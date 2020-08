After Shave Old Spice, camisetas con logo o auriculares para correr. En Amazon puedes encontrar chollos en regalos para hombre desde 2 €.

Una amplia variedad de objetos a precios muy bajos que vale la pena ‘revisar’. Tener un detalle con alguien especial es fácil con estos precios, en Periodista Digital te contamos más detalles.

14 chollos en regalos para hombres desde 2 € en Amazon

Lo más valioso de conseguir es el tiempo, por eso estos regalos no solo son un chollo por el precio, es que además algunos de estos regalos tiene gastos de envío gratis.

¡Por este precio unos auriculares micro SD TF con diseño cómodo! Con un tiempo de funcionamiento de hasta 8 horas. Si a menudo olvidas tus auriculares ahora puedes tener otros de repuesto.

Se alimentan por cable USB, tiene batería de polímero de litio.

Frecuencia de salida: 20 Hz-20KHz

Temperatura de Trabajo: -10 ~ 45 centígrados

Sistema operativo: Windows 98/2000/XP/Win 7

Longitud del cable: App.51 cm/20.0

La fragancia Old Spice es todo un clásico, lanzado en 1937, la línea de aseo para hombres sigue siendo líder en ventas. Sus precios son muy asequible y tiene un aroma cálido y especiado.

Disponibles en una amplia variedad de combinaciones de colores, diseño retro. Estas gafas también te sirven para regalar a mujeres y por este precio son un regalo ‘resultón’.

Un jersey negro ideal para esos momentos en que tienes frío cuando sales a correr, o para vestir informal. Es 100% de algodón y se puede lavar a máquina a 30º máximo. Un básico que vale la pena tener y más por un precio como este.

Crema hidratante anti brillos, con tecnología Air Gel para proporcionar una piel fresca e hidratada.

Textura no grasa ni pegajosa, se absorbe muy rápido.

Efecto hielo para refresca al instante

¿Un mando de videojuegos por este precio? Tiene cable y 13 botones más los dos mandos verticales analógicos. Control direccional de 8 vías, ideal para juegos de carreras.

Se conecta plug and play con cable USB a tu portátil u ordenador de sobremesa.

Un pantalón corto en color negro con cintura elástica y dos bolsillos, para el deporte o para casa, se lava bien a máquina y al ser de poliéster seca muy rápido. Ver en Amazon.

Camiseta de manga corta, disponible en varios colores. Ideal para practicar deporte por su transpirabilidad.

Fabricada en poliéster.

Tacto suave con tejido interlock elástico.

Un regalo clásico pero precisamente por eso no hay que descartarlo. Una cartera minimalista con un tamaño compacto ideal para las tarjetas. Realizada en cuero 100%, la tienes disponible en varios colores.

Camiseta de manga corta con logo central. Escote redondo con ribete acanalado.

Es 100% algodón.

Disponible en 4 colores.

Camiseta en color gris y negro entallada, con cuello redondo, disponible también en otros colores y manga corta.

Lentes desmontables polarizadas, para añadir a tus gafas cuando corres o haces actividades al aire libre. Evitan el deslumbramiento.

Ancho de las lentes: 5.9 centímetros

Alto de las lentes: 3.7 centímetros

100% nuevo y de alta calidad.

Nivel anti UV: UV400 Protección 100% UV.

Una camiseta que seguro gusta a los amantes de series como Big Bang Theory. Confeccionada en un 90% de algodón y un 10% de poliéster, producto con licencia, con cuello redondo disponible en tres colores.

Se lava bien a máquina pero no a más de 30º grados. A la hora de planchar cubre el logo con alguna tela o red protectora para evitar que se pueda estropear.

Auriculares aptos para hacer deporte.

Color: negro, blanco, rojo y azul.

Longitud: 106 cm.

Material: plástico.

Diámetro del conector: 3,5 mm.

