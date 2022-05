Lacoste TH6709 o Levi’s Vneck son dos de las camisetas más vendidas en Amazon, también triunfa la marca Jack & Jones y los packs de 2 camisetas de Amazon Essentials.

Se impone lo práctico por eso los packs de camisetas para hombres y mujeres en colores lisos triunfan año tras año. Para combinar con bermudas, faldas midi o unos vaqueros. En Periodista Digital te contamos más sobre las camisetas que triunfan en Amazon.

¿Cuál es el origen de las camisetas?

Es una de las prendas de ropa más populares, un souvenir tópico cuando se viaja que combina con todo. Las camisetas se han convertido incluso en soporte reivindicativo: Ana Gabriel cuando estaba en España solía usar camisetas con mensaje. Ya una vez en Suiza la catalana mutó de look y dejó atrás las camisetas reivindicativas.

¿Pero desde cuándo se usa esta prenda de vestir? Parece que su uso proviene de una evolución de una prenda interior popular entre los trabajadores del siglo XIX. Se llamaba «union suit» y era una especie de mono (como un traje de buceo actual) de algodón color rojo.

Esta prenda abrigaba y les resultaba práctica a los trabajadores. Si a la altura de la cadera hiciéramos un corte a un «union suit», tendríamos una camiseta de manga larga y una especie de leotardos o mallas.

Esta prenda fue patentada en 1868 en Nueva York. Se basó en un tipo de ropa interior muy parecida a la que usaban las mujeres en la época victoriana.

En invierno quien lo llevaba ganaba en confort, sin embargo cuando las temperaturas aumentaban llevar aquella prenda era una tortura. Eso a menos de que se redujera a la mitad, es justo lo que muchos trabajadores hicieron, cortar la parte de arriba. Crearon los que hoy se llaman los «Long Johns», una prenda similar al union suit pero versión dos piezas.

A lo largo del siglo XIX, alguien tuvo la idea de fabricar este tipo de prendas en distintas telas para que fueran más cómodas, de poner.

Surgieron entonces las camisetas algodón y lana con la abertura del cuello más ancha para poner y quitar. Sin embargo el golpe definitivo a la popularidad de las camisetas fue en 1904, gracias a la Cooper Underwear Company.

Sus productos se anunciaban como ‘camisetas para solteros’, con un eslogan ‘’No safety pins — no buttons — no needle — no thread», que venía a decir: sin corchetes, ni botones, ni aguja ni hilo.

El uso de la camiseta ganó terreno y llegó hasta el cine. En 1951 en la película ‘Un tranvía llamado deseo’’, donde un joven Marlon Brando lucía varios tipos de camisetas con este estilo.

Camisetas de hombre y mujer más vendidas en Amazon

Si eres fans de las camisetas, echa un vistazo a las que más triunfan en esta plataforma online. Tienes pack de 5 unidades desde unos 6.2 €.

Camiseta de manga corta con cuello redondo.

Fabricada en algodón 100%.

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Disponible en varios colores.

Camiseta marca Lacoste con diseño clásico, cuello redondo y manga corta.

Disponible en más de 30 colores.

Fabricado en algodón 100%

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Dúo de camisetas con cuello de pico y manga corta. Disponibles en más de diez colores.

Con tejido elástico absorbente, se pueden usar para hacer deporte.

La composición es un 94% poliéster y un 6% spandex.

Se pueden lavar a máquina a 30º máximo.

Al igual que en mujer este modelo también es el más vendido en camisetas masculinas. Lo tienes en distintas opciones de color. Realizado en 100% algodón.

Camiseta de Levis con logo en la parte delantera, manga corta y cuello redondo.

Es de algodón 100%.

Se puede lavar a máquina.

Disponible en dos colores.

Un modelo que seguro habrás visto por la calle, esta camiseta es una de las más vendidas en Amazon desde hace años. El diseño es del 2017, pero gusta tanto que se sigue vendiendo.

Manga corta y cuello redondo, es 100% de algodón.

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Si estás buscando un color difícil de encontrar, esta camiseta está disponible en 50 colores. Con cuello redondo y manga corta ligeramente caída.

Es de algodón 100%, diseño ligeramente ancho.

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Pack de 5 camisetas, con hasta 20 opciones distintas para escoger. Las tiene todas del mismo color o de tonos diferentes. El diseño es el clásico con manga corta y cuello redondo.

Fabricadas en algodón 100%. Se pueden lavar a máquina a 30º máximo.

Camiseta de marca corta con escote de pico.

Fabricada en algodón 100%

Se puede lavar a máquina a 30º máximo.

Disponible en tres colores.

Camiseta de manga corta con cuello redondo. Lleva un dibujo de corazón en el delantero. La tienes en distintos colores y muchos logos o dibujos para escoger.

¿Qué te parece esta camiseta con retales patchwork y manga medio guante? Está confeccionada con mezcla de algodón y la tienes en varios colores para escoger.

Azul, morado, color vino, y también en negro. El detalle de las mangas es muy original, ya que te cubre hasta la mitad de los dedos, ¡ideal para frioleras!

Más práctico imposible, en lugar de una cinco camisetas, son 100% algodón y se lavan a máquina a 30 grados sin perder el color

.Un diseño clásico con cuello redondo. Las tienes en ocho colores, los más frecuentes, blanco, azul marino, gris, negro, rojo. ¡Todas las tallas desde la más pequeña a a triple XXX!

Pack de dos camisetas una lisa y otra de rayas. Estilo casual ideal para combinar con shorts o pantalones vaqueros.

Cuello redondo y manga corta.

Fabricadas con 56% algodón, 38% modal y 6% elastano..

Con más de 3.800 valoraciones en Amazon y un 4.6 sobre 5, esta es la camiseta que más se busca en Amazon.Diseño con cuello redondo y manga corta.

Está realizada en algodón 100% con corte entallado.

Disponible en varios colores.

Se puede lavar a máquina.

Con logo de Brooklyn fabricada en tela suave, ideal para combinar con vaqueros, pantalones cortos o para practicar deporte. Ver precio en Amazon

Una marca como Adidas es toda una garantía de calidad. Esta prenda está confeccionada en un tejido especial llamado climalite. ¿Qué diferencia tiene este tejido con otro convencional? Es transpirable y expulsa el sudor manteniendo la piel seca durante tus sesiones deportivas. La puedes escoger en distintos colores, como el azul, blanco, gris, naranja, amarillo o negro. Ver precio en Amazon.

Camiseta fresca pero con manga larga. Escote en forma de V.

Diseño deportivo con rayas en las mangas.

Disponible en más de 15 colores.

Fabricada en poliéster.

Se puede lavara máquina a unos 30º máximo

Camiseta de hombre con cuello redondo y manga corta. Realizada en poliéster de alta calidad.

Ligera y transpirable. Con tecnología anti olor, que evita la proliferación de bacterias.

Disponible en varios colores.

