La facturación de los restaurantes madrileños crecerá un 6,59 % esta Semana Santa

La Asociación Madrileña de Empresas de restauración, AMER, ha realizado una ENCUESTA SOBRE EXPECTATIVAS DE SEMANA SANTA EN LA RESTAURACIÓN Y LA GASTRONOMÍA MADRILEÑA para conocer el impacto económico de las comidas y cenas asociadas a esta celebración en la Comunidad de Madrid.

En este sentido, los datos indican que el 80,77% de los restaurantes madrileños abrirá durante toda la Semana Santa para atender al aumento de demanda que se espera ante unas buenas expectativas. De hecho, los resultados del estudio muestran un incremento de la facturación esta Semana Santa de un 6,59% respecto a la de 2022.

Estas buenas expectativas se deben al crecimiento turístico de Madrid y en particular, en la gastronomía tras el COVID, de hecho, el 53.85% de los encuestados opinan que “tras el COVID, la Semana Santa en Madrid funciona muy bien”. Si bien es cierto que Madrid históricamente no ha sido uno de los principales destinos turísticos de esta celebración, año a año va incrementando con fuerza el número de visitantes que acuden a la región en estas fechas, como demuestra que solo un 15,38% de los encuestados opina que “la Semana Santa Madrid se vacía y no vienen turistas”.

Preguntando por las expectativas respecto a la Semana Santa de 2019, los encuestados contestan que para el 61,54% son mejores y solo el 3.85% espera que sean peores.

En cuanto a la procedencia de los clientes que acuden a los restaurantes madrileños en Semana Santa, el 27,58% procede de otras localidades de la Comunidad de Madrid fuera de la capital, el 25,86% lo conforman clientes de otras comunidades autónomas españolas, el 29,28% son clientes de la ciudad de Madrid, el 10,34% son turistas de países de la UE, y el 6,89% son turistas provenientes de países no europeos.

En definitiva, el 37,9% de los clientes de los restaurantes madrileños durante la Semana Santa son turistas nacionales o extranjeros.

Por último, si comentamos las reservas anticipadas para las comidas y cenas de Semana Santa en los restaurantes madrileños destaca que el 50% de los encuestados señala que van mejor que el año pasado, el 23,08% manifiesta que se mantienen igual que las realizadas en estas fechas en 2022, y solo el 15,38% de los restaurantes comenta que no realiza reservas.