de ser una agresión para la piel, espaciarlo un poco ayuda.

Aplicar after shave o loción para después del afeitado

Usar un after shave es fundamental tras el afeitado para cualquier tipo de piel, pero si se tiene sensible es imprescindible. Escoger un bálsamo sin alcohol específico para pieles sensibles, funciona como una crema hidratante calmando la piel y minimizando las irritaciones. Además tiene un efecto fresco agradable, sentirás la piel más elástica si usas after shave que si te saltas este paso.

Esta loción para después de afeitarse ligera y de rápida absorción está repleta de ingredientes naturales. Calma, hidrata y protege la piel de su cara y cuello, todo esto sin obstruir los poros ni irritar la piel.

Ayuda a evitar los efectos agresivos del afeitado gracias

a su contenido en alantoína, de acción reparadora y cicatrizante.

a su contenido en alantoína, de acción reparadora y cicatrizante. Prolonga la hidratación de la piel por su formulación con polimetacrilato de glicerina al 3%.

Mantiene la suavidad y la frescura de la piel, dejando una agradable sensación de bienestar.

Con efecto antiaging gracias a su fórmula con Filtros UVA/UVB.

Mejores maquinillas de afeitar para pieles sensible 2020

Maquinillas Bic Sensitive 1 hoja

Maquinillas desechables, con una sola hoja que permiten un buen afeitado por un precio económico. Una de las mejores opciones para barbas incipientes en adolescentes o personas con piel sensible.

Gillette – Blue ii desechables pz.8 expo dos hojas

Maquinillas con dos hojas, desechable, apuran bien. Usar siempre con espuma o gel de afeitar, para minimizar el riesgo de irritaciones.

KANZY maquinilla de afeitar de doble filo –una hoja. Caja con espejo

Más de 1700 personas han valorado positivamente esta maquinilla de seguridad, obtiene una nota de 4.5 sobre 5.

El cambio de cuchilla es fácil, rápido y seguro.

Tiene un mango de 95 mm y peso ligero 5.9 gr.

Mango antideslizante: con múltiples empuñaduras para evitar el deslizamiento de la navaja de seguridad.

Cuchillas de doble filo estándar: se pueden montar y reemplazar cuando sea necesario.

Maquinilla de afeitar de seguridad de doble filo Earnest James – England

La maquinilla de afeitar Earnest James, tiene un diseño clásico y elegante, pero detrás hay ingeniería de vanguardia. Mango cromado, con escotillas cruzada para proporcionar un agarre y control superiores en mojado. Se adapta a manos grandes o pequeñas.

Cabezal de peine cerrado de tres partes fundido a presión y un robusto acabado cromado blanco. Resiste a ralladuras y a la corrosión.

Compatible con todas las hojas de afeitar de seguridad.

Maquinilla de Afeitar Clásica Bawbaw Mango de Bambú Natural Cuchilla de Afeitar Clásica

Maquinilla con mango de bambú se usa con cuchilla clásica, ideal para minimizar irritaciones o vello encarnado. Solo debes comprar cuchillas para ir cambiando, generas menos residuos y ahorras dinero.

Cómoda de usar, al tener doble filo, a diferencia de las desechables que solo tienen filo por una cara.

Viene con manual de usuario.

Gillette Skinguard Razor Sensitive + 6 cuchillas, paquete de tamaño de buzón, of1

Esta maquinilla es muy útil si tienes práctica en usar los modelos con varias hojas.

Eleva las cuchillas para minimizar el contacto con la piel.

Clínicamente probado para piel sensible.

Se adapta a todos los recambios de cuchillas sensibles y de fusión.

Se entrega en un paquete de tamaño de buzón.

Gillette Mach3 – Maquinilla de Afeitar para Hombre + 11 Cuchillas de Afeitar

Las hojas Gillette Mach3 se han diseñado para proporcionar un afeitado más apurado con menos irritación. Tiene un cabezal de tres hojas, lleva bandas de gel deslizante que ayuda a proteger la piel. Con microcuchillas para lograr un afeitado más apurado. El mango ergonómico te permite un mejor agarre. Se adapta a cualquier recambio Mach3.

Gillette Mach3 incorpora una banda de gel para proteger contra la irritación. La banda de las hojas se va disipando para indicar que el rendimiento de la maquinilla ya no es óptimo; solo tienes que usar otro recambio Mach3 para solucionar este problema

Eje de ajuste de presión para un afeitado sin esfuerzo

Las hojas Gillette Mach3 se han diseñado para proporcionar un afeitado más apurado con menos irritación.

Maquinilla de afeitar para pieles sensibles – Wilkinson recargable Hydro 5 Sense Confort

Tecnología aplicada al afeitado, la nueva Hydro 5 Sense, lleva 7 depósitos de película protectora para facilitar el deslizamiento del gel sobre la piel. Además 5 micro cuchillas que se adaptan a la piel para evitar rozaduras y cortes.

Las mejores marcas con descuento en Amazon

Gillette o, Wilkinson, en maquinillas manuales, Philips o Braun en afeitadoras eléctricas. En Amazon tienes secciones para el cuidado personal, afeitado y depilación, cuidado del cabello o perfumes y fragancias. Marcas como. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, o Hugo Boss.

En Amazon tienes sección específica de cosmética para hombres. Las marcas más buscadas en distintos formatos y a los precios más rebajados. Si buscas packs de agua de colonia y body milk, paletas de maquillaje o las mejores mascarillas para el pelo todos estos productos están en Amazon. ¡Incluso algunos que son difíciles de encontrar en España!

Las máximas ventajas de comprar en Amazon las tienen los clientes Prime . Por ejemplo, envíos gratis ilimitados sin coste adicional. Además tus compras pueden llegarte hasta en un día en millones de productos o como máximo en 3 días. No hay compra mínima, da igual si el pedido son 10 o menos euros.

Tendrás acceso a Amazon Photos, almacenamiento en la nube ilimitado. También acceso a Amazon Vídeo con muchas series y películas. Puedes probar a ser cliente Prime, sin pagar nada durante el primer mes, es gratuito. Sin permanencia. Una vez ha pasado el período de prueba el precio de Prime es de 36 euros, pago único al año.