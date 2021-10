¿Qué rango de precios tienen las motos eléctricas (ciclomotores, scooters o moto patinetes)?

Los precios en la actualidad son cada vez más accesibles, ya es posible encontrar motos eléctricas por un poco menos de 700 euros en los modelos más baratos. Entre 985-2500 euros tienes donde escoger en gama media

En la gama alta, hay motos eléctricas de lujo con precios muy altos como la Zero SR/F ( 21.140 € ), la Pursang e-track, (12.700 €) o la Vespa Elettrica L3, (6.699 €).

Estos vehículos, son una alternativa ante las restricciones de tráfico en las grandes ciudades. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los patinetes eléctricos más vendidos en Amazon, hoy de las motos eléctricas.

Ventajas de comprar una moto eléctrica

El mercado de vehículos eléctricos va en aumento, desde los coches a los patinetes, y las motos no son una excepción. La inversión en un coche eléctrico es elevada, desde unos 21.000 €, por eso se buscan alternativas.

El consumo

El precio del carburante no para de subir, en cambio con las motos eléctricas la inversión se reduce no a la mitad, sino mucho más. Es que directamente no hay color Una moto eléctrica media consume entre 0,85 – 1 € cada 100 kilómetros.

La autonomía

Cada vez es más frecuente encontrar motos o scooter eléctricos con una autonomía de 60 km. Más que suficiente para realizar a diario trayectos cortos sin tener que recargar.

No emiten gases ni humos

Al contrario que los vehículos con motor de gasolina o gasoil, que emiten gases, los eléctricos no lo hacen, es por esto que son una alternativa ecológica de movilidad urbana.

Los motores de gasolina emiten por su tubo de escape: monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono entre otros compuestos.

Los motores diesel por su parte emiten óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, dióxido de carbono, de azufre y micropartículas de hollín. Estos compuestos contaminan y tienen efectos nocivos para la salud.

No hacen ruido

La contaminación acústica es otro problema en aumento en las ciudades. El ruido urbano correspondiente a tráfico intenso está en unos 85 dB, y esto ya nos resulta molesto. Si aumenta a 95 dB (el de una motosierra o un cortacésped, ya es considerado perjudicial).

Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente en diciembre de 2014, el 60% de los españoles estaba expuesto a niveles de ruido superiores a los permitidos. En España existen unos niveles permitidos de decibelios y las motos que los superen pueden sufrir multas.

Para ciclomotores son de 80 dB, para motocicletas entre 78 y 85 dB. Sin embargo a menudo escuchamos motos que emiten ruidos por encima de los 85 dB. Las motos eléctricas no hacen ruido, el zumbido que emiten es mínimo, por lo tanto no repercuten en la contaminación acústica.

Motos eléctricas 2021 que puedes encontrar en Amazon por menos de 2.400 €

El vehículo eléctrico de tres ruedas ZT-63 es ideal para personas mayores o las que tienen dificultades con la movilidad.

Estilo de diseño excepcional. El scooter es perfecto para las personas que aman un estilo retro único.

DATOS TÉCNICOS:

Motor 650W

Velocidad máx. 25 km/h

Rango máximo 55 km

Máx. peso de carga 199 kg

Dimensiones 175 x 76 x 105.

Freno delantero / atrás: freno de disco

Freno de motor si

Tamaño de la rueda 3.0-10 »

Batería 5x 20 Ah / 12 V

Tipo de batería Batería de plomo-ácido

Tiempo de carga 6-8 horas

Peso de sccoter 99 kg

Dispone de un sistema de frenos eficaz , además de amortiguadores con los que poder viajar de forma cómoda en terrenos accidentados o con baches.

, además de amortiguadores con los que poder viajar de forma cómoda en terrenos accidentados o con baches. Con el faro frontal de Hawk podrás divisar la carretera a la perfección y disfrutar de una conducción segura.

Esta equipada con un motor eléctrico 1.800W Brushless , que permite alcanzar la velocidad máxima con el mayor rendimiento de la moto

, que permite alcanzar la velocidad máxima con el mayor rendimiento de la moto La batería que dispone Hawk es de 20AH 72V es totalmente extraíble en tan solo 4 horas tendrás tu batería lista para usar con la que podrás alcanzar una autonomía de hasta 60km.

es totalmente extraíble en tan solo 4 horas tendrás tu batería lista para usar con la que podrás alcanzar una autonomía de hasta 60km. Disfruta de las posibilidades que ofrece el marcador digital, conoce el nivel de batería, los kilómetros recorridos y mucho más.

Hawk dispone de USB para cargar tus dispositivos, además de Bluetooth y Radio FM para poder escuchar tu música favorita.

para poder escuchar tu música favorita. Equipada con un motor eléctrico Alemán con potencia de 1800w (Potencia Equivalente a +2500w de otros fabricantes) conseguimos acelerar de 0 a 45km/h en tan solo 9.8 segundos.

Ecoxtrem Excelente Patienete scooter eléctrico tipo moto color negro plegable con asiento para que tus viajes sean aún más cómodos que con un patinete tradicional. Además este modelo lo hace único ya que cuenta con varias características que lo acercan a una moto; luz delantera, freno y pie de apoyo.

Diseñado con una estructura dura y resistente ofrece una flexibilidad para poder plegar el scooter con facilidad y así reducir el espacio a la hora de guardarlo en tu hogar.

Con 2 asientos, soporta hasta 170 kg. Motor de 1500W y 60V Autonomía hasta 35 km.

Posibilidad de cargar las baterías de forma externa. Neumáticos 225 /55-8 8″ Amortiguadores delanteros y traseros.

Freno de disco delantero y trasero Faro delantero. Luz trasera y luz de freno trasero. Bocina. pantalla multifunción:Kilometraje, nivel de batería, velocidad rango:hasta 35 km Batería de iones de litio de 60 voltios 20 AH Manillar en forma de Z. Peso de la caja: 75 kg Dimensiones caja (L x A x H): 186 x 37 x 80 cm Dimensiones producto (L x A x H): 180 x 30 x 70 cm Peso producto: 72 kg

Ecoxtrem Excelente Patienete color negro plegable con asiento para que tus viajes sean aún más cómodos que con un patinete tradicional. Podrás hacer largos y cortos paseos por la ciudad o pueblo.

Además este modelo lo hace único ya que cuenta con varias características que lo acercan a una moto; espejos en los manillares, luz delantera, freno y pie de apoyo.

Información del producto:

Material de la estructura: metal, aluminio

metal, aluminio Dimensiones: 116(L)x60(A)x33(A) cm

116(L)x60(A)x33(A) cm Peso del artículo: 34 kg

34 kg Motor: 800W Brush

800W Brush Velocidad Máxima: 40 Km/h (Depende del peso y condiciones de calzada)

40 Km/h (Depende del peso y condiciones de calzada) Autonomía: 30 – 40 Km/h

30 – 40 Km/h Batería: 36V litio

36V litio Carga: AC 110 – 240 V

AC 110 – 240 V Tiempo de carga/descarga aproximado: 5-6 horas / 30 – 35km

Potencia: 1500w.

Batería extraíble de 20 Amperios y 60 voltios.

Tiempo de carga: 4 a 8 Horas.

Certificado CE – ROHS – UN3803.

Batería de Litio extraíble 60v y 20Ah .

Autonomía de 45 hasta 60 Km Velocidad hasta 45 a 60 km/h.

Peso máximo admitido: 200 Kg Peso Bruto/Neto: 65 Kg.

Contiene dos llaves y dos mandos. Dos ruedas grandes.

Se puede conducir a partir de 14 años.

Intermitentes. Espejos retrovisores y alarma.

Luces delanteras y traseras.

Velocímetro digital.

Frenos de disco delantero y trasero.

Con asientos para dos personas.

Requiere montaje de la rueda delantera. Este modelo se puede matricular, si se quiere.

Tiene todas las homologaciones para poder matricularlo en caso de necesidad, legal en tu ciudad. Medidas: 1750(L)x750(A)x770(A) cm. Color: Negro y Roja Spider. Atención: No se hacen envíos a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

