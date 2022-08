Sabemos la eficacia de las cremas de protección solar, pero ¿y la ropa?, ¿protege igual cualquier camiseta que la ropa de protección solar?

El sol brinda beneficios cuando se toma de forma moderada pero también puede ser muy perjudicial, en España el cáncer de piel, aumentó el pasado año 2017 en más de un 38%.

La protección de la piel comienza en la infancia, ya que todos tenemos “un capital solar” que no dura para siempre.

El capital solar varía según cada persona, viene determinado por la genética supone una ‘reserva’ que nos protege de los rayos ultravioleta a lo largo de la vida.

Cuando se cometen excesos, ese capital solar disminuye, y las células pierden la capacidad de regenerarse.

Es decir, los daños que provocan los rayos del sol son acumulativos. Por esto es importante proteger la piel desde la infancia. En Periodista Digital hablamos de la ropa de protección solar.

¿La ropa de protección solar es útil?

La Academia Española de Dermatología y Venereología comenta desde su página web que la ropa,— (cualquier tipo de ropa)—, es ya una buena medida de fotoprotección.

Una camiseta, gorra o pantalón es ya útil para proteger del sol, sin embargo la ropa de protección solar, está diseñada para proporcionar un grado de protección extra con tejidos que tiene factor de protección solar hasta 50+.

Pensemos por ejemplo en niños y niñas que hacen deportes náuticos, y pasan varias horas expuestos al sol.

Este tipo de prendas son importantes, ninguna crema les dará el nivel de protección que se consigue con estas prendas. Los tejidos pueden ser de poliéster con un nivel de protección de UPF50+ que bloquea hasta el 95% de los rayos UV, y también de neopreno.

Los efectos del sol son acumulativos

Según skincancer.org, una web de referencia en la divulgación de noticias sobre investigación del cáncer de piel. La gran mayoría de estos cánceres se debe a la luz ultravioleta.

A ser acumulativo este daño hay que evitarlo desde que somos niños. ¿Cómo? Tomando medidas de protección, no podemos exponer la piel al sol durante mucho tiempo sin usar fotoprotectores, gafas de sol, gorras o ropa.

A veces en la playa vemos a personas que se pasan horas al sol, esto no es recomendable ni aún usando cremas de protección solar. Si se van a pasar horas al sol, por ejemplo practicando deporte o caminando, se debe proteger la cabeza con gorras o sombreros.

Además, llevar ropa, crea una barrera sobre la piel. Es la mejor protección, si además esta ropa tiene un factor de protección solar mejor.

Muchos bañistas usan solo el bañador, pero los estudios demuestran que es aconsejable cubrir la mayor cantidad de pie antes y después del agua (sobre todo si el baño es prolongado).

Por eso en muchos países donde hace mucho calor es habitual que se bañen con ropa ligera, como túnicas o sarongs.

No quiere decir que no nos podamos bañar con bañador o bikini. Podemos usar cremas solares resistentes al agua. Pero si vas a practicar deportes náuticos o pasar bastante rato expuesto al sol lo mejor es usar ropa específica con protección solar.

En el caso de los niños recuerda que no se debe exponer al sol directo durante los primeros meses de vida.

¿Se puede ir con bebés a la playa si van protegidos con ropa?

Los pediatras recomiendan no ir a la playa con un bebé menor de 6 meses.

La Academia Americana de Pediatría recomienda, que los bebés hasta 6 meses no reciban nada de sol. A estos bebés no se les debe poner cremas de protección, ya que no están indicadas para esta edad.

Deben ir protegidos con gorra y ropa y además estar a la sombra bajo una sombrilla. Las sombrillas protegen bastante pero no al 100 % de ahí que si tienes un bebé es mejor que lleve una camiseta, y gorra aunque esté debajo de la sombrilla.

A partir de 6 meses puedes llevarlos a la playa con protección, pero nunca las horas centrales (desde las 10-16 horas).