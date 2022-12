Muchas mujeres sentimos fascinación por los zapatos de fiesta, y por todos en general. Sandalias, mules, peep toes, merceditas o los clásicos de tacón, ¡nos gustan todos!

Famosas como Olivia Palermo, Beyoncé o Jennifer López son fans de los zapatos y acumulan decenas en sus armarios.

¡Da igual los que tengan, si ven alguno que les gusta no se pueden resistir! En otro artículo de Periodista Digital hablamos de vestidos de cóctel. Hoy de zapatos de fiesta.

¿Cómo elegir zapatos de fiesta?

Los looks de fiestas nos permiten jugar con colores y brillos y tacones muy altos, algo que en el calzado para ir a trabajar o a la universidad no es habitual. Si tienes una boda o cualquier evento y no tienes claro qué zapatos ponerte te damos unas claves.

Lo elegante: cuanto menos más

¿Tu vestido de fiesta es espectacular, con lentejuelas, o telas con mucho brillo? Busca entonces unos zapatos de fiesta discretos, pueden llevar adornos pero que al combinarlos con el vestidos no destaquen.

En esta página te presentamos zapatos ‘joya’ que llaman la atención por su diseño, son perfectos para fiesta. Si los combinas con algún vestido o conjunto de colores lisos, tendrás un look más elegante.

En cambio zapatos o sandalias muy llamativos con telas también llamativas, dan un efecto recargado. Está bien si te disfrazas de ‘sultana’ pero no para estar elegante. Vestidos recargados o con estampados amplios zapatos discretos. Vestidos lisos o sencillos, ahí zapatos joyas o más llamativos.

La altura del tacón

Zapatos ‘muy planos’ con suela fina a veces pueden resultar incómodos, provocan fatiga al caminar. Los de tacón medio entre 4 y 6 cm son los más cómodos. Elegantes, una buena opción si te cansa llevar tacones altos.

Por otro lado, los zapatos altos, son los que más nos llaman la atención, por ser femeninos y elegantes. Sin embargo, los especialistas alertan que usar a menudo zapatos de tacón alto puede provocar problemas.

Dolor en la zona, juanetes y uñeros. ¡Ojo, que por usarlos de vez en cuando no pasa nada! Pero si hay que tener en cuenta que cuanto más alto sea el tacón más forzamos la postura y más inestables estamos.

Unos tacones altos hacen que las piernas se vean más altas y delgadas, ¡llevar tacones mucho rato no es cómodo, pero nos hace sentir más guapas! A la comodidad vamos, cuanto más alto es el tacón más forzada se verá la postura, si tienes que pasar horas bailando hay que tener en cuenta la altura.

¡¡De poco sirve comprarte unos zapatos que acabarás no poniéndote por incómodos!! Los tacones de 7,6 cm son los clásicos de salón, elegantes pero lo suficientemente cómodos para poder llevarlos varias horas

Al final del día es posible que estés deseando quitártelos pero son llevaderos. Procura probártelos en casa varios días antes de la fiesta, (durante varias horas).

Tacones entre 8-11 cm, muy altos, este calzado puede resultar atractivo, ‘hay diseños muy bonitos’, pero si no estás acostumbrada a esta altura pueden ‘amargarte la fiesta’. Prácticamente es como andar de puntillas.

Si hablamos de un evento como una cena, donde no vas a estar mucho rato de pie, pueden ser una opción elegante. Si tienes que caminar, o tienes pensado bailar, tal vez te interesen más unos de algo más bajos como en la categoría anterior.

Zapatos de mujer de fiesta desde 19 €

Marca Amazon – find. Mujer Sandalias con punta abierta color gris metalizado

Sandalias elegantes en color gris metalizado. El exterior y revestimiento son sintéticos.

El exterior y revestimiento son sintéticos. La suela es de resina y llevan cierre de hebilla

Tienen un tacón de 10 cm

Disponibles en negro con aplicaciones de pedrería

Zapatos salón Find- Purpurina gris pizarra

Zapatos de tacón diseño salón con tacón de 8.3 cm, con la garantía precio calidad de Find, una marca de Amazon.

Diseño elegante con en tono gris pizarra.

El material de la suela, y el exterior son sintéticos. El revestimiento interior es de tela.

Disponible en varios colores.

Sandalias de tacón de fiesta en negro y dorado.

Combina ante y revestimiento sintético dorado.

Suela sintética

Cierre de hebilla

Altura del tacón de 8 cm

Marca Amazon – find. Mujer Sandalia con tacón de gatito

El modelo más barato de la lista, sencillos ideales para lucir unos pies bonitos.

El material exterior y revestimiento es sintético.

La suela es de resina

Cierre con hebilla.

Tacón de gatito de 7 cm

DEBAIJIA zapatos con efecto purpurina y cierre de pulsera

Zapatos de fiesta con cierre de pulsera al tobillo.

El revestimiento exterior es sintético con diseño de purpurina dorada

Suela de goma antideslizante.

Altura del tacón 9 cm

Disponible en varios colores.

EL CABALLO Coria, Zapato de tacón Mujer

Zapato de salón de tacón fino de El Caballo. Está hecho de ante con pulsera que abraza el tobillo decorada con cuentas doradas y de nácar.

Fabricado en materiales de alta calidad con diseño resistente. Diseñado en España cumpliendo con los altos estándares de calidad de la Unión Europea. : Tacón 8 cm

Material: antelina.

Plantilla de piel. – Piel sintética

Disponible en varios colores

Eferri Cristina – zapatos fiesta tacón chunky negro y plata

Zapatos de fiesta con exterior de ante. Revestimiento y suela sintéticos.

El empeine y tacón van forrado en tela negro y plata

Cierre con hebilla.

Tacón de 9 cm.

Sandalias de fiesta Clarks Jocelynne –10 colores

Sandalias con hebilla a talón.

Revestimiento de la suela y exterior sintético.

Disponible en varios colores.

Tacón cómodo.

DREAM PAIRS Zapatos de salón con hebilla de pedrería

Zapatos de salón de fiesta disponibles en negro, dorado y plateado.

Llevan una hebilla cuadrada de pedrería en la parte delantera.

El revestimiento exterior es sintético así como el interior.

La suela es de TPR

El tacón es de aguja.

EveKitty Mujer Moda Pumps Mini Tacón

Zapatos con tacón de gatito y cierre de hebilla.

Material exterior y suela sintético.

Altura del tacón 5.5 cm.

Disponibles en 3 colores

Eferri Chaumot, Zapato de tacón Mujer

Zapatos de´cóctel en ante color negro con dos borlas de adorno en la parte delantera.

El revestimiento es sintético, al igual que la suela.

Cierre con hebilla

Altura del tacón 7 cm

Disponible en dos modelos

EL CABALLO Zapato de Fiesta color negro con detalle de lazada de cordón y pompones de pelo sintético

Zapatos con diseño original, cerrados de salón pero con lazada de cordones finos. La nota de fiesta la ponen los pequeños pompones de pelo.

Tacón de aguja.

Material exterior de ante, revestimiento 100% piel.

Suela sintética.

Zapatos de tacón mujer tipo stiletto de Andrés Machado

Zapatos tipo stiletto en charol negro.

Material exterior: Sintético

Material de la suela: Goma

Cierre: Sin cordones

Altura del tacón: 9.5 cm.

Eferri sandalias de fiesta diseño joya metalizado cierre hebilla

Bonitas sandalias de fiesta de tela sintética en dorado.Revestimiento de cuero.

Material de la suela caucho sintético .

. Adorno rectangular de tela que imita la pedrería.

Cierre de hebilla en el tobillo.

Modelisa – Zapatos de tacón ancho en plata

Zapatos de fiesta con tacón ancho.

Material poliuretano

Cierre de hebilla

Tacón de 8 cm.

Disponible en varios colores.

