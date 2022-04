HyperX Cloud Stinger, Corsair HS35 o Creative Sound BlasterX son tres de los mejores auriculares gaming por menos de 100 €. Por un poco más tienes los SteelSeries Arctis 1 Wireless o los HyperX Cloud Flight.

La música forma parte de la atmósfera de un videojuego, títulos como Kingdom Hearts, Doom Eternal o Bastion son reconocidos por sus soundtracks.

El sonido envolvente de juegos como Alien Isolation o Call of duty, se aprecia con auriculares gaming, con otros perderás matices.

En Periodista Digital te contamos los mejores auriculares para gaming por menos de 100 euros y claves para acertar.

Claves para escoger auriculares gaming

Ráfagas de disparos, misiones mágicas o el sonido de una espada, cualquier jugador de videojuegos sabe que el audio es una parte importante del juego. Es lo que junto a la imagen logra sumergirte en la trama del juego.

Hay auriculares para gamers por más de 250 euros, pero seguramente no todo el mundo puede o quiere invertir esta cifra. También los hay de menos de 30 euros, (te contamos alguno que no está nada mal), pero en general entre 75-100 euros vas a encontrar una buena relación calidad precio. ¿En qué fijarse a la hora de escoger unos auriculares para usar con videojuegos?

¿Inalámbrico o con cable?

Sin cable o inalámbricos suele ser la elección preferida de algunos gamers. Son cómodos y te permiten una mayor libertad de movimientos. Sin embargo muchos jugadores de videojuegos en PC escogen con cables, y en cambio los que usan videoconsolas como la PS4 optan más por los inalámbricos.

Para que todos estén contentos, la mayoría de los auriculares para gamers del momento incluyen entrada de auriculares que permiten conexión por cable, los podrás usar inalámbricos o con con cable según tus preferencias.

Los inalámbricos tienen sus ventajas pero también inconvenientes, por ejemplo deben cargarse regularmente, si estás, en medio de una partida y tus auriculares se apagan, seguro no te gustará. Es por esto que hay gamers que directamente optan por auriculares con cable.

Otro tema es que las señales inalámbricas pueden verse afectadas por paredes u otras señales, mientras que los auriculares con cable no tiene estos problemas. Los auriculares inalámbricos suelen ser más caros que los que llevan cable.

El único inconveniente de los auriculares con cable es que permiten menos libertad de movimientos, y a veces los gamers pueden querer levantarse o moverse y al hacerlo los cables limitan.

¿Surround o Stereo?

El True Surround Sound usa más canales que los drivers izquierdo y derecho para crear una sensación 3D en el sonido. Es envolvente, sientes que viene de todos lados, justo lo que percibes al jugar al Call of Duty.

Escuchas sonidos agudos, graves, sonidos que sientes en la parte trasera, a la izquierda o a la derecha de tu personaje. Por ejemplo, los auriculares de la imagen superior valen menos de 30 euros y su resultado no decepciona.

El sonido envolvente es una tecnología costosa, la mayoría de auriculares de menos de 100 euros, usan un ‘sonido envolvente virtual’. Esto es usan los mismos dos controladores y audio voodoo para que el audio suene como envolvente.

La alteración digital del audio puede quitarle algo de claridad, la mayoría de auriculares para gaming baratos tiene esta versión del Sorround Sound. Esto se debe a que en los juegos de FPS, te da una idea aproximada del enemigo detrás de ti. el sonido envolvente ayuda a determinar la dirección desde la que ataca el enemigo.

El otro tipo de audio es el sonido estéreo. Este tiene un canal separado para los oídos izquierdo y derecho, y el audio suena bidimensional.

En general, los auriculares para juegos asequibles con sonido estéreo suelen ser más claros que los conjuntos de sonido envolvente virtual porque aquí hay menos distorsión digital. Un buen auricular estéreo todavía te da una idea aproximada del enemigo detrás de ti.

Comodidad

¿De qué sirve jugar Assassin’s Creed durante 20 minutos? Si has tenido que dejar un juego porque los auriculares pesaban y te sentías incómodo lo sabes. Es importante escoger auriculares que no se clavan en la cabeza y que no se salen continuamente de las orejas.

Los auriculares grandes que se apoyan en el borde de las orejas son más cómodos que los que van directamente a las orejas. Los auriculares de cuero, parecen muy chulos, pero luego dan calor. Las diademas acolchadas deben tener una abrazadera cómoda que no oprima el cráneo, de otra forma acabarás con dolor de cabeza.

Calidad del micrófono

Dentro de la experiencia del juego, la comunicación también es importante. Por eso hay que elegir auriculares gaming con un buen micrófono. Suele ser omnidireccional o unidireccional.

El omnidireccional capta las voces en todas direcciones, mientras que el unidireccional se enfoca en una dirección, lo micrófonos unidireccionales son la mejor opción. Puedes comprar auriculares con micrófono incorporado o escoger un micrófono de clip de solapa por un lado, y unos auriculares sin micrófono por otro y usarlos a la vez, esta opción es más económica.

Mejores auriculares Gaming por menos de 100 €

Escucha tus juegos con un sonido envolvente 7.1 completamente virtual. Sound BlasterX H6: cascos con micrófono para juegos USB que ofrecen un audio potente para PC, PS4, Xbox o Nintendo Switch.

Disfruta de un audio de alto volumen pero sin perder precisión con conductores de neodimio de 50 mm personalizados y todo el paquete de potentes mejoras de audio de Sound Blaster, incluido el modo Scout para poder escuchar a sus enemigos antes de que detecten su presencia.

y todo el paquete de potentes mejoras de audio de Sound Blaster, incluido el modo Scout para poder escuchar a sus Los cascos con micrófono incluyen además un micrófono ClearComms desmontable con reducción de ruido para las comunicaciones de voz dentro del juego.

Sound BlasterX H6 también incluye tres perfiles de ecualización por hardware de ajuste profesional, auriculares reemplazables fabricados en un material respirable para mayor comodidad, e iluminación RGB Aurora Reactive personalizable.

Auriculares cómodos gracias a su ligereza, pesan 275 g. Tiene almohadillas que giran en un ángulo de 90º para un mejor ajuste. Controladores direccionales de 50 mm, posicionan el sonido directamente hacia el oído para una mejor precisión de audio. Cuentan con espuma viscoelástica exclusiva HyperX de gran calidad para ofrecer más comodidad.

Auriculares ligeros con almohadillas que giran 90 grados

con almohadillas que giran 90 grados Controladores direccionales de 50 mm para ofrecer una mayor precisión del sonido

Espuma viscoelástica exclusiva de HyperX

Control deslizante de acero ajustable

Control de volumen intuitivo situado en el casco

Micrófono con cancelación de sonido y silenciado con un movimiento del brazo del micrófono

Compatibilidad multiplataforma

Auriculares para gamers de nueva generación, con sonido envolvente virtual 7.1, con distancia y profundidad.

Los HyperX Cloud II cuentan con una caja de control de audio de tarjeta de sonido USB rediseñada que amplifica el audio y la voz . Detecta la ubicación de tus oponentes en el juego y ataca antes de que adviertan tu presencia.

Comodidad: espuma viscoelástica 100 % en la diadema y almohadillas de cuero sintético. Optimizados para jugadores profesionales: auriculares cerrados para una cancelación pasiva del ruido. Sonido envolvente virtual controlado por hardware.

y almohadillas de cuero sintético. Optimizados para jugadores profesionales: auriculares cerrados para una cancelación pasiva del ruido. Sonido envolvente virtual controlado por hardware. Los HyperX Cloud II incorporan un micrófono de cancelación de ruido digitalmente mejorado con función de control automático de ganancia y cancelación de eco en la tarjeta de sonido USB

digitalmente mejorado con función de control automático de ganancia y cancelación de eco en la tarjeta de sonido USB Los HyperX Cloud II admiten Hi-Fi, tienen controladores de 53 mm que ofrecen un rendimiento de audio superior y una alta calidad de sonido con tonos graves, medios y agudos nítidos.

tienen controladores de 53 mm que ofrecen un rendimiento de audio superior y una alta calidad de sonido con tonos graves, medios y agudos nítidos. El diseño cerrado de los cascos ayuda a cancelar el ruido en los torneos y en los entornos con mucho ruido para que el jugador pueda destruir al enemigo sin nada que le moleste.

XBOX ONE | PS4™ | PS4™ PRO | NINTENDO SWITCH™* | MÓVIL

Potentes transductores amplificados de 40 mm

Micrófono de alta sensibilidad con función de silenciado al abatir

Escucha tu propia voz con el seguimiento del micrófono

Diseñado para los mandos de Xbox One y PlayStation®4 co n una entrada de 3,5 mm, también funcionan perfectamente con Nintendo Switch™, PC y móviles con una conexión de 3,5 mm.

n una entrada de 3,5 mm, también funcionan perfectamente con Nintendo Switch™, PC y móviles con una conexión de 3,5 mm. Sonido amplificado, mejora tu audio con un sonido envolvente, amplificado con batería recargable para lograr una ventaja instantánea .

. Habla sin estridencias gracias a poder escuchar el volumen de tu propia voz dentro de los auriculares. ¡Se acabaron los gritos a los compañeros y otros jugadores!

Cuentan con un diseño cerrado que reduce los ruidos externos para que puedas concentrarte en el juego.

que reduce los ruidos externos para que puedas concentrarte en el juego. Las suaves almohadillas de espuma con memoria y la diadema ajustable le brindan comodidad durante largas sesiones de juego, mientras que la perilla de control de volumen incorporada ofrece un fácil acceso para los ajustes.

le brindan comodidad durante largas sesiones de juego, mientras que la perilla de control de volumen incorporada ofrece un fácil acceso para los ajustes. Con el micrófono con cancelación de ruido , tus compañeros de equipo y enemigos podrán escucharte claramente. Por otro lado, si prefiere permanecer en silencio, simplemente levante el brazo articulado para silenciar automáticamente el micrófono. Con este auricular se incluye un adaptador de audio combinado que garantiza la compatibilidad entre computadoras y consolas.

, tus compañeros de equipo y enemigos podrán escucharte claramente. Por otro lado, si prefiere permanecer en silencio, simplemente levante el brazo articulado para silenciar automáticamente el micrófono. Con este auricular combinado que garantiza la compatibilidad entre computadoras y consolas. Permite una comodidad superior y un ajuste para sesiones de juego largas.

Funcionan con PC, PS4™, PS5™, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch y Mac®

Sonido de juego inmersivo los graves profundos aportan mayor intensidad a la acción, mientras que la claridad acústica asegura una comunicación nítida y clara dentro del juego.

Diseñado para todos los juegos, con un sonido y comodidad, para: PC, PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch, VR

Micrófono con cancelación de ruido ClearCast con certificación Discord para una comunicación de voz clara y natural en todas las plataformas

para una comunicación de voz clara y natural en todas las plataformas El paisaje sonoro característico de Arctis enfatiza los sonidos críticos para darle una ventaja de audio.

Juega todo el día con los cojines AirWeave de tela inspirados en el atletismo que mantienen tus oídos frescos y secos

Windows-Sonic surround compatible en PC y Xbox ONE

El A10 Headset presenta una construcción duradera y una mayor comodidad para combatir la fatiga y poder jugar más tiempo sin tiempo de inactividad.

«Tuned for Gaming» con ASTRO Audio y con controladores de 40 mm, escucharás su juego y el de tus compañeros de equipo con claridad y precisión.

Un micrófono unidireccional, control de volumen en línea y funcionalidad de flip-to-mute significa que tiene el control total de su experiencia de audio de juegos. Bienvenido a la familia ASTRO

Diadema de acero duradera con cubierta de goma resistente al daño con sistema de cable desmontable.

Micrófono: micrófono unidireccional de 6.0 mm

Acoplamiento al oído: sobre el oído

Conexión: 3.5mm 5Pole Jack

Controladores: imán de neodimio de 40 mm

¡Con más de 3.600 valoraciones positivas, estos auriculares gaming están arrasando en Amazon! Obtienen una nota de 4.5 sobre. 5. Los compradores destaca su forma ovalada cómoda de llevar y su magnífico sonido.

Disfruta de una claridad de sonido superior y bajos profundos y potentes para un amplio entorno sonoro. Desde los pasos sutiles que se esconden detrás de ti hasta las explosiones climáticas que te arrastran, todos los sonidos se escuchan cuando juegas con el Razer Kraken.

Respuesta de frecuencia: 12 – 28,000 Hz

Impedancia: 32 Ω ¬ a 1 kHz

Sensibilidad (@ 1 kHz): 112dB ± 3 dB

Potencia de entrada (máx.): 30 mW

Controladores: 50 mm, con imanes de neodimio Diámetro del audífono interno: 60 mm / 2.36 in

Tipo de conexión: USB digital

Micrófono

Respuesta de frecuencia: 100 – 10,000 Hz

Relación señal / ruido:> 60 dB

Sensibilidad (@ 1 kHz): -42 ± 3 dB

Patrón de recogida: unidireccional

Auriculares inalámbricos para juegos RGB con sonido envolvente alimentado por controladores de 50 mm ajustados con precisión y cuenta con tecnología Superhuman Hearing para aumentar el audio crítico en el juego.

Sonido envolvente inalámbrico

Respuesta de frecuencia del transmisor de 2,4 GHz

Batería recargable 24h

Auriculares para juegos de PC, también compatibles con PlayStation® 4 y 5 y Nintendo Switch™

La espuma viscoelástica superior y una diadema de metal autoajustable te dan un ajuste único que está lleno de estilo gracias a la iluminación AIMO.

El micrófono desmontable TruSpeak completa el paquete de un auricular inalámbrico de alta gama.

Hasta 110 €

Diadema reforzada de acero con una banda para la cabeza reforzada con acero que se ajusta fácilmente para adaptarse a todos los tamaños de cabeza.

Conexión inalámbrica sin pérdida de latencia ultrabaja para PC, PS4, Nintendo Switch y Android

Micrófono desmontable ClearCast con cancelación de ruido certificado por Discord

Los mismos controladores de altavoces de alto rendimiento que el galardonado Arctis 7

Diadema reforzada con acero para un ajuste perfecto y durabilidad duradera

para un ajuste perfecto y durabilidad duradera El micrófono bidireccional certificado por Discord proporciona una cancelación de ruido superior para que su voz suene clara y natural. ¡También es desmontable mientras viajas!

Ajuste el volumen, silencie el micrófono y reproduzca / pause sus medios con los convenientes controles en los auriculares.

Estos auriculares edición limitada 303 Need for Speed ha sido creado por Sennheiser y Electronic Arts para los fans de la franquicia Need for Speed .

Proporcionan una fascinante experiencia de audio. E l microauricular cerrado para juegos está equipado con almohadillas de gomaespuma XL.

l microauricular cerrado para juegos está equipado con almohadillas de gomaespuma XL. Cómodas y que aseguran un mejor aislamiento acústico. El micrófono de cancelación de ruido minimiza el sonido de fondo para que pueda permanecer inmerso en el juego.

El GSP 303 Need for Speed e s un microauricular compatible con múltiples plataformas para PC, para Mac, PS4 y Xbox.

Calidad de sonido Sennheiser con rendimiento de graves mejorado y claridad acústica. Control de volumen intuitivo en la cápsula derecha para ajustes sobre la marcha.

Los controladores que están sintonizados a una respuesta de frecuencia de 15Hz – 26KHz, capaces de ofrecer graves más profundos y agudos cristalinos más allá de la norma de 20Hz – 20KHz que se encuentra en la mayoría de los auriculare

a una respuesta de frecuencia de 15Hz – 26KHz, capaces de ofrecer graves más profundos y agudos cristalinos más allá de la norma de 20Hz – 20KHz que se encuentra en la mayoría de los auriculare La diadema se ha diseñado para una distribución equilibrada del peso y aplica una menor fuerza de tensión con el fin de maximizar la comodidad durante las largas sesiones de juego

y aplica una menor fuerza de tensión con el fin de maximizar la comodidad durante las largas sesiones de juego Micrófono totalmente retráctil con controles remotos integrados para una comunicación de gran nitidez.

Hasta 120 €

Los auriculares Void Pro RGB ofrece una gran comodidad y unas destacadas prestaciones de audio. Con los transductores del altavoz de neodimio de 50 mm personalizados. Por eso, la acción cobra vida con un impresionante rango y precisión.

Disfruta de un audio inalámbrico nítido y de baja latencia con un rango de hasta 12 m y hasta 16 horas de autonomía.

El micrófono unidireccional optimizado con indicador de silencio LED reduce el ruido ambiental para mejorar la calidad de la voz. La avanzada tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz proporciona un rango de hasta 12 m, hasta 16 horas de autonomía y sonido envolvente Dolby Headphone 7.1.

Accesorios para gamers en Amazon

Auriculares inalámbricos, teclados, ratones LED, los mejores precios en accesorios para gamers los tienes en Amazon. Puedes filtrar por marcas, precios y por opiniones de los clientes de Amazon (y en los comentarios puedes encontrar una información valiosa).

