7 cámaras deportivas baratas que triunfan en Amazon 👈

La cámara deportiva AKASO 4K WiFi 20MP o la Vemont 1080P HD son dos de las mejores cámaras deportivas baratas, desde los 27 €. Te permiten hacer fotos y vídeos en el agua, algunas hasta los 40 metros de profundidad.

Ofrecen baja velocidad de captura o EIS, para no perderte ningún detalle. Modo Timelapse para vídeos espectaculares. Interval timer shooting modo, la cámara toma imágenes del temporizador según establezcas.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de mejores GPS para coches, hoy de cámaras deportivas baratas que puedes encontrar en Amazon.

La GoPro: las cámaras deportivas que cambiaron la historia de la fotografía

Fueron las primeras, son las más buscadas pero no las únicas. Seguramente la historia de las GoPro, no hubiera sido un éxito a no ser por el tesón de su creador, Nick Woodman. Un joven norteamericano que siempre quiso montar su propio negocio y a pesar de sus fracasos no se desanimó.

En Estados Unidos es muy frecuente preguntar a cualquier emprendedor por sus fracasos, porque saben muchas veces es quien lo intenta varias veces quien al final triunfa, ‘El fracaso es la madre del éxito’.

Antes de crear la GoPro, Nick Woodman, llevó a la quiebra dos empresas. Una era una página web para vender productos electrónicos a bajo costo, se llamaba empowerall.com, la otra una una plataforma de juegos y márketing que daba la opción a sus usuarios de ganar distintos premios, tuvo tan pocos usuarios que tuvieron que cerrar.

Durante un verano en el 2001, cuando Nick Woodman tenía 26 años, viajó a Australia para hacer surf. Pensó que le gustaría filmar lo que veía cuando hacía surf. Ya que grabar desde la distancia no era lo mismo que de cerca.

Un equipo de filmación era caro y no estaba al alcance de todo el mundo. Nick vendía cinturones de cuentas que recogía por la playa en su camioneta Volkswagen, y pensando se le ocurrió que se necesitaban correas flexibles que permitieran llevar una cámara pegada al cuerpo para surf, o snowboard.

Pensó en unas correas para llevar la cámara en la muñeca y lo probó mientras hacía surf. Más tarde pensó que podría fabricar la cámara, la carcasa y la correa todo junto. Después de dos años de trabajo lanzó su primera cámara en la Feria de deportes Actions Sports Retailers de San Diego en el 2004. Llevaba una película de 35 mm.

En en 2006 vino la Hero, que permitía hasta diez segundos de vídeo 320 x340 en imágenes de resolución 640×640. En el 2010 llegó la Hero HD, la primera cámara que permitía grabar e 1080p en 25/30 fotogramas por minuto. Más tarde vendrían a Pro Hero4 Silver, la Black, La GoPro Hero5.

Aquel emprendedor que tenía que vender cinturones de conchas en su camioneta. Hoy es el CEO de una empresa que vale millones. Sin embargo desde el 2018 GoPro tampoco atraviesa el mejor momento, cuando salieron eran las primeras ahora hay muchas cámaras deportivas más baratas que la GoPro y las ventas se resienten.

Incluso se habla que la compañía Xiaomi podría adquirir GoPro. El modelo más barato de esta marca sale por unos 329 euros, en esta lista tenemos cámaras por unos 22 euros.

7 cámaras deportivas baratas que triunfan en Amazon

Cámara Coche Grabadora, al revés y grabación en bucle. Impresionante 4k y 20 MP.

Con las siguientes dos funciones , la cámara de acción COOAU puede servir como cámara coche grabadora. Utilice la conexión USB y extraiga la batería mientras la utiliza como conducir grabadora.

, la cámara de acción COOAU puede servir como cámara coche grabadora. Utilice la conexión USB y extraiga la batería mientras la utiliza como conducir grabadora. Foto cronometrada: la cámara deportiva tomará una imagen después de los intervalos que establezca (2/10 seg.). No te preocupes más por tomarte fotos mientras estés solo afuera.

Captura vídeos de time-lapse súper estabilizado mientras te mueves sobre una escena. Aumente la velocidad hasta 30x para convertir las actividades más largas en momentos que se pueden compartir.

de time-lapse súper estabilizado mientras te mueves sobre una escena. Aumente la velocidad hasta 30x para convertir las actividades más largas en momentos que se pueden compartir. Estabilización de imagen EIS inteligente. El sistema de estabilización inteligente EIS asegura una reproducción de video estable y suav e.

e. Profundidad mejorada, hasta 40 m, (antes 30 m).

AKASO Cámara Deportiva 4K WiFi 20MP Cámara Sumergible Acuática 40M Impermeable Cámara de Acción Control Remoto EIS Ángulo Ajustable Multi Accesorios para Deporte Buceo Ciclismo Surf (EK7000 Pro)

La IPS pantalla táctil sensible de 2 pulgadas hace que el control de esta cámara de acción pequeña pero poderosa sea muy fácil. Configurar, previsualizar y disparar es más fácil que antes.

Equipada con la funda impermeable mejorada, esta cámara subacuática puede sumergirse hasta 40metes / 131ft, lista para capturar todos los detalles de sus aventuras. Ideal para deportes acuáticos como natación, surf, buceo, snorkel, etc. Active el modo de buceo, puede compensar la falta de luz roja en las escenas bajo el agua.

Pantalla táctil

Estabilización de imagen electrónica

Control remoto

Ángulo de visión ajustable

Modo de buceo

Efecto especial

Foto de ráfaga

Lapso de tiempo de fotos

Lapso continuo

Video de lapso de tiempo

Grabación en bucle Al revés

Micro HDMI/ Micro USB

VEMONT Cámara Deportiva 1080P HD Impermeable 30M Pantalla de 2.0 Lente de Gran Angular de 120 Grados Múltiples Accesorios para Deportes y Actividades, Buceo, Nadar, Correr, Ciclismo, etc.

Esta Cámara deportiva no soporta con WIFI.

Recomendado que use tarjeta de Micro SD o la mejor de mínimo 8G, máximo 32G de 10 clases.

En el modo coche o modo de grabación en bucle, si esté llenado la tarjeta de memoria, los imágenes y vídeos cubrirán por los últimos. Por favor guarda su fotos y vídeos en otros dispositivos para espacio libre.

Dimensión: 59.27*41.13*29.88mm

59.27*41.13*29.88mm Pantalla LCD: 2.0LTPS

Resolución de Vídeo: 1080p@30fps; 720p@30fps; 720p@60fps

Formatos de Vídeo: MOV

Resolución de Imagen: 1 2M; 10M; 8M; 5M; 3M; 2MHD; 1.3M; VGA

2M; 10M; 8M; 5M; 3M; 2MHD; 1.3M; VGA Almacenamiento: Micro SDHC o mejor. Se puede instalar tarjeta de 8G o 32G(No Incluido)

Modos de Captura: Single/5s / 10s / 20s

Fuente de Alimentación: 5V/1A

Capacidad de batería: 900mAh

Tiempo de Trabajo: 1080p/90min

Tiempo de Cargar: Apenas 4 hours

Sistema Operativo:

COOAU Action CAM HD 4K 20 MP WiFi con Webcam PC Modo micrófono Exterior cámara bajo el Agua 40 m con Mando a Distancia EIS estabilización cámara Impermeable (2)

La cámara deportiva COOAU captura videos impresionantes 4K / 2.7K / 1080p más fotos de 20MP de todas tus aventuras. Lo suficientemente bueno para los Youtubers comunes.

captura videos impresionantes 4K / 2.7K / 1080p más fotos de 20MP de todas tus aventuras. Lo suficientemente bueno para los Youtubers comunes. El cable de micrófono de 1.48M le permite montar su cámara en el casco, la bicicleta, el cofre, etc. mientras aún pueda alcanzar la cabeza del micrófono.

le permite montar su cámara en el casco, la bicicleta, el cofre, etc. mientras aún pueda alcanzar la cabeza del micrófono. Después de conectar su teléfono a la cámara acción a través de Wi-Fi y descargar la aplicación «LIVE DV» en su dispositivo, la cámara está totalmente bajo su control: tomar fotos, grabar videos, descargar archivos y cambiar configuraciones, compartir en una red social.

y descargar la aplicación «LIVE DV» en su dispositivo, la cámara está totalmente bajo su control: tomar fotos, grabar videos, descargar archivos y cambiar configuraciones, compartir en una red social. Disfrute de su tiempo libremente mientras participa en deportes al aire libre. El sistema de estabilización inteligente EIS asegura una reproducción de video estable y suave.

Presione el botón rojo para tomar una foto y presione el botón gris para grabar un video. Alternativa perfecta si no quieres usar Wi-Fi. La distancia del mando a distancia es de hasta 10 metros

LeadEdge Cámara Deportiva 4K 20MP EIS estabilizador Micrófono Externo con Control Remoto Wi-Fi 170° Gran Angular Cámara Acuática Sumergible de 40M

La cámara de acción tiene una función anti-vibración . Puede reducir la vibración al esquiar, hacer paracaidismo, puenting o practicar otros deportes de alta velocidad y mantener la estabilidad de la imagen.

. Puede reducir la vibración al esquiar, hacer paracaidismo, puenting o practicar otros deportes de alta velocidad y mantener la estabilidad de la imagen. Esta cámara deportiva está equipada con un micrófono externo. Puede conectar directamente el micrófono a la interfaz del micrófono para grabar. El micrófono externo es muy ligero y cómodo. Puede proporcionar un sonido de grabación muy claro.

a la interfaz del micrófono para grabar. El micrófono externo es muy ligero y cómodo. Puede proporcionar un sonido de grabación muy claro. La cámara impermeable está equipada con un filtro rojo. El filtro rojo puede restaurar eficazmente la fuente de luz roja absorbida por el agua y corregir la desviación de color. El diseño a presión hace que sea fácil de instalar en la funda protectora. Al bucear en aguas azules o tropicales, este filtro puede proporcionar colores vivos a tus fotos y videos.

de luz roja absorbida por el agua y corregir la desviación de color. El diseño a presión hace que sea fácil de instalar en la funda protectora. Al bucear en aguas azules o tropicales, este filtro puede proporcionar colores vivos a tus fotos y videos. La resolución de video es 720P / 120FPS, 1080P / 60FPS. La cámara lenta es un efecto en la realización de películas por el que el tiempo parece ralentizarse. Puede experimentar una cámara lenta dramática e intensa sin la necesidad de una edición de imágenes compleja.

Dragon Touch Cámara Deportiva WiFi 4K 20MP Cámara de Acción con Control Remoto Mic Externo EIS 170°Gran Angular Cámara Sumergible Acuática 30m Impermeable 2 Baterías Multi Accesorios (Vision 4 Lite)

La calidad de imagen 4K junto a los 16 MP permiten capturar imágenes y videos de alta calidad con facilidad . La lente gran angular de 170°permiten fotografiar escenas más amplias y capturar los instantes más sorprendentes del entorno.

. La lente gran angular de 170°permiten fotografiar escenas más amplias y capturar los instantes más sorprendentes del entorno. La Estabilización Electrónica de Imagen (EIS) incorporada detecta cambios de posición y movimiento. Cuando la cámara se inclina, se mueve, se sacude o tiene un impacto, aún puede producir videos estables

de Imagen (EIS) incorporada detecta cambios de posición y movimiento. Cuando la cámara se inclina, se mueve, se sacude o tiene un impacto, aún puede producir videos estables Descargue la APP «Live DV» en Apple Store o Google Store, abra el wifi de la cámara y conéctela a Tu teléfono o tableta a través de la APP.

Esta cámara de acción es compatible con micrófono externo, el cual permitirá capturar el sonido desde cualquier dirección de manera nítida.

Hacer fotos o grabar videos ahora es muy conveniente. Simplemente presione el botón del control remoto. Ya no es necesario que llegue a la cámara cuando la está montada en su casco, selfie stick, etc. El control remoto no es resistente al agua.

Cámara de acción Exprotrek 4K con pantalla táctil, ángulo de visión ajustable EIS, cámara subacuática impermeable de 40 m, cámara deportiva con control remoto y kit de accesorios para casco

Vídeos: 4K 60fps, 2.7K 60fps, 1080P 120fps, 720P 240fps

Fotos: 20MP / 16MP / 12MP / 5MP

WIFI: 2,4 GHz

Lente ojo de pez gran angular de 170 HD, indeformable

LCD, pantalla TFT 2.0

Altavoz 8R 0.5W + Dual MIC (reducción de ruido)

EIS (Estabilización de imagen electrónica) + Antivibración

Formato de vídeo: mp4/formato de imagen: JPG

Resistente al agua 40 metros (carcasa sumergible)

Admite WiFi, aplicaciones para Android e iOS

Ranura de memoria para tarjetas micro SD de hasta 64GB

Batería: 2 baterías recargables con 3.7V 1350mAh

Conexiones: USB 2.0, HDMI (admite salida 4K)

Dimensiones 29,8 x 59,2 x 41 mm

¡Ahorra comprando en Amazon!

Senderismo, acampada, ciclismo, si te gusta disfrutar al aire libre, en Amazon encontrarás todo lo necesario al mejor precio. Tiendas de campaña, GPS portátiles, baterías para cargar el móvil. Los gastos de envió son gratis si compras por valor de 29 €, si es un importe menor, el envío económico cuesta 3.95 €.

Si prefieres no tener que pagar gastos de envío, tienes la opción de ser cliente Prime. Por solo 36 € al año tienes un montón de ventajas.

Envíos gratis y más rápidos en millones de productos, sin que tengas que llegar a un importe mínimo. Acceso a Amazon Vídeo, con miles de películas y series. Amazon Fotos, para tener almacenamiento en la nube gratis. Amazon music, con acceso a millones de canciones sin publicidad.

Ser cliente Prime es tan fácil como que probarlo es gratis durante el primer mes. Solo accedes a través del enlace anterior, rellenas unos pocos datos y comienza tu período de prueba. ¿Pero cuánto cuesta Amazon Prime? Una vez termine el mes de prueba si decides quedarte el precio es único al año 36 € al año pago único o si prefieres 3.99 € al mes.