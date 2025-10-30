Nace la «I Ruta del Pisco»: un viaje por el alma y la esencia del Perú

Del 11 al 14 de diciembre, Madrid se viste de gala para recibir a un visitante muy especial: el pisco peruano. La Embajada del Perú en España organiza por primera vez la I Ruta del Pisco, un circuito que recorrerá más de una veintena de bares, restaurantes y coctelerías que rendirán homenaje a la bebida emblema del país andino. Durante cuatro días, los asistentes podrán descubrir los secretos de su elaboración, sus distintas variedades y su sorprendente capacidad para maridar con los sabores más diversos de la cocina internacional.

El pisco no es solo una bebida; es historia embotellada. Con denominación de origen reconocida por la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, este aguardiente de uva nació en las costas del Perú a finales del siglo XVI y desde entonces se produce con métodos tradicionales en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. De esas tierras fértiles y soleadas nacen las uvas pisqueras —como la Quebranta, Torontel o Italia—, que aportan matices frutales, aromáticos y expresivos a un destilado tan versátil como fascinante.

Su nombre rinde tributo al puerto de Pisco, en Ica, desde donde zarpaban los primeros cargamentos hacia el mundo colonial. Las primeras referencias al término se remontan a 1613, testimonio de una herencia que el Perú ha sabido conservar con orgullo. Hoy, el pisco es Patrimonio Cultural de la Nación y Producto Bandera, símbolo no solo de calidad, sino también de identidad.

Más allá de la copa, el pisco representa un puente entre culturas. Su expansión internacional impulsa nuevas oportunidades gastronómicas y comerciales, promoviendo la sostenibilidad de las regiones productoras.

Y en esta primera Ruta del Pisco en Madrid, ese espíritu viajero encuentra terreno fértil: una ocasión ideal para descubrir su elegancia, su fuerza y su poder de seducción.

Como dicen los embajadores del sabor peruano, hablar de pisco es hablar del Perú mismo: de su historia, de su gente y de su pasión por transformar lo simple en arte líquido.

Marcas colaboradoras en la I Ruta del Pisco: Pisco Madre, Sarcay, 1615, Hermano, Demonio de los Andes