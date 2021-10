¿Qué power bank comprar 2021? Entre los mejores, están marcas como iMuto, Pilot o Xiaomi. Los ‘bancos de energía’, baterías externas o power bank permiten cargar desde ordenadores portátiles hasta teléfonos móviles sin necesidad de una toma de corriente, son pequeños y fáciles de transportar.

Las ventajas que ofrecen comparadas con su precios, —los tienes desde 17 € —, han disparado las ventas de estos dispositivos.

¡Ya no te quedarás sin batería si estás fuera de casa! Un portátil lleva baterías de entre 4400 y 4600 mAh, y muchos Power Bank ofrecen entre 10.000 y 27.000 mAh, energía de sobra para tu día a día. En Periodista Digital te contamos más sobre los mejores power bank 2021.

Claves para escoger un power bank

¿Qué dispositivos vas a cargar?

¿Solo el móvil o es también para un portátil, tablet o auriculares inalámbricos? Este aspecto es importante ya que si es solo para móviles no te hace falta tanta capacidad y los conectores suelen ser estándar (algo que no pasa con los portátiles).

Además la batería que necesita un portátil es superior a la de un smartphone. Un portátil tiene una batería media de 4.400 mAh, si quieres cargar el portátil y el móvil, necesitarás una batería de 8.000 –10.000 mAh.

Antes de comprar piensa el uso medio que le darás a la batería, teniendo en cuenta, cuanta más capacidad de batería tengas, mejor.

La capacidad

Relacionado con el apartado anterior. Con una batería externa de 6.000 mAh, podrás cargar la mayoría de los móviles unas 3 veces, para un ordenador portátil o una tablet te dará para una carga y un poco más. Si el cargador es de 10.000 te da para cargar un móvil unas 4 veces y media.

Se recomienda compres un power bank que tenga mínimo el doble de capacidad de lo que quieres cargar. Si tu móvil tiene 3.000 mAh de batería

Un power bank de 6.000 mAh o superior es una compra más inteligente que una de 4.000 mAh, ya que te ofrece una reserva extra de batería para emergencias.

El voltaje de salida

Del power bank debe ser al menos igual o superior que el del dispositivo a cargar, de otro modo no nos serviría. Si tu ordenador tiene un voltaje de 20V, has de buscar un power bank que tenga un puerto de 20 V. Si fuera superior no lograríamos cargar el dispositivo.

Puedes encontrar power bank con multivoltaje que se adaptan a 9V, 12V, 16V, 19V y 20 V.ndo del modelo de power bank, éste puede tener uno o varios puertos DC con una tensión fija o un único puerto DC multi voltaje, cuya tensión se podrá ajustar según el portátil a cargar.

Un iPhone y la mayoría de los teléfonos Android, necesitan al menos 5 V, mientras que un iPad o tablet requiere 12 V.

Puertos de carga y conectores

Muchos modelos de power bank suelen llevar puerto USB-A extra para cargar dos dispositivos simultáneamente y puertos tipo DC. ¡Pero no todos! Si piensas cargar más de un dispositivo al power bank, antes comprueba que tenga varios puertos.

¿Qué pasa si el conector del power bank no coincide con el de mi portátil? Pues comprueba que el modelo que escojas tenga un set de adaptadores de conectores de distintas marcas, (muchos lo llevan).

Mejores power bank 2021

Power Bank Poweradd Pilot X7 -20000mAh

