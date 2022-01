¬°Las rebajas de enero 2022 ya est√°n aqu√≠! Ahora es el momento para invertir en prendas de marca que rebajan su precio hasta el 50%, si necesitas un abrigo, ahora tienes marcas como Desigual, Columbia o Esprit¬†con modelos rebajados. En otro art√≠culo de Periodista Digital hablamos de tendencias en botas oto√Īo-invierno, hoy de abrigos de marca¬† para mujer con descuento que puedes encontrar en Amazon.

¡Recuerda que puedes ahorrarte los gastos de envío, ya que los productos con precio superior a 29 euros tienen envío gratuito!

Claves para aprovechar bien las rebajas

Las rebajas son √©poca de oportunidades pero tambi√©n te pueden salir ‚Äėcaras‚Äô, si gastas m√°s de la cuenta en ropa, zapatos o accesorios que no necesitas. Por eso antes de comprar vale la pena seguir recomendaciones como estas:



Haz una lista de lo necesitas

Antes de comprar hay que tener claro que necesitas. Si tienes tendencia a encapricharte con distintos objetos y acabas comprando más de lo que quieres, tener una lista te ayudará.

Una vez tengas lo que necesitas te puedes permitir comprar alg√ļn capricho. Pero si comienzas a comprar cosas que en realidad no est√°n en tu lista, te puedes quedar sin presupuesto para lo realmente importante.

Primero los b√°sicos, luego los caprichos. Divide el presupuesto dejando la mayor parte¬†para los productos de tu lista y una peque√Īa parte para los caprichos.

Busca marcas que sabes son garantía de calidad



Por ejemplo si te hace falta un abrigo,‚ÄĒ¬†una prenda que te va¬†a durar varias temporadas‚ÄĒ.¬†Vale la pena invertir en modelos¬†de marcas que sabes tienen una buena calidad, en lugar de arriesgarte en comprar¬†cosas muy baratas.

Ahorrarse a  veces 30 o 40 euros en prendas que quieres que te duren a veces no vale la pena,  no es lo mismo una camiseta que sabes tiene menos recorrido.

Recuerda tus derechos como consumidora (pagar con tarjeta, devoluciones y cambios)

Es importante si compras en tiendas f√≠sicas te den las mismas facilidades que en otra √©poca del a√Īo. Por ejemplo poder pagar con tarjeta. Guarda los tickets de compra y si al llegar a casa te das cuenta que has comprado por impulso o te has equivocado en el color o la talla, devuelve lo comprado.

En tiendas online como Amazon, también puedes anular el pedido hasta un cierto tiempo después. Además si llega a casa y no lo quieres por la razón que sea tienes devolución gratuita, (te devuelven en dinero en cuanto Amazon recibe el paquete de vuelta).

Tienes 14 días (en algunas tiendas 15) para devolver el artículo o cambiarlo. En compras online el tiempo es mayor, por ejemplo en Amazon te dan hasta 30 días para devoluciones y cambios a partir de la fecha de recepción del pedido.

Esto es una garantía porque sabes que si una vez comprada la prenda no te gusta o no te queda como pensabas, la puedes devolver y no habrá problemas.

Abrigos de marca para mujer con descuento de hasta -50%

¬°Ofertas de moda todo el a√Īo en Amazon!

En Amazon puedes encontrar marcas como Benetton, Calvin Klein, Dolores Promesas, Levis Strauss o Tommy Hilfiger. También marcas exclusivas de Amazon como Find,  Intimuse, o Another Pair of Shoes.

Si quieres buscar alguna prenda especial solo tienes que acceder a la tienda de moda Amazon y buscar por categorías, vestidos, camisas, tops, pantalones.

Puedes filtrar también por precio o por marca. Además tienes ofertas diarias y las ofertas flash por tiempo limitado donde encuentras también moda y complementos.

Para sacar el m√°ximo partido Amazon tienes Amazon Prime, un club de m√°s de 80 millones de clientes en todo el mundo.

Los clientes Prime pueden comprar sin pagar gastos de envío en millones de productos, tiene entregas más rápidas, incluso en un día. Acceden antes a las ofertas flash (si buscas un producto llegarás media hora antes que el resto).

Además también tienes Prime Photos o almacenamiento gratis ilimitado en la nube. Twitch Prime, descuentos exclusivos en videojuegos y Amazon Vídeo con acceso a series y películas.

¬ŅTodo esto c√≥mo se consigue? Tienes un mes de prueba para ver si te convence, durante ese mes no tienes permanencia. Una vez finalizado ese mes el precio al a√Īo es de 36 euros, ¬°menos de 40 euros al a√Īo,¬†con acceso a series, pel√≠culas, ahorro de gastos de env√≠o y mucho m√°s!