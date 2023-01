Mejores mochilas de senderismo 2023 ☑️

Osprey Aether Plus, Salomon Trailblazer o Deuter Speed Lite 24 son tres de las mejores mochilas de senderismo 2023. Aparecen en casi todos los listados de páginas webs de trekking.

Desde modelos para excursiones todo terreno con gran capacidad de almacenamiento como la Deuter Aircontact Lite 65, hasta mochilas ultraligeras como Berghaus Twenty Four Seven Plus 30.

¿Buscas precios económicos? Tienes una mochila en Amazon, que cuesta 40 € y obtiene muy buenas valoraciones, (como la Salomon Trailblazer 10). No son de la ‘gama alta’ como otras mochilas de la lista, pero tiene una buena relación calidad precio.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de las tiendas de campañas familiares, hoy de las mejores mochilas para senderismo.

Guía para escoger una mochila de senderismo

A la hora de comprar una mochila, la oferta y los precios son muy variados. Las mochilas de alta gama están fabricadas con materiales de última generación, resultan muy ligeras, ergonómicas y duraderas.

Las de la gama media también ofrecen prestaciones interesantes para un comprador que busca un producto a un precio más ajustado. Para escoger bien, hay que tener en cuenta:

Duración de la actividad – excursión

Mochilas de día o Daypacks

Estas son las que se usan para excursiones de senderismo o paseos en bicicleta que duran un día o menos. Son mochilas ligeras, diseñadas para cargas entre 4.5 y 6,8 kilos. Las mejores mochilas de día suelen tener cinturón de ajuste lumbar ya que en esta zona recae gran parte del peso que llevamos, además de los tirantes.

Mochilas con marcos externos vs mochilas de marcos internos

Para excursiones de más de un día, existen dos tipos de mochilas. En la imagen puedes verlas con claridad.

Mochilas con marcos externos

Son las clásicas, el armazón o marco de la mochila metálico descansa sobre la espalda. Tienen sus ventajas e inconvenientes. Entre sus ventajas:

Suele ser más baratas

Ofrece mucho espacio interior con varios compartimentos, lo que facilita la búsqueda. En cambio, las mochilas de marcos internos solo tienen un gran compartimento interior, si necesitas algo y está en el fondo, buscar es menos operativo.

Mayor ventilación, ya que la tela de la mochila no descansa directamente sobre la espalda.

Mejores para transportar peso, ya que la carga principal de la mochila se coloca a un nivel más alto, esto hace que la carga sea más manejable y facilita la posición para caminar.

Facilitan llevar bolsas externas, que puede sujetar en el exterior, en el armazón , algo que no sucede con las mochilas de marco interno.

, algo que no sucede con las mochilas de marco interno. Tiene bolsillos laterales, las mochilas internas no tienen estos bolsillos para almacenar artículos pequeños como las llaves o un teléfono móvil. Las externas si.

La mayoría de las actuales mochilas militares en Estados Unidos son de marco externo, esto nos dice bastante de su versatilidad.

Inconvenientes

Suelen ser más aparatosas, frente a las de marco interno que son más compactas.

Pesan más.

Al llevar el peso alto, se pierde estabilidad, esto no representa mucho problema en terreno llanos, pero si el terreno es difícil puede serlo.

Al tener un marco en forma de H que sobresale, podemos engancharnos en alguna ramas o rocas. No son adecuadas para cualquier terreno donde podamos encontrar obstáculos en zonas altas.

Mochilas con marcos internos

Desde hace una década son las más populares.

Más ligeras, ya que usan marcos de aluminio y aleaciones

Gran capacidad para elementos voluminosos al tener un único compartimento interior.

Perfectas si no vas a llevar mucha carga, ya que su posibilidad de ajuste disminuye la sensación de peso.

Cómodas en largas caminatas si se ajustan de forma correcta.

Estables, ya que están diseñadas para que el peso vaya entre la parte baja de la espalda y los hombros. El peso se mantiene más cerca del cuerpo, sin moverse de un lado a otro al sortear obstáculos

Seguras, con estas mochilas no tienes el problema de engancharte en ramas de árboles u otros obstáculos ya que el marco va por dentro.

Funcionales, la misma mochila la puedes llevar para ir en coche, en tren o en un avión, algo que las mochilas con marcos metálicos externos no facilitan.

Si se sella bien, es menos probable que las cosas del interior se mojen.

Inconvenientes

Son más caras que las de marco externo, las de gama alta pueden superar los 200 € fácilmente.

Menor ventilación, al ir la tela en contacto directo con la espalda se tiene mayor sensación de calor durante la marcha. Algunos modelos tienen un acolchado en la zona de la espalda para eliminar la humedad.

se tiene mayor sensación de calor durante la marcha. Algunos modelos tienen un acolchado en la zona de la espalda para eliminar la humedad. Al tener un único compartimento , se llenan como un saco. Esto dificulta el acceso a la hora de encontrar cosas.

Esto dificulta el acceso a la hora de encontrar cosas. No nos permiten atar cosas ‘fuera’, si quieres llevar un saco de dormir u otros elementos externos atados al marco, las de marco interno no son las más adecuadas.

Mayor carga sobre los hombros .

. Es más difícil empacar o hacer la mochila, todo debe estar dentro, a diferencia de las mochilas de marco externo que podemos colocar fuera el saco de dormir u otros objetos colgados en el marco.

¿Qué tamaño de mochila me conviene?

Para 1 día

Mochilas entre 15-20 litros

Entre 1 –3 días

Si es para una excursión con objetos poco voluminosos una mochila de entre 30 y 50 litros

Entre 3-5 días

Son las mochilas más populares para mochileros. Se recomiendan mochilas entre 50-80 litros

A partir de 6 días

Si vas de excursión 6 días o más te interesa una mochila con capacidad de 70 litros o más. Son adecuadas también si viajas con niños cuatro o cinco días (ya que ellos llevan mochilas pequeñas y en la tuya colocas cosas suyas).

Los materiales

Si te gusta practicar senderismo tendrás que enfrentarte a los elementos. Lluvia, calor, frío o incluso nieve. Los materiales de una mochila pueden ser variados, pero hay una regla que no suele fallar: cuanto más cara es la mochila, los materiales suelen ser mejores.

Si piensas usar la mochila de forma ocasional, los materiales pueden no ser tan importantes, pero si es para un uso frecuente vale la pena invertir en una buena mochila.

Materiales ligeros y resistentes como Dyneema una de las fibras que más aguanta, cuestan más pero su duración compensa.

Mejores mochilas de senderismo 2023

Osprey Aether Plus 70 Mochila Unisex adulto

Una mochila muy bien valorada por los expertos, gama alta. La mejor tecnología en materiales y ajustes. Capacidad 70 litros.

Malla 3D suspendida AntiGravity™ en el dorsal/cinturón

J-Zip acceso en el panel frontal

Cobertor de lluvia incorporado y desprendible

Cinturón de cadera moldeable Pre-curved IsoForm­™ CM

Stow-on-the-Go que se fija al bastón para senderismo

Acceso a la solapa superior

Gregory Baltoro 65

Comodidad y rendimiento son los elementos distintivos de la Baltoro 65 y la suspensión FreeFloat A3. Las correas giratorias para los hombros y el cinturón dinámico aseguran una comodidad inigualable, mientras que la espalda y el cinturón ajustables lo ayudan a marcar el ajuste de acuerdo con la forma específica de su cuerpo.

Sistema de suspensión FreeFloat A3 con paneles flexibles dinámicos y correas para los hombros autorrotativas que se mueven con los movimientos naturales del cuerpo

con paneles flexibles dinámicos y correas para los hombros autorrotativas que se mueven con los movimientos naturales del cuerpo El panel posterior AirCushion sin espuma proporciona una verdadera transpirabilidad, elimina los puntos de presión y aumenta los beneficios de enfriamiento a través de la absorción de la humedad.

sin espuma proporciona una verdadera transpirabilidad, elimina los puntos de presión y aumenta los beneficios de enfriamiento a través de la absorción de la humedad. La estructura de las correas de los hombros y el cinturón 3D elimina la formación de arrugas y puntos calientes, lo que garantiza una comodidad cómoda sin puntos calientes.

elimina la formación de arrugas y puntos calientes, lo que garantiza una comodidad cómoda sin puntos calientes. Todos los componentes de la suspensión están tratados con la tecnología Stays Fresh Polygiene® (un tratamiento antiolor para tejidos que evita la proliferación de bacterias responsables de los malos olores)

(un tratamiento antiolor para tejidos que evita la proliferación de bacterias responsables de los malos olores) Correas para los hombros de doble densidad con rotación automática y correa para el pecho con silbato de seguridad integrado y clip de hidratación

La almohadilla lumbar ComfortGrip evita que la mochila se deslice y permite sujetarla de forma segura en las caderas sin necesidad de apretar demasiado el cinturón

evita que la mochila se deslice y permite sujetarla de forma segura en las caderas sin necesidad de apretar demasiado el cinturón Marco de aleación completo y refuerzo transversal anti-intrusión de fibra de vidrio para un manejo estable de la carga

Acceso frontal con cremallera en U al cuerpo principal de la mochila

al cuerpo principal de la mochila Bolsillos frontales con doble cremallera y tabique flotante

Sistema Sunglass QuickStow en la correa para el hombro para guardar las gafas de forma rápida, segura y sin arañazos

en la correa para el hombro para guardar las gafas de forma rápida, segura y sin arañazos Manga de hidratación interna con acoplamiento de hidratación SpeedClip compatible con el depósito 3D Hydro Trek de Gregory (depósito no incluido)

Bolsillo superior flotante con compartimento grande con cremallera, bolsillo pequeño de acceso rápido y bolsillo inferior con cremallera, puntos de sujeción reflectantes y llavero

Portabotellas SideWinder accesible con una sola mano mientras camina; se guarda cuando no se necesita

accesible con una sola mano mientras camina; se guarda cuando no se necesita Bolsillos con cremallera de gran tamaño en el cinturón con espacio suficiente para guardar teléfonos y artículos esenciales para caminatas

Bolsillo lateral en malla elástica con presilla para compresión por encima o por debajo

con presilla para compresión por encima o por debajo Bolsillo frontal de gran tamaño en malla elástica con cierre de hebilla seguro

en malla elástica con cierre de hebilla seguro Cierre de cordón Quick-Pull y compresión de cordón superior

y compresión de cordón superior Compartimento inferior para saco de dormir con cremallera y separador extraíble

Sistema de fijación de accesorios ubicado en la cadera para facilitar el acceso a los bolsillos de accesorios o soportes de spray para osos

Bucles de fijación ajustables y amortiguadores superiores para bastones de senderismo o piolet

Tiradores de cremallera moldeados ComfortGrip personalizados y retenedores de correa para la gestión de la correa

personalizados y retenedores de correa para la gestión de la correa Se incluyen interruptores internos para acoplar la mochila Nano 14 (mochila no incluida)

Cubierta impermeable personalizada incluida: se guarda en un bolsillo con cremallera de acceso rápido en la parte inferior de la tapa superior

Salomon Trailblazer 10 Mochilla 10L Unisexo Trail Running Sanderismo

De diseño simple pero muy ligero y cómodo, el TRAILBLAZER 10 es una gran solución para caminatas y paseos cortos, o simplemente para moverse por la ciudad.

El volumen principal de 10 litros, junto con los bolsillos laterales elásticos, ponen su equipo convenientemente al alcance para una caminata corta o un viaje diario por la ciudad.

Un sistema de espalda acolchado, cinturón y bandolera componen un arnés muy cómodo que se adapta con precisión a tu cuerpo

Volumen (litros)

10

Largo de espalda (cm)

47

Dimensiones (L x W x D en cm)

47 x 22 x 16

Peso (gramos)

334

Inserto trasero

100% poliéster

Cuerpo

100% poliamida

Espuma

100% polietileno

Recubrimiento

100% poliéster

Bolsillos

88% poliamida, 12% elastano

Hombro

100% poliéster

Osprey Aether Plus 60 Mochila Unisex adulto (Pack de 1)

prey Aether AG Paquete de 60

Tamaño probado: medio

Peso indicado: 2335 gramos

Características:

La tapa superior extraíbl e se convierte en una mochila DayLid ™

Correas de compresión dobles en la parte superior

Bolsillos laterales de malla elástica de doble acceso

Bolsillos con cremallera en el cinturón lumbar

Accesorio para bastón de trekking Stow-on-the-Go ™

Acceso al compartimento principal adicional

Bolsillo grande de malla elástica en el panel frontal

Correas de compresión frontales dobles con compresión StraightJacket ™

Lazos dobles para herramientas de hielo con ataduras elásticas

con ataduras elásticas Compartimento para saco de dormir con cremallera y separador extraíble

Correas extraíbles para colchoneta

Cubierta FlapJacket ™ integrada para uso sin tapa

Funda de depósito de hidratación interna

Acceso con cremallera en el panel lateral al compartimento principal

Osprey Exos 58 Mochila para hombre

Una mochila cómoda con la que no pasarás calor. La malla trasera lleva tecnología AirSpeed, que reduce el sudor. Capacidad 58 litros.

Panel posterior ventilado de malla suspendida AirSpeed

Cinturón de cadera y arnés de malla BioStretch

Cobertor superior de FlapJacket para uso sin la solapa

Correas de compresión laterales de 7 mm

Stow-on-the-Go que se fija al bastón para senderismo

Tejido principal: 100D High Tenacity Nylon

Deuter Speed Lite 24 Mochila, Unisex Adulto

Una mochila ligera que aguanta lo que les eches en rutas breves y recorridos por la montaña. Sin peso superfluo ni artilugios inútiles que estorben a nuestros aguerridos senderistas.

. Acceso al compartimento principal a través de cremalleras de dos vías de 73 u 80 cm de largo. Un gran compartimento externo con cremallera.

Compartimento exterior central, bolsillos de malla con cremallera en las aletas de la cadera. Longitud total del cinturón de la cadera y las aletas: 122-124 cm.

Lite System

Ligeras

Marcos en U de Delrin®

Bolsillos externos (3)

Cinturón de cadera acolchado

Cinturón de esternón ajustable

Compartimento interior elástico para guardar ropa mojada/sudada, un tanque de agua, etc.

Etiqueta SOS

Compatible con sistemas de hidratación/bolsas de agua de 3 l

Colgador de pico

Correas de compresión acoplables

Enganche trasero para luz

Correas ajustables

Alerones de las caderas para ajustar tirando

Portagafas en la correa del hombro

Compartimiento de valores

Sin PFC

Berghaus Twenty Four Seven Plus 30 – Mochila de Senderismo

Compacta pero cargada con todo lo que necesita, esta mochila de 30 litros mantiene los dispositivos electrónicos separados y seguros en una bolsa dedicada.

esta mochila de 30 litros mantiene los dispositivos electrónicos separados y seguros en una bolsa dedicada. El sistema de respaldo de malla de aire y espuma transpirable y la correa de pecho ajustable aumentan la comodidad, mientras que las correas de compresión laterales lo mantienen limpio y elegante cuando lo necesita.

Clip interno para llaves

Se puede mantener el agua en posición vertic al en los bolsillos laterales para botellas

al en los bolsillos laterales para botellas Correas de compresión laterales

Bolsillos organizadores internos que espacio

Mochila senderismo MountainTop 40 L – gama media ergonómica- muy bien valorada en Amazon

Una mochila que cuesta menos de 40 € y recibe un 4.3 sobre 5 entre los usuarios de Amazon.

40 litros de capacidad, para hasta 3 días de excursión.

Con panel trasero hecho de malla

Ergonómica

Con protector impermeable

Múltiples correas para poder llevar trípode, bastones

Varios compartimentos.

Tejido: poliéster resistente al agua

Peso del artículo: (0,93 kg)

Dimensiones del producto: 20.1 x 13,8 x 6.3 pulgadas (51 x 35 x 16 cm)

Un diseño simple pero versátil que ofrece un acolchado de felpa, una suspensión robusta y durabilidad de calidad.

– Bucles de fijación de la tapa : para una fijación rápida y sencilla del equipo más ligero

: para una fijación rápida y sencilla del equipo más ligero -Etiqueta SOS: ubicada debajo de la tapa con los números de emergencia e instrucciones internacionales para casos de emergencia.

– Bolsillo para objetos de valor debajo de la tapa: para guardar objetos de valor

debajo de la tapa: para guardar objetos de valor – Bolsillo de la tapa: para agarrar rápidamente los artículos

para agarrar rápidamente los artículos – Tapa de altura ajustable: el volumen del paquete se puede aumentar en aproximadamente 10 litros.

– Compartimento frontal elástico: para guardar rápidamente una chaqueta u otros artículos ligeros.

– Bucles de sujeción para portacascos: Disponible como accesorio y permite guardar el casco de forma fácil y segura.

Correas de compresión laterales: para reducir el volumen de la mochila y mejorar la estabilidad de la carga.

También se puede usar para colocar equipo adicional, como esquís, en caso de apuro.

Estirar los bolsillos laterales externos: proporciona acceso para botellas de agua.

Presillas para piolet: para el transporte seguro de dos herramientas para hielo.

Bolsillo en el cinturón de la cadera: admite objetos de valor, refrigerios o una cámara digital

admite objetos de valor, refrigerios o una cámara digital Compartimento inferior separado con cremallera: con separador extraíble con cremallera para un acceso ideal al equipo y la ubicación de la carga.

Compatible con hidratación : bolsillo interno, punto de salida de tubo incorporado y clip de tubo en la correa para el hombro

y clip de tubo en la correa para el hombro Cinturón de cadera contorneado: con forma anatómica y hecho de múltiples capas, espuma suave en la capa interna con forro 3D AirMesh. La capa exterior está moldeada con espuma más dura para conservar la forma anatómica y transferir la carga a las caderas.

con forma anatómica y hecho de múltiples capas, espuma suave en la capa interna con forro 3D AirMesh. La capa exterior está moldeada con espuma más dura para conservar la forma anatómica y transferir la carga a las caderas. Hombreras: Contorneadas con forro de malla 3D Air.

Sistema Vari-Quick: permite un fácil ajuste a cualquier largo de espalda.

Construcción de bastidor en X: el panel trasero semirrígido y los tirantes de aluminio que se cruzan en una X son capaces de soportar grandes cargas y ofrecen un equilibrio de rigidez torsional y flexibilidad para seguir los movimientos de su cuerpo.

