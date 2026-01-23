  • ESP
En el marco de FITUR, la capital ha firmado un acuerdo de colaboración turística con el estado mexicano de Jalisco

Maíllo entrega el premio a la Mejor Visita Guiada de Madrid 2026 a la ruta 'La Casa de Campo' de Tatiana Rexa

El galardón está impulsado por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Madrid (APIT) y cuenta con el apoyo del Área Delegada de Turismo

Maíllo entrega el premio a la Mejor Visita Guiada de Madrid 2026 a la ruta ‘La Casa de Campo’ de Tatiana Rexa
Mejor Visita Guiada de Madrid 2026 Ayuntamiento Madrid
En el marco de la Feria Internacional de Turismo, la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha entregado el Premio a la Mejor Visita Guiada de Madrid 2026 a la ruta ‘La Casa de Campo’ de Tatiana Rexa. El reconocimiento, que está impulsado por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Madrid (APIT) y cuenta con el apoyo del Área Delegada de Turismo, distingue las mejores propuestas de interpretación turística de la ciudad.

El objetivo del premio es, en palabras de Maíllo, “incentivar la creación de recorridos alternativos por la ciudad que destaquen su gran patrimonio”, así como “reconocer la gran labor desempeñada por los guías oficiales de turismo en el posicionamiento de la capital como destino de calidad”.

‘La Casa de Campo’ es un itinerario por uno de los principales espacios verdes de la ciudad, que combina historia y naturaleza. La antigua Casa de los Vargas, que abrirá al público en 2027 como espacio museístico, el lago artificial y miradores como el cerro de las Figuras o el cerro Garabitas son algunos de los puntos por los que transcurre esta visita. El segundo premio ha recaído en la ruta ‘Cuadros clínicos en el Museo del Prado’, de Alessandra Fernández, y el tercero, en ‘MAD-Art Decó’, de Leticia Cuenca.
 
Acuerdo de colaboración turística con el estado mexicano de Jalisco

Asimismo, la ciudad de Madrid ha firmado en FITUR 2026 un acuerdo de colaboración turística con el estado mexicano de Jalisco para impulsar acciones conjuntas de promoción y profesionalización de ambos destinos en un mercado estratégico como el mexicano.

El convenio lo han suscrito el director general de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Héctor Coronel, y la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, y permitirá desarrollar iniciativas orientadas a reforzar la proyección internacional de Madrid y Jalisco, así como a promover un modelo de turismo de alto impacto.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

