¿Qué sauna doméstica escoger, las de infrarrojos o las de vapor? Las dos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los precios están en un rango similar, así que la elección depende de cada cual.

¿Quieres sudar para eliminar toxinas pero te agobia el calor húmedo? Entonces las de infrarrojos son la mejor opción.

¿Prefieres el vapor de toda la vida que además potencia el uso de tratamientos para la piel y alivia el dolor muscular? Escoge las de vapor. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de la depilación láser o luz pulsada. Hoy de saunas domésticas.

Saunas domésticas de vapor y de infrarrojos: diferencias y similitudes

Ambas ayudan a la pérdida de peso, contribuyen a la relajación y mejoran los dolores articulares y musculares, pero su funcionamiento es distinto. Repasamos similitudes y diferencias entre las saunas de vapor y las de infrarrojos.

Saunas de infrarrojos

No calientan el aire

Este tipo de ondas a diferencia del vapor no calientan el aire directamente. Las ondas de infrarrojos generan radiación térmica y electromagnética sobre los objetos (o el cuerpo), de forma directa.

Estas ondas forman parte de la luz natural del sol, pero no son nocivas para la piel a diferencia de los rayos UVA UVB. Las ondas infrarrojas penetran en nuestro cuerpo y activan las glándulas sudoríparas, uno de los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para eliminar toxinas.

Las saunas domésticas de infrarrojos tienen paneles de carbono que emiten rayos infrarrojos a una temperatura de unos 60º C.

No secan el ambiente

En el calor por infrarrojos, al no calentarse el aire no se provoca sequedad, no emite gases, es un calor seguro que mantiene una temperatura estable.El calor por infrarrojos evita la humedad o el moho, al no provocar cambios bruscos de temperatura.